  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лацио
 
Позже
Порту
Прогнозы 41
Лацио 58.5% (24)
X 24.4% (10)
Порту 17.1% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Порту
2.60
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, bettery.ru
3.50
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лацио
Порту

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Родригес 2 0.67
Кастельянос Валентин 2 0.67
Диа Булайе 2 0.67
Деле-Баширу Фисайо 1 0.33
Исаксен Густав 1 0.33
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.33
Весино Матиас 0 0
Ровелла Николо 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 1.33
Пепе Акино 1 0.33
Джало Тьягу 1 0.33
Гюль Дениз 1 0.33
Мариу Жоау III 0 0
Нико Гонсалес 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нослин Тейяни 0 1
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 2 0
Зе Педро 1 0
Перес Неуэн 1 0
Варела Алан 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2
Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Эшторил 4:0 Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0
Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3

Результаты матчей

Лацио
Порту

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лацио
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Тоттенхэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Аякс
 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Галатасарай
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Мидтьюлланн
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Атлетик Б
 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Лион
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Рейнджерс
 3 2 0 1 7 - 4 6
12.
Олимпиакос
 3 2 0 1 4 - 2 6
13.
ФКСБ
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Фенербахче
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Порту
 3 1 1 1 7 - 6 4
16.
Славия Прага
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Хоффенхайм
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Рома
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Виктория Пльзень
 3 0 3 0 5 - 5 3
21.
Манчестер Юнайтед
 3 0 3 0 5 - 5 3
22.
Эльфсборг
 3 1 0 2 6 - 7 3
23.
Ференцварош
 3 1 0 2 3 - 4 3
24.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 3 - 5 3
25.
Мальмё
 3 1 0 2 2 - 4 3
26.
Брага
 3 1 0 2 3 - 6 3
27.
Бешикташ
 3 1 0 2 2 - 7 3
28.
Твенте
 3 0 2 1 2 - 4 2
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 1 - 3 1
30.
ПАОК
 3 0 1 2 3 - 6 1
31.
РФШ Рига
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Ницца
 3 0 1 2 2 - 6 1
33.
Лудогорец
 3 0 1 2 0 - 4 1
34.
Маккаби Тель-Авив
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Динамо Киев
 3 0 0 3 0 - 6 0
36.
Карабах
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Галатасарай
 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
17.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
30.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
17.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
18.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
27.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
36.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 4
Галатасарай Акгюн Юнус 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Лацио Педро Родригес 2 (2)
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Лудогорец Кайо Ранхел 1 1
Ницца Росарио Пабло 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Лацио 58.5% (24)
    X 24.4% (10)
    Порту 17.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Порту
    2.60
    Реклама, betcity.ru
    3.40
    Реклама, bettery.ru
    3.50
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лацио - Порту онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Лацио - Порту

    Исход игры
    Лацио
    58.5% (24)
    Ничья
    24.4% (10)
    Порту
    17.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (36)
    Нет
    7.69% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    1:2 Порту
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    3:2 Лацио
    4.9% (2)
    1:0 Лацио
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Порту
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный