Тур: 3. Стадион: Уиндзор Парк.
1:2
Конец матча
0'
1:0
4' Гол в свои воротаДиаби Абдулай
1:1
29' ГолГёртлер Лукас
37' Желтая карточкаИвс Леви
51' Желтая карточкаФалльци Альберт
1:2
79' ГолВандермерш Юго
90'+7
Ход матча
4'
1:0
29'
1:1
37'
51'
79'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 16
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тодд
Сэм
II
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
17
Сири
Джош
3
Ивс
Леви
25
Слоун
Дилан
29
Райан
Энди
77
Чобот
Кевин
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Тодд СэмЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
17 Сири ДжошЗащитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слоун ДиланПолузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бизан ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ласти МэттьюНападающий
-
36 Dylan Graham
-
Главный тренер: Линч Тирнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маассен Энрико
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Кристофер
|1
|0.33
|Томсон Джозеф
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|2
|0.67
|Мамбимби Феликс
|2
|0.67
|Вандермерш Юго
|1
|0.33
|Чобот Кевин
|1
|0.33
|Витциг Кристиан
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Фалльци Альберт
|0
|0
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккендри Конор
|0
|1
|Косгроув Томас
|1
|0
|Ивс Леви
|1
|0
|Грэм Шон
|1
|0
|Тодд Сэм II
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
0
Ларн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гленторан - Ларн 0:2 Портадаун - Ларн 2:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Ларн - Крузейдерс 1:1
Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4
Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0
Результаты матчей
Ларн
Санкт-Галлен
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ларн
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ларн 1:2 Санкт-Галлен
Исход игры
Ларн
22.9% (25)
Ничья
21.1% (23)
Санкт-Галлен
56% (61)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (48)
Меньше
54.72% (58)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:2 Санкт-Галлен
32.1% (35)
1:1 Ничья
19.3% (21)
1:0 Ларн
13.8% (15)
0:1 Санкт-Галлен
11% (12)
0:2 Санкт-Галлен
6.4% (7)
2:1 Ларн
5.5% (6)
1:3 Санкт-Галлен
2.8% (3)
2:0 Ларн
1.8% (2)
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