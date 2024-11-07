  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ларн
1:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Диаби Абдулай
1:1
29' Гол
Гёртлер Лукас
37' Желтая карточка
Ивс Леви
51' Желтая карточка
Фалльци Альберт
1:2
79' Гол
Вандермерш Юго
90'+7

Ход матча

4'
Диаби Абдулай
1:0
29'
1:1
Гёртлер Лукас
(Фалльци Альберт)
37'
Ивс Леви
 
51'
 
Фалльци Альберт
75'
 
Витциг Кристиан
Чобот Кевин
75'
 
Коницке Корсин
Тома Бастьен
76'
Dylan Graham
Слоун Дилан
 
76'
Ласти Мэттью
МакЭнефф Джордан
 
79'
1:2
Вандермерш Юго
(Витциг Кристиан)
82'
Доннелли Аарон
Галлахер Кристофер
 
82'
Рэндалл Марк
Райан Энди
 
89'
 
Сиссе Мустафа
Аколо Чадрак
90'
Мейджи Бенджамин
Уонт Шон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 16
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 109
Ларн 22.9% (25)
X 21.1% (23)
Санкт-Галлен 56% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фергюсон
Рохан
20
Тодд
Сэм
II
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
17
Сири
Джош
3
Ивс
Леви
27
Галлахер
Кристофер
6
Томсон
Джозеф
25
Слоун
Дилан
29
Райан
Энди
16
МакЭнефф
Джордан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
20
Фалльци
Альберт
15
Диаби
Абдулай
III
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
16
Гёртлер
Лукас
77
Чобот
Кевин
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Ларн
5-3-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Кристофер 1 0.33
Томсон Джозеф 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 2 0.67
Мамбимби Феликс 2 0.67
Вандермерш Юго 1 0.33
Чобот Кевин 1 0.33
Витциг Кристиан 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Фалльци Альберт 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккендри Конор 0 1
Косгроув Томас 1 0
Ивс Леви 1 0
Грэм Шон 1 0
Тодд Сэм II 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Станич Йозо 1 0
Витциг Кристиан 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
0
Ларн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гленторан - Ларн 0:2 Портадаун - Ларн 2:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Ларн - Крузейдерс 1:1
Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4
Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0

Результаты матчей

Ларн
Санкт-Галлен

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ларн
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Истанбул Башакшехир
 3 0 1 2 4 - 9 1
33.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
22.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
23.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
29.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
32.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Ивс Леви получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Ларн 22.9% (25)
    X 21.1% (23)
    Санкт-Галлен 56% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ларн 1:2 Санкт-Галлен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ларн 1:2 Санкт-Галлен

    Исход игры
    Ларн
    22.9% (25)
    Ничья
    21.1% (23)
    Санкт-Галлен
    56% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (48)
    Меньше
    54.72% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    65.09% (69)
    Нет
    34.91% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Санкт-Галлен
    32.1% (35)
    1:1 Ничья
    19.3% (21)
    1:0 Ларн
    13.8% (15)
    0:1 Санкт-Галлен
    11% (12)
    0:2 Санкт-Галлен
    6.4% (7)
    2:1 Ларн
    5.5% (6)
    1:3 Санкт-Галлен
    2.8% (3)
    2:0 Ларн
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный