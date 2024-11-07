Тур: 4. Стадион: Даугава.
0'
23' Желтая карточкаИкауниекс Янис
67' Желтая карточкаШимич Ян-Карло
72' Желтая карточкаКоосеманс Колин
0:1
85' ГолСтруйкенс Марио
1:1
90' Гол в свои воротаН'Диайе Мусса
90'+8
Ход матча
23'
67'
72'
85'
0:1
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мархиев АдамПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
79 Ali Maamar
-
Главный тренер: Давид Хюберт
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.25
|Липушчек Жига
|1
|0.25
|Одишариа Лаша
|1
|0.25
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|Струйкенс Марио
|1
|0.25
|Дольберг Каспер
|1 (1)
|0.25
|Версхарен Яри
|1
|0.25
|Леони Тео
|1
|0.25
|Эдози Самуэль
|1
|0.25
|Васкес Луис
|1
|0.25
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|2
|0
|Панич Стефан
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Нильсон
|1
|1
|Фоке Томас
|2
|0
|Коосеманс Колин
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Шимич Ян-Карло
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гробиня - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 4:2 Метта лу - РФШ Рига 1:2 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0
РФШ Рига - Тукумс 2000 4:1 РФШ Рига - Ауда 1:2 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2
Результаты матчей
РФШ Рига
Андерлехт
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 1:1 Андерлехт
Исход игры
РФШ Рига
2.7% (3)
Ничья
5.4% (6)
Андерлехт
91.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
62.96% (68)
Нет
37.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Андерлехт
45% (50)
0:2 Андерлехт
21.6% (24)
1:3 Андерлехт
10.8% (12)
0:1 Андерлехт
10.8% (12)
1:1 Ничья
3.6% (4)
0:3 Андерлехт
2.7% (3)
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