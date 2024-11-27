  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 22'
Петрокуб
0'
0:1
4' Гол
Лунгу Теодор

Ход матча

4'
0:1
Лунгу Теодор
(Амброс Владимир)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 114
Истанбул Башакшехир 94.7% (108)
X 5.3% (6)
Петрокуб 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Петрокуб
1.35
Реклама, fon.bet
6.00
Реклама, pari.ru
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
8
Кеман
Оливье
4
Эргюн
Онур
14
Пелкас
Димитрис
11
Кени
Филипп
9
Пёнтек
Кшиштоф
25
Фигейредо
Жоау
1
Смаленя
Силвиу
90
Жардан
Ион
21
Потырнике
Максим
4
Мудрак
Виктор
20
Дуанла
Дональо
11
Плэтикэ
Сергиу
39
Лунгу
Теодор
6
Диалло
Бубакар
8
Демиан
Думитру
9
Амброс
Владимир
23
Лупан
Михай
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Петрокуб
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 2 0.5
Пелкас Димитрис 1 0.25
Кени Филипп 1 0.25
Гюрлер Сердар 0 0
Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунгу Теодор 2 (1) 0.5
Амброс Владимир 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрюдж Дениз 2 0
Давидсон 2 0
Ба Уссейну 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Опоку Джером 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жардан Ион 2 0
Лунгу Теодор 1 0
Борш Ион 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Петрокуб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
0
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Петрокуб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4
Петрокуб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Зимбру - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Бельцы 1:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Спарта Селемет - Петрокуб 1:1
Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Петрокуб

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Петрокуб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Истанбул Башакшехир
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
32.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
33.
Петрокуб
 0:0 4 0 1 3 1 - 9 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Истанбул Башакшехир
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
31.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 0:0 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Петрокуб
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
22.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
23.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
27.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Проникающий пас на Пёнтека исполнили хозяева поля, но и здесь Смаленя был на мяче первым.
  • 20'
    Очередная позиционная атака хозяев завершилась забросом в чужую штрафную, однако мяч стал легкой добычей Смалени.
  • 18'
    Кеман здорово прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную гостей, однако оборона "Петрокуба" сыграла внимательно.
  • Опасный момент
    16'
    Смаленя застыл в полупозиции на выходе, Пёнтек с подбора попытался направить мяч в пустые ворота, но не попал в створ.
  • 14'
    После навеса с углового мяч отскочил к Фигейредо после заблокированного удара Кени, однако Жоау попал в Пёнтека, от которого мяч прошел над перекладиной.
  • 13'
    В центре поля хозяева контролируют мяч, пока достаточно подвижна оборона "Петрокуба", совсем в низкий блок не садятся.
  • 11'
    Между тем, гости снова вышли в атаку через правый фланг, однако мяч в итоге прилетел в руки Шенгезеру.
  • 10'
    Сегодня, конечно, турецкая команда считается явным фаворитом, однако тревожный звоночек для них уже прозвучал.
  • 9'
    У турецкого клуба дела в Лиге конференций также идут не лучшим образом - после двух поражений "Истанбул" разжился первым очком в Копенгагене.
  • 8'
    Кени исполнил подачу с правого фланга, на дальней штанге Фигейредо пробил головой в противоход голкиперу, но в створ не попал.
  • 7'
    Напомним, что "Петрокуб" пока не набрал на общем этапе ни одного очка, проиграв все три матча с общей разницей 1:9.
  • Видеоповтор
    5'
    Впрочем, ВАР вмешался в игру и отменил взятие ворот - у Амброса на фланге зафиксирован офсайд!
  • Офсайд
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ТЕОДОР ЛУНГУ!
    Амброс прорвался по правому флангу и прострелил по диагонали назад, а Лунгу пробил низом метров с 14 точно в ближний угол!
  • 2'
    Кеман прорвался по правому флангу и оказался на газоне в борьбе с защитником "Петрокуба", но свисток арбитра молчит.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Истанбул Башакшехир.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.24. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.24 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 0:0 Петрокуб онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 0:0 Петрокуб

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    94.7% (108)
    Ничья
    5.3% (6)
    Петрокуб
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    25.93% (28)
    Нет
    74.07% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    42.1% (48)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    17.5% (20)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    17.5% (20)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    7.9% (9)
    3:1 Истанбул Башакшехир
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    4:0 Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Истанбул Башакшехир
    Петрокуб
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный