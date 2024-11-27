Между тем, гости снова вышли в атаку через правый фланг, однако мяч в итоге прилетел в руки Шенгезеру.

В центре поля хозяева контролируют мяч, пока достаточно подвижна оборона "Петрокуба", совсем в низкий блок не садятся.

После навеса с углового мяч отскочил к Фигейредо после заблокированного удара Кени, однако Жоау попал в Пёнтека, от которого мяч прошел над перекладиной.

Смаленя застыл в полупозиции на выходе, Пёнтек с подбора попытался направить мяч в пустые ворота, но не попал в створ.

Кеман здорово прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную гостей, однако оборона "Петрокуба" сыграла внимательно.

Очередная позиционная атака хозяев завершилась забросом в чужую штрафную, однако мяч стал легкой добычей Смалени.

Проникающий пас на Пёнтека исполнили хозяева поля, но и здесь Смаленя был на мяче первым.

10' Сегодня, конечно, турецкая команда считается явным фаворитом, однако тревожный звоночек для них уже прозвучал.

9' У турецкого клуба дела в Лиге конференций также идут не лучшим образом - после двух поражений "Истанбул" разжился первым очком в Копенгагене.

8' Кени исполнил подачу с правого фланга, на дальней штанге Фигейредо пробил головой в противоход голкиперу, но в створ не попал.

7' Напомним, что "Петрокуб" пока не набрал на общем этапе ни одного очка, проиграв все три матча с общей разницей 1:9.

5' Впрочем, ВАР вмешался в игру и отменил взятие ворот - у Амброса на фланге зафиксирован офсайд!

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ТЕОДОР ЛУНГУ!

Амброс прорвался по правому флангу и прострелил по диагонали назад, а Лунгу пробил низом метров с 14 точно в ближний угол!

2' Кеман прорвался по правому флангу и оказался на газоне в борьбе с защитником "Петрокуба", но свисток арбитра молчит.