Тур: 4. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
11
Кени
Филипп
90
Жардан
Ион
39
Лунгу
Теодор
23
Лупан
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Лупан МихайНападающий
- Запасные игроки
-
31 Додон ВикторВратарь
- Вратарь
-
37 Пушкаш ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Борш ИонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Андрей
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.5
|Пелкас Димитрис
|1
|0.25
|Кени Филипп
|1
|0.25
|Гюрлер Сердар
|0
|0
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лунгу Теодор
|2 (1)
|0.5
|Амброс Владимир
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жардан Ион
|2
|0
|Лунгу Теодор
|1
|0
|Борш Ион
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Петрокуб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
0
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Петрокуб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4
Петрокуб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Зимбру - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Бельцы 1:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Спарта Селемет - Петрокуб 1:1
Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Петрокуб
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Петрокуб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|16 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|21.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|29.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|30.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|31.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|33.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|12 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|24.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|26.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|27.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|36.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|21.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 0:0 Петрокуб
Исход игры
Истанбул Башакшехир
94.7% (108)
Ничья
5.3% (6)
Петрокуб
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
42.1% (48)
1:0 Истанбул Башакшехир
17.5% (20)
2:1 Истанбул Башакшехир
17.5% (20)
3:0 Истанбул Башакшехир
7.9% (9)
3:1 Истанбул Башакшехир
3.5% (4)
1:1 Ничья
3.5% (4)
4:0 Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
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