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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
 
Позже
Петрокуб
Прогнозы 45
Истанбул Башакшехир 95.6% (43)
X 4.4% (2)
Петрокуб 0% (0)
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Истанбул Башакшехир
Ничья
Петрокуб
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Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 2 0.67
Пелкас Димитрис 1 0.33
Кени Филипп 1 0.33
Гюрлер Сердар 0 0
Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунгу Теодор 1 (1) 0.33

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрюдж Дениз 2 0
Давидсон 2 0
Ба Уссейну 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Опоку Джером 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жардан Ион 2 0
Лунгу Теодор 1 0
Борш Ион 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Петрокуб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
0
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Петрокуб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4
Петрокуб
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Зимбру - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Бельцы 1:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Спарта Селемет - Петрокуб 1:1
Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Петрокуб

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Петрокуб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Истанбул Башакшехир
 3 0 1 2 4 - 9 1
33.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
22.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
23.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
29.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
32.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Истанбул Башакшехир - Петрокуб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Истанбул Башакшехир 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Петрокуб 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Истанбул Башакшехир
    Ничья
    Петрокуб
    1.21
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир - Петрокуб

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Петрокуб
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.55% (13)
    Меньше
    70.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (12)
    Нет
    72.73% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    37.8% (17)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    26.7% (12)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    20% (9)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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