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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Астана
0:0
Первый тайм: 40'
Витория Гимарайнш
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 120
Астана 14.2% (17)
X 28.3% (34)
Витория Гимарайнш 57.5% (69)
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Астана
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93
Чондрич
Йосип
2
Бартолец
Карло
5
Казуколовас
Кипрас
3
Калаица
Бранимир
6
Вороговский
Ян
45
Аманович
Алекса
7
Эбонг
Макс
10
Томасов
Марин
77
Грипши
Назми
28
Камара
Усман
I
9
Чарльз
Джеффри
14
Варела
Бруну
22
Байю
Алберту
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
2
Мигель
Магальяеш
10
Силва
Тьягу
6
Силва
Ману
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
11
Кайо
Сезар
II
7
Оливейра
Нелсон
77
Сантуш
Нуну
III
Астана
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калаица Бранимир 1 0.25
Казуколовас Кипрас 1 0.25
Бартолец Карло 0 0
Вороговский Ян 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Тьягу 2 (1) 0.5
Силва Ману 1 0.25
Gustavo Silva 1 0.25
Гарсия Самуэль 1 0.25
Сантуш Нуну III 1 0.25
Ривас Оскар 1 0.25
Мендеш Жоау 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Кайо Сезар II 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куат Исламбек 1 0
Каримов Рамазан 1 0
Сейсен Мухаммеджан 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Бруну 1 0
Боревкович Тони 1 0
Рамирес Хесус 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Силва Ману 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Астана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Астана - Жетысу 5:0 Пафос - Астана 1:0 Тобол - Астана 1:0 Астана - Атырау 3:2
Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0 Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Униан Лейрия 2:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Млада-Болеслав 2:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1

Результаты матчей

Астана
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Астана
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Астана
 1:0 4 2 0 2 2 - 3 6
16.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
17.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
18.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
20.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
21.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
22.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
23.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
25.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
32.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
33.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Астана
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
18.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
21.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
22.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
32.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
22.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
23.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
24.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
27.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 1:0 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРАНИМИР КАЛАИЦА!
  • Угловой
    39'
    Атака правым флангом удалась "Астане" неплохая, угловой заработан хозяевами, теперь важно мудро им распорядиться.
  • Фол, нарушение
    37'
    Жоао Мендеш нарушил правила в середине поля, зацепив ногу Назми Грипши.
  • 36'
    В два раза больше ударов нанесла "Витория Гимарайнш" за сыгранный отрезок. 5-10 по этому компоненту статистики.
  • Штанга
    36'
    Подача углового слева у "Витории Гимарайнш", удар Ману Силвы с ближнего угла вратарской примерно, и мяч ударяется об перекладину, прежде чем отскочить за лицевую.
  • Опасный момент
    34'
    Контратака "Астаны" завершилась ударом Усмана Камара с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади в ближнюю часть створа. Бруну Варела первым касанием отразил мяч, ну а затем заключил его в перчатки. Полуопасный момент "Астаны".
  • Судья
    32'
    Кайо Сезар подал с правого фланга, последовал удар головой по воротам, и мяч от прижатой руки Карло Бартолеца срикошетил в руки Йосипа Чондрича. Нет в ворота "Астаны" пенальти.
  • 30'
    Жоао Мендеш пробил с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади и далеко не попал в дальний угол.
  • 29'
    Марин Томасов с правого фланга в контратаке "Астаны" не создал опасность, доставив мяч в руки Бруну Варелы.
  • 29'
    От Кайо Сезара произошёл отскок в штрафной площади "Астаны", после чего мяч легко забрал Йосип Чондрич.
  • Опасный момент
    27'
    Тьягу Силва подал угловой "Витории Гимарайнш" с правого фланга, а Ману Силва пробил из района 11-метровой отметки не то чтобы слишком слабо, но в руки Йосипа Чондрича.
  • Угловой
    26'
    Алберту Байю прострелил с правого полуфланга, но Кипрас Казуколовас отправил мяч на угловой.
  • 25'
    Алберту Байю пробил из-за пределов штрафной площади, и заблокировал его удар Бранимир Калаица.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ян Вороговский нарушил правила на чужой половине поля, пытаясь отнять мяч у Кайо Сезара.
  • 23'
    Тьягу Силва приложился по чужим воротам из-за пределов штрафной площади - и не попал в створ, слишком высоко ударил.
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    • 22'
      Техничные игроки у "Витории Гимарайнш", но это, конечно же, не является гарантией победы гостевой команды.
    • Опасный момент
      21'
      Ух, а это "Астаны" момент! Джеффри Чарльз разобрался справа в чужой штрафной площади, а закрутил мимо дальнего угла створа.
    • 20'
      Нелсон Оливейра крайне плохо пробил из левой части чужой штрафной площади низом - даже не за лицевую линию, а в аут.
    • 18'
      Нет опасности после левофлангового углового "Витории Гимарайнш". Контратака у "Астаны" далее не получается.
    • Угловой
      17'
      Жоао Мендеш прострелил с левой стороны в направлении Кайо Сезара, однако Бранимир Калаица выбил мяч на угловой.
    • Офсайд
      17'
      Длинный заброс вперёд у "Астаны", Бруну Варела выходит из своей штрафной площади и по мячу играет, но всё равно офсайд у хозяев фиксируется.
    • 15'
      Вот как раз демонстрируется соответствующая статистика. У "Астаны" 39 процентов по владению мячом, у "Витории Гимарайнш" 61 процент.
    • 14'
      Владеет мячом больше "Витории Гимарайнш", при этом хозяевам удаётся избегать опасных моментов у своих ворот.
    • 13'
      Бранимир Калаица вернулся на поле после оказания ему медицинской помощи под аплодисменты трибун стадиона.
    • Угловой
      12'
      Тьягу Силва исполнил угловой "Витории Гимарайнш" с правого фланга. Справились хозяева, вынесли мяч в обратном направлении в аут.
    • Травма, повреждение
      10'
      Медицинская помощь оказывается футболисту "Астаны". Бранимиру Калаице она потребовалась.
    • 9'
      Марин Томасов забросил из зоны левого инсайда со штрафного, а Ян Вороговский пробил головой с отскоком от газона, и мяч забрал Бруну Варела.
    • Фол, нарушение
      8'
      Наэми Грипши стал разворачиваться с мячом на левом полуфланге атаки, и уронил его Жоау Мендеш. Перспективный штрафной для "Астаны".
    • 7'
      На Усмана Камара есть передача слева в атаке команды хозяев. Аут заработан всё-таки "Астаной".
    • Опасный момент
      6'
      Нуну Сантуш где-то с пятнадцати метров выкрутил мяч внешней стороной стопы чуть левее створа. Достаточно тревожно для "Астаны" смотрелось.
    • 5'
      Алберту Байю простреливал с правого фланга, но прервала движение мяча оборона "Астаны".
    • Фол, нарушение
      4'
      Алекса Аманович в середине своей половины поля сфолил против Жоау Мендеша, ударив того по ноге.
    • 3'
      Контроль мяча на старте игры забрали себе гости, но пока же рано говорить о характере игры, не так ли?
    • 2'
      Нуну Сантуш отметился ударом из-за пределов штрафной площади, и мяч был заблокирован Максом Эбонгом.
    • 2'
      "Астана" играет в синей форме, у "Витории Гимарайнш" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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      • Прогнозы 120
      Астана 14.2% (17)
      X 28.3% (34)
      Витория Гимарайнш 57.5% (69)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Астана
      Ничья
      Витория Гимарайнш
      5.10
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      3.55
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      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана 0:0 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Астана
    14.2% (17)
    Ничья
    28.3% (34)
    Витория Гимарайнш
    57.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    40.8% (49)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    0:1 Витория Гимарайнш
    7.5% (9)
    1:0 Астана
    5% (6)
    2:1 Астана
    5% (6)
    0:2 Витория Гимарайнш
    4.2% (5)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    2:0 Астана
    1.7% (2)
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