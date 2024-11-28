Тур: 4. Стадион: Центральный стадион Алматы.
0:0
Первый тайм: 40'
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Витории»
-
-
77
Грипши
Назми
14
Варела
Бруну
22
Байю
Алберту
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Грипши НазмиПолузащитник
-
28 Камара УсманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Осей БарнсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
22 Байю АлбертуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
-
91 Рибейру ЖозеВратарь
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
15 Ривас ОскарЗащитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калаица Бранимир
|1
|0.25
|Казуколовас Кипрас
|1
|0.25
|Бартолец Карло
|0
|0
|Вороговский Ян
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.5
|Силва Ману
|1
|0.25
|Gustavo Silva
|1
|0.25
|Гарсия Самуэль
|1
|0.25
|Сантуш Нуну III
|1
|0.25
|Ривас Оскар
|1
|0.25
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Кайо Сезар II
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куат Исламбек
|1
|0
|Каримов Рамазан
|1
|0
|Сейсен Мухаммеджан
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Бруну
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Рамирес Хесус
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Силва Ману
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Астана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Астана - Жетысу 5:0 Пафос - Астана 1:0 Тобол - Астана 1:0 Астана - Атырау 3:2
Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0 Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Униан Лейрия 2:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Млада-Болеслав 2:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Результаты матчей
Астана
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Астана
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|16 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|15.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|16.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|21.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|22.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|23.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|25.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|29.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|30.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|31.
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|32.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|33.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|34.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|36.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|12 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|21.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|22.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|24.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|26.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|27.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|28.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|29.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|31.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|30.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Витории»
-
-
Прогнозы на матч Астана 0:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Астана
14.2% (17)
Ничья
28.3% (34)
Витория Гимарайнш
57.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
40.8% (49)
1:1 Ничья
23.3% (28)
0:1 Витория Гимарайнш
7.5% (9)
1:0 Астана
5% (6)
2:1 Астана
5% (6)
0:2 Витория Гимарайнш
4.2% (5)
1:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
2:0 Астана
1.7% (2)
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