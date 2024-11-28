Кайо Сезар подал с правого фланга, последовал удар головой по воротам, и мяч от прижатой руки Карло Бартолеца срикошетил в руки Йосипа Чондрича. Нет в ворота "Астаны" пенальти.

Контратака "Астаны" завершилась ударом Усмана Камара с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади в ближнюю часть створа. Бруну Варела первым касанием отразил мяч, ну а затем заключил его в перчатки. Полуопасный момент "Астаны".

Подача углового слева у "Витории Гимарайнш", удар Ману Силвы с ближнего угла вратарской примерно, и мяч ударяется об перекладину, прежде чем отскочить за лицевую.

В два раза больше ударов нанесла "Витория Гимарайнш" за сыгранный отрезок. 5-10 по этому компоненту статистики.

Атака правым флангом удалась "Астане" неплохая, угловой заработан хозяевами, теперь важно мудро им распорядиться.

Тьягу Силва приложился по чужим воротам из-за пределов штрафной площади - и не попал в створ, слишком высоко ударил.

Ян Вороговский нарушил правила на чужой половине поля, пытаясь отнять мяч у Кайо Сезара.

Алберту Байю пробил из-за пределов штрафной площади, и заблокировал его удар Бранимир Калаица.

Алберту Байю прострелил с правого полуфланга, но Кипрас Казуколовас отправил мяч на угловой.

Тьягу Силва подал угловой "Витории Гимарайнш" с правого фланга, а Ману Силва пробил из района 11-метровой отметки не то чтобы слишком слабо, но в руки Йосипа Чондрича.

От Кайо Сезара произошёл отскок в штрафной площади "Астаны", после чего мяч легко забрал Йосип Чондрич.

Марин Томасов с правого фланга в контратаке "Астаны" не создал опасность, доставив мяч в руки Бруну Варелы.

Жоао Мендеш пробил с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади и далеко не попал в дальний угол.

22' Техничные игроки у "Витории Гимарайнш", но это, конечно же, не является гарантией победы гостевой команды.

21' Ух, а это "Астаны" момент! Джеффри Чарльз разобрался справа в чужой штрафной площади, а закрутил мимо дальнего угла створа.

20' Нелсон Оливейра крайне плохо пробил из левой части чужой штрафной площади низом - даже не за лицевую линию, а в аут.

18' Нет опасности после левофлангового углового "Витории Гимарайнш". Контратака у "Астаны" далее не получается.

17' Жоао Мендеш прострелил с левой стороны в направлении Кайо Сезара, однако Бранимир Калаица выбил мяч на угловой.

17' Длинный заброс вперёд у "Астаны", Бруну Варела выходит из своей штрафной площади и по мячу играет, но всё равно офсайд у хозяев фиксируется.

15' Вот как раз демонстрируется соответствующая статистика. У "Астаны" 39 процентов по владению мячом, у "Витории Гимарайнш" 61 процент.

14' Владеет мячом больше "Витории Гимарайнш", при этом хозяевам удаётся избегать опасных моментов у своих ворот.

13' Бранимир Калаица вернулся на поле после оказания ему медицинской помощи под аплодисменты трибун стадиона.