Тур: 4. Стадион: Центральный стадион Алматы.
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Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казуколовас Кипрас
|1
|0.33
|Вороговский Ян
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.67
|Силва Ману
|1
|0.33
|Gustavo Silva
|1
|0.33
|Гарсия Самуэль
|1
|0.33
|Сантуш Нуну III
|1
|0.33
|Ривас Оскар
|1
|0.33
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Кайо Сезар II
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куат Исламбек
|1
|0
|Каримов Рамазан
|1
|0
|Сейсен Мухаммеджан
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Бруну
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Рамирес Хесус
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Силва Ману
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Астана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Астана - Жетысу 5:0 Пафос - Астана 1:0 Тобол - Астана 1:0 Астана - Атырау 3:2
Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0 Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Униан Лейрия 2:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Млада-Болеслав 2:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Результаты матчей
Астана
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Астана
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогнозы на матч Астана - Витория Гимарайнш
Исход игры
Астана
10.7% (6)
Ничья
23.2% (13)
Витория Гимарайнш
66.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (29)
Меньше
48.21% (27)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
48.2% (27)
1:1 Ничья
23.2% (13)
0:1 Витория Гимарайнш
10.7% (6)
0:2 Витория Гимарайнш
7.1% (4)
1:0 Астана
5.4% (3)
2:1 Астана
3.6% (2)
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