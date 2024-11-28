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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Панатинаикос
1:0
Конец матча
ХИК
0'
1:0
33' Гол в свои ворота
Тойвио Йоона
85' Желтая карточка
Эрвин Ли
89' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
90' Желтая карточка
Антцулас Георгиос
90'+7

Ход матча

33'
Тойвио Йоона
1:0
68'
 
Лингман Лукас
Коку Озан
68'
 
Банде Хассане
Паллас Ноа
68'
 
Лайонс-Фостер Бруклин
Тойвио Йоона
69'
Гнезда-Черин Адам
Максимович Неманья
 
69'
Тете
Джуричич Филип
 
75'
 
Pyry Mentu
Меллер Лиэм
81'
Мансини Даниэль
Пельистри Факундо
 
82'
Унаи Аззедин
Бакасетас Тасос
 
85'
 
Эрвин Ли
85'
 
Мерилуото Кай
Хостикка Сантери
85'
Иоаннидис Фотис
Еремеефф Александер
 
89'
Иоаннидис Фотис
 
90'
 
Антцулас Георгиос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 100
Панатинаикос 98% (98)
X 2% (2)
ХИК 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
15
Ингасон
Сверрир
25
Младенович
Филип
11
Бакасетас
Тасос
55
Виллиан
Арао
20
Максимович
Неманья
28
Пельистри
Факундо
29
Еремеефф
Александер
31
Джуричич
Филип
25
Нейхейс
Теймен
3
Антцулас
Георгиос
4
Тойвио
Йоона
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
28
Илитолва
Миска
23
Коку
Озан
8
Канеллопулос
Гиоргос
7
Хостикка
Сантери
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
Панатинаикос
4-3-3
ХИК
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 1 0.25
Бакасетас Тасос 1 0.25
Пельистри Факундо 1 0.25
Младенович Филип 0 0
Вагианнидис Георгиос 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меллер Лиэм 1 0.25

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Едвай Тин 1 0
Максимович Неманья 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Унаи Аззедин 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антцулас Георгиос 2 0
Тойвио Йоона 1 0
Эрвин Ли 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Илитолва Миска 1 0
Меллер Лиэм 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
5
63%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Юргорден - Панатинаикос 2:1 Волос - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Панатинаикос - Челси 1:4 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - ХИК 0:4 Шемрок Роверс - ХИК 0:2 ХИК - Олимпия Любляна 0:2 ХИК - Динамо Минск 1:0
КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0

Результаты матчей

Панатинаикос
ХИК

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
10.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
13.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
15.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
16.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
21.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
22.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
25.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
26.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
28.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
31.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
33.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
12.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
24.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
25.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
26.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
27.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
28.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
29.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
30.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
19.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Тойвио Йоона уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 100
    Панатинаикос 98% (98)
    X 2% (2)
    ХИК 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Панатинаикос 1:0 ХИК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 1:0 ХИК

    Исход игры
    Панатинаикос
    98% (98)
    Ничья
    2% (2)
    ХИК
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (36)
    Меньше
    63.64% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    30.3% (30)
    Нет
    69.7% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Панатинаикос
    38% (38)
    1:0 Панатинаикос
    23% (23)
    2:1 Панатинаикос
    22% (22)
    3:0 Панатинаикос
    8% (8)
    3:1 Панатинаикос
    6% (6)
    1:1 Ничья
    2% (2)
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