Тур: 4. Стадион: Олимпийский стадион (Афины).
1:0
Конец матча
0'
1:0
33' Гол в свои воротаТойвио Йоона
85' Желтая карточкаЭрвин Ли
89' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
90' Желтая карточкаАнтцулас Георгиос
90'+7
Ход матча
33'
1:0
69'
85'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
55
Виллиан
Арао
30
Паллас
Ноа
23
Коку
Озан
22
Меллер
Лиэм
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Лило КлидманВратарь
- Защитник
-
26 Фикай ЭлтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Боама МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
54 Pyry Mentu
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|1
|0.25
|Бакасетас Тасос
|1
|0.25
|Пельистри Факундо
|1
|0.25
|Младенович Филип
|0
|0
|Вагианнидис Георгиос
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меллер Лиэм
|1
|0.25
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антцулас Георгиос
|2
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Илитолва Миска
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
5
63%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Юргорден - Панатинаикос 2:1 Волос - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Панатинаикос - Челси 1:4 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Ланс 2:0 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - ХИК 0:4 Шемрок Роверс - ХИК 0:2 ХИК - Олимпия Любляна 0:2 ХИК - Динамо Минск 1:0
КуПС - ХИК 1:0 ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0
Результаты матчей
Панатинаикос
ХИК
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панатинаикос 1:0 ХИК
Исход игры
Панатинаикос
98% (98)
Ничья
2% (2)
ХИК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (36)
Меньше
63.64% (63)
Обе команды забьют
Да
30.3% (30)
Нет
69.7% (69)
Популярный счёт
2:0 Панатинаикос
38% (38)
1:0 Панатинаикос
23% (23)
2:1 Панатинаикос
22% (22)
3:0 Панатинаикос
8% (8)
3:1 Панатинаикос
6% (6)
1:1 Ничья
2% (2)
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