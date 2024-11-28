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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Лацио
0:0
Конец матча
Лудогорец
0'
28' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
36' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
42' Желтая карточка
Чауна Лум
60' Желтая карточка
Жиго Самуэль
73' Желтая карточка
Ровелла Николо
73' Желтая карточка
Патрик
81' Желтая карточка
Педринью
84' Желтая карточка
Исаксен Густав
90'+6

Ход матча

28'
Пеллегрини Лука
 
36'
 
Куртулус Эдвин
42'
Чауна Лум
 
46'
Лаццари Мануэль
Пеллегрини Лука
 
46'
Кастельянос Валентин
Диа Булайе
 
46'
Исаксен Густав
Чауна Лум
 
60'
Жиго Самуэль
 
60'
Ровелла Николо
Весино Матиас
 
69'
 
Дуа Квадво
Секо Руан
73'
Ровелла Николо
 
73'
Патрик
 
79'
Дзакканьи Маттиа
Педро Родригес
 
81'
 
Педринью
81'
 
Камара Агибу
Маркус Эрик
81'
 
Йорданов Иван
Групер Дэнни
84'
Исаксен Густав
 
89'
 
Пётровски Якуб
Чочев Ивайло

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 106
Лацио 98.1% (104)
X 0.9% (1)
Лудогорец 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
77
Марушич
Адам
4
Патрик
2
Жиго
Самуэль
3
Пеллегрини
Лука
20
Чауна
Лум
5
Весино
Матиас
8
Гендузи
Маттео
9
Педро
Родригес
19
Диа
Булайе
14
Нослин
Тейяни
39
Бонманн
Хендрик
16
Витри
Аслак
Фонн
15
Куртулус
Эдвин
4
Алмейда
Динис
17
Сон
30
Педринью
XXI
77
Маркус
Эрик
18
Чочев
Ивайло
23
Дуарте
Дерой
14
Групер
Дэнни
12
Секо
Руан
Лацио
4-4-2
Лудогорец
4-1-4-1

История личных встреч

Лацио
Лудогорец

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:3
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Родригес 3 0.6
Кастельянос Валентин 2 0.4
Диа Булайе 2 0.4
Деле-Баширу Фисайо 1 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Романьоли Алессио 1 0.2
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.2
Весино Матиас 0 0
Ровелла Николо 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Эрик 1 0.2

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Нослин Тейяни 0 1
Патрик 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0
Чауна Лум 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рик 3 0
Кайо Ранхел 1 1
Педринью Роша 2 0
Педринью XXI 2 0
Падт Серджио 1 0
Сон 1 0
Чочев Ивайло 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Русев Георги 1 0
Вердон Оливье 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Секо Руан 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0
Лацио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
1
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
100%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1
Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЦСКА София - Лудогорец 2:2 Спартак Варна - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:0
Лудогорец - Черноломец Попово 6:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Септември София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0

Результаты матчей

Лацио
Лудогорец

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лацио
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
4.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
9.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
11.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
12.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
17.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
30.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
8.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
4.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
18.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
22.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
26.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
30.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
31.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Лион Фофана Малик 3 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Чауна Лум получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Пеллегрини Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Лацио 98.1% (104)
    X 0.9% (1)
    Лудогорец 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Лацио
    98.1% (104)
    Ничья
    0.9% (1)
    Лудогорец
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47% (47)
    Меньше
    53% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    32% (32)
    Нет
    68% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    46.2% (49)
    2:1 Лацио
    16% (17)
    3:0 Лацио
    14.2% (15)
    3:1 Лацио
    10.4% (11)
    1:0 Лацио
    2.8% (3)
    4:1 Лацио
    1.9% (2)
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