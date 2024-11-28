Тур: 5. Стадион: Стадио Олимпико.
0'
28' Желтая карточкаПеллегрини Лука
36' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
42' Желтая карточкаЧауна Лум
60' Желтая карточкаЖиго Самуэль
73' Желтая карточкаРовелла Николо
73' Желтая карточкаПатрик
81' Желтая карточкаПедринью
84' Желтая карточкаИсаксен Густав
90'+6
Ход матча
28'
36'
42'
60'
69'
73'
73'
81'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
4
Патрик
20
Чауна
Лум
19
Диа
Булайе
17
Сон
30
Педринью
XXI
77
Маркус
Эрик
18
Чочев
Ивайло
23
Дуарте
Дерой
14
Групер
Дэнни
12
Секо
Руан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
-
30 ПедриньюПолузащитник
-
77 Маркус ЭрикПолузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
-
14 Групер ДэнниПолузащитник
-
12 Секо РуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Русев ГеоргиПолузащитник
-
20 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Лацио
Лудогорец
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Родригес
|3
|0.6
|Кастельянос Валентин
|2
|0.4
|Диа Булайе
|2
|0.4
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.2
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|Романьоли Алессио
|1
|0.2
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.2
|Весино Матиас
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркус Эрик
|1
|0.2
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Нослин Тейяни
|0
|1
|Патрик
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рик
|3
|0
|Кайо Ранхел
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Педринью XXI
|2
|0
|Падт Серджио
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Чочев Ивайло
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Секо Руан
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
0
Лацио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
1
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
100%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1
Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЦСКА София - Лудогорец 2:2 Спартак Варна - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:0
Лудогорец - Черноломец Попово 6:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Септември София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Ботев Враца - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0
Результаты матчей
Лацио
Лудогорец
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лацио
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Лудогорец
Исход игры
Лацио
98.1% (104)
Ничья
0.9% (1)
Лудогорец
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47% (47)
Меньше
53% (53)
Обе команды забьют
Да
32% (32)
Нет
68% (68)
Популярный счёт
2:0 Лацио
46.2% (49)
2:1 Лацио
16% (17)
3:0 Лацио
14.2% (15)
3:1 Лацио
10.4% (11)
1:0 Лацио
2.8% (3)
4:1 Лацио
1.9% (2)
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