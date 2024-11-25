Тур: 5. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубир Абделла
|1
|0.25
|Жуниньо VI
|1
|0.25
|Байрамов Турал
|1
|0.25
|Бензия Яссин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3
|0.75
|Фофана Малик
|2
|0.5
|Шерки Райан
|1
|0.25
|Бенрахма Саид
|1
|0.25
|Абнер
|1
|0.25
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Чалета-Цар Дуе
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|2
|1
|Медина Кевин
|2
|0
|Ромао Жулио
|0
|1
|Бензия Яссин
|1
|0
|Янкович Марко
|1
|0
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
2
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Зиря 4:0 Будё-Глимт - Карабах 1:2 Туран Товуз - Карабах 0:0
Карабах - Шамахы 3:0 Карабах - Аякс 0:3 Кяпаз - Карабах 0:5 Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2
Лион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1
Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0
Результаты матчей
Карабах
Лион
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Карабах
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Лудогорец
|Рик
|3
Прогнозы на матч Карабах - Лион
Исход игры
Карабах
40.4% (36)
Ничья
9% (8)
Лион
50.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
74.12% (63)
Меньше
25.88% (22)
Обе команды забьют
Да
76.47% (65)
Нет
23.53% (20)
Популярный счёт
2:1 Карабах
37.1% (33)
1:2 Лион
27% (24)
0:1 Лион
10.1% (9)
1:1 Ничья
6.7% (6)
0:2 Лион
6.7% (6)
0:3 Лион
4.5% (4)
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