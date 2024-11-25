  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Лион
Прогнозы 88
Карабах 40.9% (36)
X 9.1% (8)
Лион 50% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Лион
3.55
Реклама, fon.bet
3.90
Реклама, fon.bet
3.75
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубир Абделла 1 0.25
Жуниньо VI 1 0.25
Байрамов Турал 1 0.25
Бензия Яссин 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 0.75
Фофана Малик 2 0.5
Шерки Райан 1 0.25
Бенрахма Саид 1 0.25
Абнер 1 0.25
Заха Уилфрид 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Чалета-Цар Дуе 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 1
Медина Кевин 2 0
Ромао Жулио 0 1
Бензия Яссин 1 0
Янкович Марко 1 0
Гусейнов Аббас 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мата Клинтон 1 0
Шерки Райан 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Зиря 4:0 Будё-Глимт - Карабах 1:2 Туран Товуз - Карабах 0:0
Карабах - Шамахы 3:0 Карабах - Аякс 0:3 Кяпаз - Карабах 0:5 Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2
Лион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1
Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0

Результаты матчей

Карабах
Лион

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Карабах
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Лион
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
15.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
16.
Виктория Пльзень
 4 1 3 0 7 - 6 6
17.
АЗ Алкмаар
 4 2 0 2 6 - 6 6
18.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 4 1 1 2 8 - 8 4
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
32.
РФШ Рига
 4 0 2 2 4 - 8 2
33.
ПАОК
 4 0 1 3 3 - 8 1
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 4 0 0 4 2 - 11 0
36.
Динамо Киев
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
АЗ Алкмаар
 2 2 0 0 6 - 3 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
17.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Порту
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Аякс Тейлор Кеннет 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 88
    Карабах 40.9% (36)
    X 9.1% (8)
    Лион 50% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Лион
    3.55
    Реклама, fon.bet
    3.90
    Реклама, fon.bet
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карабах - Лион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Карабах - Лион

    Исход игры
    Карабах
    40.4% (36)
    Ничья
    9% (8)
    Лион
    50.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.12% (63)
    Меньше
    25.88% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (65)
    Нет
    23.53% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    37.1% (33)
    1:2 Лион
    27% (24)
    0:1 Лион
    10.1% (9)
    1:1 Ничья
    6.7% (6)
    0:2 Лион
    6.7% (6)
    0:3 Лион
    4.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Лион
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный