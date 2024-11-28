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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Андерлехт
2:2
Конец матча
Порту
0'
0:1
24' Пенальти
Галено Вандерсон
28' Желтая карточка
Н'Диайе Мусса
34' Желтая карточка
Мариу Жоау
44' Желтая карточка
Нико Гонсалес
1:1
52' Гол
Дегреф Тристан
1:2
83' Гол
Виейра Фабиу
2:2
86' Гол
Амузу Френсис
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Галено Вандерсон
28'
Н'Диайе Мусса
 
34'
 
Мариу Жоау
44'
 
Нико Гонсалес
46'
 
Фернандеш Мартим
Мариу Жоау
52'
Дегреф Тристан
(Ритс Матс)
1:1
60'
Амузу Френсис
Эдози Самуэль
 
72'
Васкес Луис
Дольберг Каспер
 
73'
Дрейер Андерс
Дегреф Тристан
 
75'
 
Боржеш Гонсалу
Пепе Акино
82'
 
Виейра Фабиу
Эуштакиу Стивен
83'
1:2
Виейра Фабиу
(Нико Гонсалес)
84'
Nunzio Engwanda
Фоке Томас
 
84'
Версхарен Яри
Дендонкер Леандер
 
86'
Амузу Френсис
(Н'Диайе Мусса)
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 109
Андерлехт 20.2% (22)
X 22% (24)
Порту 57.8% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
23
Ритс
Матс
32
Дендонкер
Леандер
83
Дегреф
Тристан
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
24
Перес
Неуэн
4
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
11
Пепе
Акино
9
Омородион
Сэмюэль
13
Галено
Вандерсон
Андерлехт
4-2-3-1
Порту
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 1 0.2
Струйкенс Марио 1 0.2
Дольберг Каспер 1 (1) 0.2
Амузу Френсис 1 0.2
Версхарен Яри 1 0.2
Леони Тео 1 0.2
Эдози Самуэль 1 0.2
Васкес Луис 1 0.2
Дегреф Тристан 1 0.2
Ритс Матс 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.8
Пепе Акино 1 0.2
Галено Вандерсон 1 (1) 0.2
Виейра Фабиу 1 0.2
Эуштакиу Стивен 1 0.2
Джало Тьягу 1 0.2
Гюль Дениз 1 0.2
Мариу Жоау III 0 0
Нико Гонсалес 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Нильсон 1 1
Фоке Томас 2 0
Коосеманс Колин 1 0
Ритс Матс 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0
Дегреф Тристан 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Перес Неуэн 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Джало Тьягу 1 0
Моура Франсишку 1 0
Варела Алан 1 0
Пепе Акино 1 0
Гюль Дениз 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Гент 6:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0
Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Морейренсе - Порту 2:1 Бенфика - Порту 4:1 Лацио - Порту 2:1 Порту - Эшторил 4:0
Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0 Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0

Результаты матчей

Андерлехт
Порту

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
4.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
9.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
11.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
12.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
17.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
30.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
8.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
4.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
18.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
22.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
26.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
30.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
31.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Лион Фофана Малик 3 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
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    • 46'
      Мариу Жоау III уходит с поля. Фернандеш Мартим выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Андерлехт 20.2% (22)
    X 22% (24)
    Порту 57.8% (63)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андерлехт 2:2 Порту

    Исход игры
    Андерлехт
    20.2% (22)
    Ничья
    22% (24)
    Порту
    57.8% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.68% (67)
    Меньше
    32.32% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    85.86% (85)
    Нет
    14.14% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    40.4% (44)
    1:1 Ничья
    16.5% (18)
    2:1 Андерлехт
    13.8% (15)
    0:1 Порту
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    1:0 Андерлехт
    2.8% (3)
    1:3 Порту
    2.8% (3)
    0:2 Порту
    1.8% (2)
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