Тур: 5. Стадион: Лото-парк.
0'
0:1
24' ПенальтиГалено Вандерсон
28' Желтая карточкаН'Диайе Мусса
34' Желтая карточкаМариу Жоау
44' Желтая карточкаНико Гонсалес
1:1
52' ГолДегреф Тристан
1:2
83' ГолВиейра Фабиу
2:2
86' ГолАмузу Френсис
90'+6
Ход матча
24'
0:1
28'
34'
44'
52'
1:1
83'
1:2
86'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
25
Фоке
Томас
23
Ритс
Матс
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
20 Франку АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруну Витор
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|1
|0.2
|Струйкенс Марио
|1
|0.2
|Дольберг Каспер
|1 (1)
|0.2
|Амузу Френсис
|1
|0.2
|Версхарен Яри
|1
|0.2
|Леони Тео
|1
|0.2
|Эдози Самуэль
|1
|0.2
|Васкес Луис
|1
|0.2
|Дегреф Тристан
|1
|0.2
|Ритс Матс
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.8
|Пепе Акино
|1
|0.2
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.2
|Виейра Фабиу
|1
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.2
|Джало Тьягу
|1
|0.2
|Гюль Дениз
|1
|0.2
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Нико Гонсалес
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Нильсон
|1
|1
|Фоке Томас
|2
|0
|Коосеманс Колин
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Шимич Ян-Карло
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Джало Тьягу
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Гюль Дениз
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Гент 6:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0
Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Морейренсе - Порту 2:1 Бенфика - Порту 4:1 Лацио - Порту 2:1 Порту - Эшторил 4:0
Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0 Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0
Результаты матчей
Андерлехт
Порту
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андерлехт 2:2 Порту
Исход игры
Андерлехт
20.2% (22)
Ничья
22% (24)
Порту
57.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
67.68% (67)
Меньше
32.32% (32)
Обе команды забьют
Да
85.86% (85)
Нет
14.14% (14)
Популярный счёт
1:2 Порту
40.4% (44)
1:1 Ничья
16.5% (18)
2:1 Андерлехт
13.8% (15)
0:1 Порту
8.3% (9)
2:2 Ничья
3.7% (4)
1:0 Андерлехт
2.8% (3)
1:3 Порту
2.8% (3)
0:2 Порту
1.8% (2)
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