Тур: 4. Стадион: Войт-Арена.
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Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конте Сирлорд
|1
|0.33
|Майнка Патрик
|1
|0.33
|Бек Адриан
|1
|0.33
|Шёппнер Ян
|1
|0.33
|Ваннер Пауль
|1
|0.33
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
|Хонсак Матиас
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4 (2)
|1.33
|Фелиш Жоау
|4
|1.33
|Мудрик Михаил
|2
|0.67
|Дисаси Аксель
|1
|0.33
|Нету Педру
|1
|0.33
|Вейга Ренату
|1
|0.33
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.33
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.33
|Гиу Марк
|1
|0.33
|Фернандес Энцо
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майнка Патрик
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Шенца Лео
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дисаси Аксель
|2
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Хайденхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
12
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
40%
1
6%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Байер Л - Хайденхайм 5:2 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0
Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лестер - Челси 1:2 Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Челси
Точный счет
2:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
8
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогнозы на матч Хайденхайм - Челси
Исход игры
Хайденхайм
1.9% (1)
Ничья
0% (0)
Челси
98.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
1:2 Челси
47.2% (25)
0:2 Челси
24.5% (13)
0:1 Челси
9.4% (5)
1:3 Челси
7.5% (4)
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