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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:2
Конец матча
Бачка-Топола
0'
17' Желтая карточка
Петрович Неманья
1:0
31' Гол
Сиссе Мустафа
1:1
40' Гол
Пантович Милош
52' Желтая карточка
Вандермерш Юго
1:2
53' Гол
Пантович Милош
56' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
2:2
65' Гол
Коницке Корсин
65' Желтая карточка
Илич Велько
90' Желтая карточка
Лазетич Марко
90'+5

Ход матча

17'
 
Петрович Неманья
31'
Сиссе Мустафа
(Витциг Кристиан)
1:0
40'
1:1
Пантович Милош
(Петрович Неманья)
52'
Вандермерш Юго
 
53'
1:2
Пантович Милош
(Чиркович Александар)
56'
Гёртлер Лукас
 
65'
Коницке Корсин
(Вандермерш Юго)
2:2
65'
 
Илич Велько
66'
 
Милосавлевич Иван
Баньяц Михайло
70'
Аколо Чадрак
Сиссе Мустафа
 
70'
Мамбимби Феликс
Витциг Кристиан
 
74'
Чобот Кевин
Тома Бастьен
 
85'
 
Лазетич Марко
Станич Петар
89'
 
Сос Бенце
Чиркович Александар
90'
Коницке Корсин
 
90'
 
Лазетич Марко
90'
Руис Виктор
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 6 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 100
Санкт-Галлен 80% (80)
X 18% (18)
Бачка-Топола 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
63
Коницке
Корсин
24
Тома
Бастьен
7
Витциг
Кристиан
11
Сиссе
Мустафа
12
Илич
Велько
22
Йованович
Стефан
II
25
Джорджевич
Матея
5
Стеванович
Душан
30
Петрович
Неманья
35
Джаковац
Ифет
6
Пеич
Алекса
14
Станич
Петар
18
Баньяц
Михайло
27
Пантович
Милош
10
Чиркович
Александар
Санкт-Галлен
4-3-2-1
Бачка-Топола
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 2 0.5
Мамбимби Феликс 2 0.5
Вандермерш Юго 1 0.25
Сиссе Мустафа 1 0.25
Чобот Кевин 1 0.25
Коницке Корсин 1 0.25
Витциг Кристиан 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Фалльци Альберт 0 0
Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пантович Милош 4 1
Станич Петар 2 0.5
Чиркович Александар 0 0
Петрович Неманья 0 0
Стеванович Душан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Станич Йозо 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Витциг Кристиан 1 0
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радин Милан 3 0
Йованович Стефан II 2 0
Петрович Неманья 1 0
Цапан Лука 1 0
Сос Бенце 1 0
Чиркович Александар 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Лазетич Марко 1 0
Илич Велько 1 0
Крстич Вукашин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
4
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бачка-Топола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4
Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железничар Панчево - Бачка-Топола 3:3 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Бачка-Топола - Партизан 1:2 Напредак - Бачка-Топола 0:3
Бачка-Топола - Легия 0:3 Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2 Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Бачка-Топола

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Бачка-Топола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
10.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
13.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
15.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
16.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
21.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
22.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
25.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
26.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
28.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
31.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
33.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
12.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
24.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
25.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
26.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
27.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
28.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
29.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
30.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
19.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
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    • 52'
      Вандермерш Юго получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 100
    Санкт-Галлен 80% (80)
    X 18% (18)
    Бачка-Топола 2% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Галлен 2:2 Бачка-Топола

    Исход игры
    Санкт-Галлен
    80% (80)
    Ничья
    18% (18)
    Бачка-Топола
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.6% (59)
    Меньше
    40.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (72)
    Нет
    27.27% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Галлен
    48% (48)
    1:0 Санкт-Галлен
    22% (22)
    1:1 Ничья
    13% (13)
    2:0 Санкт-Галлен
    4% (4)
    3:1 Санкт-Галлен
    3% (3)
    3:2 Санкт-Галлен
    3% (3)
    2:2 Ничья
    3% (3)
    1:2 Бачка-Топола
    2% (2)
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