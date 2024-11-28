Тур: 4. Стадион: АФГ Арена.
2:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаПетрович Неманья
1:0
31' ГолСиссе Мустафа
1:1
40' ГолПантович Милош
52' Желтая карточкаВандермерш Юго
1:2
53' ГолПантович Милош
56' Желтая карточкаГёртлер Лукас
2:2
65' ГолКоницке Корсин
65' Желтая карточкаИлич Велько
90' Желтая карточкаЛазетич Марко
90'+5
Ход матча
17'
31'
1:0
40'
52'
53'
56'
65'
2:2
65'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
6 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тома
Бастьен
12
Илич
Велько
14
Станич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Думрат БелаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йован Дамьянович
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|2
|0.5
|Мамбимби Феликс
|2
|0.5
|Вандермерш Юго
|1
|0.25
|Сиссе Мустафа
|1
|0.25
|Чобот Кевин
|1
|0.25
|Коницке Корсин
|1
|0.25
|Витциг Кристиан
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Фалльци Альберт
|0
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пантович Милош
|4
|1
|Станич Петар
|2
|0.5
|Чиркович Александар
|0
|0
|Петрович Неманья
|0
|0
|Стеванович Душан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радин Милан
|3
|0
|Йованович Стефан II
|2
|0
|Петрович Неманья
|1
|0
|Цапан Лука
|1
|0
|Сос Бенце
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Илич Велько
|1
|0
|Крстич Вукашин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
4
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бачка-Топола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4
Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железничар Панчево - Бачка-Топола 3:3 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Бачка-Топола - Партизан 1:2 Напредак - Бачка-Топола 0:3
Бачка-Топола - Легия 0:3 Бачка-Топола - Раднички 1923 0:2 Бачка-Топола - Единство Уб 2:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Чукарички - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Нови Пазар 5:2 Текстилац Оцаци - Бачка-Топола 2:1 Бачка-Топола - Младост Лучани 1:2 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Бачка-Топола
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Бачка-Топола
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Галлен 2:2 Бачка-Топола
Исход игры
Санкт-Галлен
80% (80)
Ничья
18% (18)
Бачка-Топола
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.6% (59)
Меньше
40.4% (40)
Обе команды забьют
Да
72.73% (72)
Нет
27.27% (27)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Галлен
48% (48)
1:0 Санкт-Галлен
22% (22)
1:1 Ничья
13% (13)
2:0 Санкт-Галлен
4% (4)
3:1 Санкт-Галлен
3% (3)
3:2 Санкт-Галлен
3% (3)
2:2 Ничья
3% (3)
1:2 Бачка-Топола
2% (2)
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