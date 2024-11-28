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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Целе
3:3
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
1:0
7' Гол
Зец Давид
33' Желтая карточка
Неманич Клемен
33' Желтая карточка
Ньето Хуан
1:0
34' Не забитый пенальти
Пюлюлю Афимико
1:1
34' Гол
Пюлюлю Афимико
39' Желтая карточка
Чурлинов Дарко
2:1
54' Гол
Ньето Хуан
2:2
71' Гол
Имас Хесус
2:3
78' Гол
Хансен Кристоффер
3:3
80' Гол в свои ворота
Дигес Адриан
86' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90'+4

Ход матча

7'
Зец Давид
(Сешлар Свит)
1:0
33'
Неманич Клемен
 
33'
Ньето Хуан
 
34'
1:0
Пюлюлю Афимико
34'
1:1
Пюлюлю Афимико
39'
 
Чурлинов Дарко
54'
Ньето Хуан
2:1
57'
 
Хансен Кристоффер
Диаби Мохамед
68'
 
Нене III
Кубицки Ярослав
71'
2:2
Имас Хесус
(Хансен Кристоффер)
78'
2:3
Хансен Кристоффер
(Имас Хесус)
78'
Фильо Эдмилсон
Квесич Марио
 
80'
Дигес Адриан
3:3
86'
 
Нгиамба Орельен
86'
 
Виллар Мики
Чурлинов Дарко
86'
 
Скшипчак Матеуш
Силва Томаш
86'
 
Листковски Марчин
Пюлюлю Афимико

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 102
Целе 32.4% (33)
X 46.1% (47)
Ягеллония Белосток 21.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Штубляр
Ловро
2
Ньето
Хуан
81
Неманич
Клемен
6
Зец
Давид
23
Карничник
Жан
11
Сешлар
Свит
88
Светлин
Тамар
19
Забуковник
Марк
7
Матко
Алёша
77
Брнич
Иван
16
Квесич
Марио
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
82
Силва
Томаш
14
Кубицки
Ярослав
39
Нгиамба
Орельен
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
9
Диаби
Мохамед
21
Чурлинов
Дарко
Целе
4-3-3
Ягеллония Белосток
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 2 0.5
Ньето Хуан 2 0.5
Сешлар Свит 1 0.25
Брнич Иван 1 0.25
Матко Алёша 1 0.25
Зец Давид 1 0.25
Светлин Тамар 1 0.25
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 5 1.25
Хансен Кристоффер 3 0.75
Имас Хесус 1 0.25
Чурлинов Дарко 1 0.25
Моутинью Жоау 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Виллар Мики 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньето Хуан 2 0
Карничник Жан 1 0
Зец Давид 1 0
Неманич Клемен 1 0
Штубляр Ловро 1 0
Фильо Эдмилсон 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгиамба Орельен 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Нене III 1 0
Сачек Михал 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Силва Томаш 1 0
Абрамович Славомир 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Целе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Целе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Целе - Копер 1:0 Приморье - Целе 1:3 Бетис - Целе 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Радомлье - Целе 4:2 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Целе - Мура 4:3 Марибор - Целе 1:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1 Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2
Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4

Результаты матчей

Целе
Ягеллония Белосток

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Целе
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
10.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
13.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
15.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
16.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
21.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
22.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
25.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
26.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
28.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
31.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
33.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
12.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
24.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
25.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
26.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
27.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
28.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
29.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
30.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
19.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
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    Прогнозы 102
    Целе 32.4% (33)
    X 46.1% (47)
    Ягеллония Белосток 21.6% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 3:3 Ягеллония Белосток

    Исход игры
    Целе
    32.4% (33)
    Ничья
    46.1% (47)
    Ягеллония Белосток
    21.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    31% (31)
    Меньше
    69% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74% (74)
    Нет
    26% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (43)
    2:1 Целе
    14.7% (15)
    1:0 Целе
    12.7% (13)
    1:2 Ягеллония Белосток
    11.8% (12)
    0:1 Ягеллония Белосток
    7.8% (8)
    2:0 Целе
    3.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
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