Тур: 4. Стадион: Здежеле.
3:3
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЗец Давид
33' Желтая карточкаНеманич Клемен
33' Желтая карточкаНьето Хуан
1:0
34' Не забитый пенальтиПюлюлю Афимико
1:1
34' ГолПюлюлю Афимико
39' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
2:1
54' ГолНьето Хуан
2:2
71' ГолИмас Хесус
2:3
78' ГолХансен Кристоффер
3:3
80' Гол в свои воротаДигес Адриан
86' Желтая карточкаНгиамба Орельен
90'+4
Ход матча
7'
1:0
33'
33'
34'
1:0
34'
1:1
39'
54'
2:1
71'
2:2
78'
2:3
80'
3:3
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сешлар
Свит
77
Брнич
Иван
16
Квесич
Марио
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
82
Силва
Томаш
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
-
16 Квесич МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Риера Альберт
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рыбак АланНападающий
-
-
Главный тренер: Семенец Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|2
|0.5
|Ньето Хуан
|2
|0.5
|Сешлар Свит
|1
|0.25
|Брнич Иван
|1
|0.25
|Матко Алёша
|1
|0.25
|Зец Давид
|1
|0.25
|Светлин Тамар
|1
|0.25
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|5
|1.25
|Хансен Кристоффер
|3
|0.75
|Имас Хесус
|1
|0.25
|Чурлинов Дарко
|1
|0.25
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Виллар Мики
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньето Хуан
|2
|0
|Карничник Жан
|1
|0
|Зец Давид
|1
|0
|Неманич Клемен
|1
|0
|Штубляр Ловро
|1
|0
|Фильо Эдмилсон
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Абрамович Славомир
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Целе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Целе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Целе - Копер 1:0 Приморье - Целе 1:3 Бетис - Целе 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Радомлье - Целе 4:2 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Целе - Мура 4:3 Марибор - Целе 1:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1 Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2
Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Результаты матчей
Целе
Ягеллония Белосток
Точный счет
5:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Целе
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 3:3 Ягеллония Белосток
Исход игры
Целе
32.4% (33)
Ничья
46.1% (47)
Ягеллония Белосток
21.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
31% (31)
Меньше
69% (69)
Обе команды забьют
Да
74% (74)
Нет
26% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (43)
2:1 Целе
14.7% (15)
1:0 Целе
12.7% (13)
1:2 Ягеллония Белосток
11.8% (12)
0:1 Ягеллония Белосток
7.8% (8)
2:0 Целе
3.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
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