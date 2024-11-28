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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Динамо Киев
1:2
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
45' Желтая карточка
Маркович Светозар
0:1
55' Гол
Выдра Матей
68' Желтая карточка
Бражко Владимир
80' Желтая карточка
Гавел Милан
0:2
90' Гол
Шулц Павел
1:2
90' Гол
Кабаев Владислав
90'+6

Ход матча

45'
 
Маркович Светозар
55'
0:1
Выдра Матей
(Ирка Эрик)
64'
Кабаев Владислав
Валентин Рубчинский
 
64'
Тымчик Александр
Караваев Александр
 
68'
Бражко Владимир
 
71'
 
Гавел Милан
Суаре Шейк
73'
Герреро Эдуардо
Вивчаренко Константин
 
76'
 
Сойка Александр
Ирка Эрик
80'
 
Гавел Милан
85'
 
Вашулин Даниэл
Черв Лукаш
85'
 
Слончик Том
Выдра Матей
90'
0:2
Шулц Павел
(Калвач Лукаш)
90'
Кабаев Владислав
(Бражко Владимир)
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 108
Динамо Киев 40.7% (44)
X 31.5% (34)
Виктория Пльзень 27.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
40
Биловар
Кристиан
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
20
Караваев
Александр
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
15
Рубчинский
Валентин
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
16
Едличка
Мартин
40
Дуэ
Сампсон
3
Маркович
Светозар
21
Емелка
Вацлав
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
6
Черв
Лукаш
31
Шулц
Павел
19
Суаре
Шейк
33
Ирка
Эрик
11
Выдра
Матей
Динамо Киев
3-4-2-1
Виктория Пльзень
3-5-2

История личных встреч

Динамо Киев
Виктория Пльзень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аду Принс 2 0.4
Выдра Матей 2 0.4
Гавел Милан 1 0.2
Емелка Вацлав 1 0.2
Шулц Павел 1 0.2
Вашулин Даниэл 1 0.2
Ирка Эрик 0 0
Калвач Лукаш 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 1 1
Шапаренко Николай 2 0
Бражко Владимир 2 0
Михавко Тарас 2 0
Брагару Максим 0 1
Кабаев Владислав 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Сампсон 1 1
Гавел Милан 2 0
Маркович Светозар 2 0
Едличка Мартин 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Шулц Павел 1 0
Черв Лукаш 1 0
Аду Принс 1 0
Палуска Ян 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Словацко - Виктория Пльзень 1:0
Усти-над-Лабем - Виктория Пльзень 3:4 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Виктория Пльзень

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
4.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
9.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
11.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
12.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
17.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
30.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
8.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
4.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
18.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
22.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
26.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
30.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
31.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Лион Фофана Малик 3 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 55'
      Г О О О О Л - Выдра Матей бьет в цель!
    • 51'
      Г О О О О Л - Вивчаренко Константин бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Маркович Светозар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Динамо Киев 40.7% (44)
    X 31.5% (34)
    Виктория Пльзень 27.8% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Киев 1:2 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Динамо Киев
    40.7% (44)
    Ничья
    31.5% (34)
    Виктория Пльзень
    27.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.53% (52)
    Меньше
    47.47% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    80.81% (80)
    Нет
    19.19% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (29)
    2:1 Динамо Киев
    25% (27)
    1:2 Виктория Пльзень
    15.7% (17)
    0:1 Виктория Пльзень
    5.6% (6)
    1:0 Динамо Киев
    5.6% (6)
    2:0 Динамо Киев
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:3 Виктория Пльзень
    1.9% (2)
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