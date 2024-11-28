Тур: 5. Стадион: Фолькспаркштадион.
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМаркович Светозар
0:1
55' ГолВыдра Матей
68' Желтая карточкаБражко Владимир
80' Желтая карточкаГавел Милан
0:2
90' ГолШулц Павел
1:2
90' ГолКабаев Владислав
90'+6
Ход матча
55'
0:1
68'
80'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
19
Суаре
Шейк
33
Ирка
Эрик
11
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 КадуПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
19 Суаре ШейкПолузащитник
-
33 Ирка ЭрикНападающий
-
11 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Байер ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Панош ИржиПолузащитник
-
24 Гавел МиланПолузащитник
-
29 Слончик ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
История личных встреч
Динамо Киев
Виктория Пльзень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аду Принс
|2
|0.4
|Выдра Матей
|2
|0.4
|Гавел Милан
|1
|0.2
|Емелка Вацлав
|1
|0.2
|Шулц Павел
|1
|0.2
|Вашулин Даниэл
|1
|0.2
|Ирка Эрик
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубинчак Владислав
|1
|1
|Шапаренко Николай
|2
|0
|Бражко Владимир
|2
|0
|Михавко Тарас
|2
|0
|Брагару Максим
|0
|1
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Сампсон
|1
|1
|Гавел Милан
|2
|0
|Маркович Светозар
|2
|0
|Едличка Мартин
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Шулц Павел
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
|Палуска Ян
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Словацко - Виктория Пльзень 1:0
Усти-над-Лабем - Виктория Пльзень 3:4 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Виктория Пльзень
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Киев 1:2 Виктория Пльзень
Исход игры
Динамо Киев
40.7% (44)
Ничья
31.5% (34)
Виктория Пльзень
27.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
52.53% (52)
Меньше
47.47% (47)
Обе команды забьют
Да
80.81% (80)
Нет
19.19% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (29)
2:1 Динамо Киев
25% (27)
1:2 Виктория Пльзень
15.7% (17)
0:1 Виктория Пльзень
5.6% (6)
1:0 Динамо Киев
5.6% (6)
2:0 Динамо Киев
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:3 Виктория Пльзень
1.9% (2)
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