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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Атлетик Б
3:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
6' Гол
Бойро Адама
22' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
2:0
24' Гол
Прадос Беньят
30' Желтая карточка
Ибрахим Бухари
3:0
54' Гол
Гурусета Горка
90'+4

Ход матча

6'
Бойро Адама
(Гурусета Горка)
1:0
22'
Уильямс Иньяки
 
24'
Прадос Беньят
(Уильямс Нико)
2:0
30'
 
Ибрахим Бухари
46'
 
Оума Тимоти
Ибрахим Бухари
46'
 
Рапп Готтфрид
Зенели Арбер
54'
Гурусета Горка
(Бойро Адама)
3:0
56'
Беренгер Алекс
Уильямс Иньяки
 
56'
Эррера Андер
Руис Иньиго
 
63'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
63'
Серрано Нико
Уильямс Нико
 
72'
 
Кайб Рами
Касем Ахмед
72'
 
Йегбе Терри
Байду Майкл
72'
 
Хольтен Эмиль
Зенели Бесфорт
76'
Лекуе Иньиго
Бойро Адама
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 104
Атлетик Б 99% (103)
X 0% (0)
Эльфсборг 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
2
Горосабел
Андони
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
32
Бойро
Адама
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
31
Петтерссон
Исак
29
Ибрахим
Бухари
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
Атлетик Б
4-2-3-1
Эльфсборг
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 2 0.4
Уильямс Нико 1 0.2
Гурусета Горка 1 0.2
Бойро Адама 1 0.2
Сансет Ойян 1 0.2
Паредес Айтор 1 0.2
Серрано Нико 1 0.2
Прадос Беньят 1 0.2
Де Маркос Оскар 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Нуньес Унай 0 0
Гомес Унаи 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 2 (2) 0.4
Хедлунд Симон 1 0.2
Оума Тимоти 1 0.2
Хульт Никлас 1 0.2
Ларссон Йохан 1 0.2
Хольтен Эмиль 1 0.2
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Рапп Готтфрид 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Уильямс Нико 1 0
Серрано Нико 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 0 1
Хедлунд Симон 1 0
Зенели Арбер 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Касем Ахмед 1 0
Ибрахим Бухари 1 0
Оума Тимоти 1 0
Йегбе Терри 1 0
Абдулаи Джалал 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Вернаму - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Брага 1:1 Эльфсборг - Вестерос 1:0
Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Эльфсборг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
4.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
9.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
11.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
12.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
17.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
30.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
8.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
4.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
18.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
22.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
26.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
30.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
31.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Лион Фофана Малик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 104
    Атлетик Б 99% (103)
    X 0% (0)
    Эльфсборг 1% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Эльфсборг

    Исход игры
    Атлетик Б
    99% (103)
    Ничья
    0% (0)
    Эльфсборг
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (42)
    Меньше
    57.58% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    37.37% (37)
    Нет
    62.63% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    44.2% (46)
    2:1 Атлетик Б
    25% (26)
    1:0 Атлетик Б
    10.6% (11)
    3:1 Атлетик Б
    9.6% (10)
    3:0 Атлетик Б
    4.8% (5)
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