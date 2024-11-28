Тур: 5. Стадион: Сан-Мамес.
0'
1:0
6' ГолБойро Адама
22' Желтая карточкаУильямс Иньяки
2:0
24' ГолПрадос Беньят
30' Желтая карточкаИбрахим Бухари
3:0
54' ГолГурусета Горка
90'+4
Ход матча
6'
1:0
22'
24'
2:0
30'
54'
3:0
72'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
10 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бойро
Адама
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|2
|0.4
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Гурусета Горка
|1
|0.2
|Бойро Адама
|1
|0.2
|Сансет Ойян
|1
|0.2
|Паредес Айтор
|1
|0.2
|Серрано Нико
|1
|0.2
|Прадос Беньят
|1
|0.2
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Нуньес Унай
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|2 (2)
|0.4
|Хедлунд Симон
|1
|0.2
|Оума Тимоти
|1
|0.2
|Хульт Никлас
|1
|0.2
|Ларссон Йохан
|1
|0.2
|Хольтен Эмиль
|1
|0.2
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Рапп Готтфрид
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|0
|1
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Зенели Арбер
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Ибрахим Бухари
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эльфсборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Вернаму - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Брага 1:1 Эльфсборг - Вестерос 1:0
Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Эльфсборг
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Эльфсборг
Исход игры
Атлетик Б
99% (103)
Ничья
0% (0)
Эльфсборг
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (42)
Меньше
57.58% (57)
Обе команды забьют
Да
37.37% (37)
Нет
62.63% (62)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
44.2% (46)
2:1 Атлетик Б
25% (26)
1:0 Атлетик Б
10.6% (11)
3:1 Атлетик Б
9.6% (10)
3:0 Атлетик Б
4.8% (5)
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