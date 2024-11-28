Тур: 4. Стадион: Акер.
0'
8' Желтая карточкаДонис Анастасиос
30' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
0:1
41' ГолЛайфис Константинос
50' Желтая карточкаАмундсен Исак
63' Желтая карточкаПетрович Радосав
67' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
70' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
88' Желтая карточкаБа Альгассим
90'+8
Ход матча
30'
41'
50'
63'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ловик
Матиас
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
29
Шебаке
Иссам
17
Абанья
Дэвид
18
Сациас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лервик ПедерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Михос СаввасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|0.25
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.25
|Ихлер Фредерик
|1
|0.25
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайфис Константинос
|2
|0.5
|Донис Анастасиос
|1
|0.25
|Абанья Дэвид
|1
|0.25
|Техера Серхио
|0
|0
|Эль-Араби Юссеф
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Анастасиос
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Петрович Радосав
|1
|0
|Хименес Маноло
|1
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Ба Альгассим
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Мольде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Бранн 2:1 Сарпсборг-08 - Мольде 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Мольде - Будё-Глимт 3:3
Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пафос - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0
АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0
Результаты матчей
Мольде
АПОЭЛ
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мольде
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мольде 0:1 АПОЭЛ
Исход игры
Мольде
79.2% (80)
Ничья
14.9% (15)
АПОЭЛ
5.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.49% (49)
Меньше
50.51% (50)
Обе команды забьют
Да
60.61% (60)
Нет
39.39% (39)
Популярный счёт
2:1 Мольде
36.6% (37)
1:0 Мольде
26.7% (27)
1:1 Ничья
11.9% (12)
2:0 Мольде
10.9% (11)
1:2 АПОЭЛ
5.9% (6)
2:2 Ничья
3% (3)
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