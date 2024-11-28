Тур: 4. Стадион: Тхе Крауд Медов.
0'
39' Желтая карточкаШтоль Адам
0:1
41' ГолГулликсен Тобиас
73' Желтая карточкаШуллер Расмус
78' Желтая карточкаРэдмонд Даниэл
85' Желтая карточкаЛарссон Якоб
90' Желтая карточкаМакманус Деклан
90'+5
Ход матча
39'
41'
0:1
69'
73'
78'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бэйкер
Эшли
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Эдвардс ДжекВратарь
- Защитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
-
31 Вуллэм БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Холден РориПолузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Брэдли СионНападающий
-
28 Уилсон АдамНападающий
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Кроон МаксВратарь
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Джордан III
|1
|0.25
|Макманус Деклан
|1 (1)
|0.25
|Холден Рори
|1
|0.25
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.5
|Нгуэн Токмак
|1
|0.25
|Хуммет Денис
|1
|0.25
|Стенссон Даниэль
|1
|0.25
|Приске Аугуст
|1
|0.25
|Штоль Адам
|0
|0
|Викхейм Густав
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Даниэль
|1
|0
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
|Крэйг Харрисон
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгуэн Токмак
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Ларссон Якоб
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
ТНС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
ТНС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ТНС - Пенибонт 3:2 Бритон Ферри - ТНС 3:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Шемрок Роверс - ТНС 2:1
Барри Таун - ТНС 1:4 Коннас Куэй - ТНС 1:2 Аберистуит - ТНС 2:4 ТНС - Астана 2:0 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 5:0 ТНС - Кардифф МЮ 3:0 ТНС - Каернарфон Таун 1:2 Фиорентина - ТНС 2:0 Ньютаун - ТНС 1:6 ТНС - Бала Таун 2:3 Пенибонт - ТНС 2:1 ТНС - Барри Таун 4:0 Хаверфордуэст Каунти - ТНС 0:1 ТНС - Аберистуит 2:0 ТНС - Паневежис 0:0 Паневежис - ТНС 0:3
Юргорден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Юргорден - ИФК Норрчепинг 3:1 Юргорден - Панатинаикос 2:1 Хальмстад - Юргорден 1:0
Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2
Результаты матчей
ТНС
Юргорден
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ТНС
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ТНС 0:1 Юргорден
Исход игры
ТНС
14.9% (15)
Ничья
26.7% (27)
Юргорден
58.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
45% (45)
Меньше
55% (55)
Обе команды забьют
Да
67% (67)
Нет
33% (33)
Популярный счёт
1:2 Юргорден
34.7% (35)
1:1 Ничья
21.8% (22)
0:1 Юргорден
15.8% (16)
0:2 Юргорден
6.9% (7)
1:0 ТНС
5.9% (6)
2:1 ТНС
5.9% (6)
2:0 ТНС
3% (3)
2:2 Ничья
3% (3)
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