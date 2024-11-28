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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Борац Баня-Лука
2:1
Конец матча
ЛАСК
0'
3' Желтая карточка
Вукчевич Марко
7' Красная карточка
Зибенхандль Йорг
16' Желтая карточка
Таловеров Максим
43' Желтая карточка
Флеккер Флориан
0:1
51' Гол
Бериша Валон
52' Желтая карточка
Мейхерс Барт
53' Желтая карточка
Белло Джордж
69' Желтая карточка
Стойкович Филип
69' Желтая карточка
Юнгвирт Лукас
78' Желтая карточка
Энтруп Максимилиан
1:1
82' Гол
Деспотович Джордже
83' Желтая карточка
Деспотович Джордже
2:1
89' Гол
Скоруп Дино
90'+7

Ход матча

3'
Вукчевич Марко
 
7'
 
Зибенхандль Йорг
9'
 
Юнгвирт Лукас
Богард Мелайро
16'
 
Таловеров Максим
43'
 
Флеккер Флориан
51'
0:1
Бериша Валон
(Стойкович Филип)
52'
Мейхерс Барт
 
53'
 
Белло Джордж
57'
Квржич Зоран
Вукчевич Марко
 
57'
Хреля Дамир
Николов Бобан
 
57'
Сречкович Никола
Чавич Давид
 
69'
 
Стойкович Филип
69'
 
Юнгвирт Лукас
69'
Враньеш Стоян
Граховац Срджан
 
74'
 
Энтруп Максимилиан
Бериша Валон
78'
 
Энтруп Максимилиан
80'
Скоруп Дино
Огринец Санди
 
82'
Деспотович Джордже
(Квржич Зоран)
1:1
83'
Деспотович Джордже
 
85'
 
Тауи Адиль
Любичич Марин
85'
 
Йовичич Бранко
Жуль Роберт
89'
Скоруп Дино
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 5 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 100
Борац Баня-Лука 17% (17)
X 40% (40)
ЛАСК 43% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Манойлович
Филип
93
Вукчевич
Марко
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
5
Николов
Бобан
15
Граховац
Срджан
22
Чавич
Давид
98
Огринец
Санди
77
Савич
Стефан
V
99
Деспотович
Джордже
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
4
Таловеров
Максим
10
Жуль
Роберт
6
Богард
Мелайро
29
Флеккер
Флориан
9
Любичич
Марин
14
Бериша
Валон
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
ЛАСК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деспотович Джордже 2 0.5
Савич Стефан V 1 0.25
Скоруп Дино 1 0.25
Квржич Зоран 0 0
Эррера Себастьян 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Валон 2 0.5
Флеккер Флориан 1 0.25
Любичич Марин 0 0
Стойкович Филип 0 0

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулашин Энвер 3 0
Вукчевич Марко 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Mladen Zizovic 1 0
Манойлович Филип 1 0
Мейхерс Барт 1 0
Сречкович Никола 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Скоруп Дино 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Энтруп Максимилиан 2 0
Зибенхандль Йорг 0 1
Хорват Саша 1 0
Белло Джордж 1 0
Богард Мелайро 1 0
Таловеров Максим 1 0
Юнгвирт Лукас 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Слога Добой - Борац Баня-Лука 0:2 Лактаси - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:0 Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука 2:0
Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Борац Баня-Лука - Железничар 1:0 Игман Коньич - Борац Баня-Лука 0:4 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 Борац Баня-Лука - Радник Биелина 2:0 Посушье - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Сараево 0:1 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:0 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1
Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
ЛАСК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
10.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
13.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
15.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
16.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
21.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
22.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
25.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
26.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
28.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
31.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
33.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
12.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
24.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
25.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
26.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
27.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
28.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
29.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
30.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
19.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Флеккер Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Максим Таловьеров получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Богард Мелайро уходит с поля. Юнгвирт Лукас выходит вместо него
    • 7'
      УДАЛЕНИЕ! - Зибенхандль Йорг увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 3'
      Вукчевич Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banja Luka Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 100
    Борац Баня-Лука 17% (17)
    X 40% (40)
    ЛАСК 43% (43)
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    Где смотреть матч Борац Баня-Лука 2:1 ЛАСК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 2:1 ЛАСК

    Исход игры
    Борац Баня-Лука
    17% (17)
    Ничья
    40% (40)
    ЛАСК
    43% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (44)
    Меньше
    55.1% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    82.65% (81)
    Нет
    17.35% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (37)
    1:2 ЛАСК
    29% (29)
    2:1 Борац Баня-Лука
    9% (9)
    0:1 ЛАСК
    8% (8)
    1:0 Борац Баня-Лука
    6% (6)
    1:3 ЛАСК
    3% (3)
    2:2 Ничья
    2% (2)
    2:0 Борац Баня-Лука
    2% (2)
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