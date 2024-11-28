Тур: 4. Стадион: Баня-Лука.
2:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаВукчевич Марко
7' Красная карточкаЗибенхандль Йорг
16' Желтая карточкаТаловеров Максим
43' Желтая карточкаФлеккер Флориан
0:1
51' ГолБериша Валон
52' Желтая карточкаМейхерс Барт
53' Желтая карточкаБелло Джордж
69' Желтая карточкаСтойкович Филип
69' Желтая карточкаЮнгвирт Лукас
78' Желтая карточкаЭнтруп Максимилиан
1:1
82' ГолДеспотович Джордже
83' Желтая карточкаДеспотович Джордже
2:1
89' ГолСкоруп Дино
90'+7
Ход матча
16'
43'
51'
0:1
52'
53'
69'
69'
82'
89'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
22
Чавич
Давид
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хреля ДамирПолузащитник
-
14 Джаич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
-
-
38 Armin Haider
-
46 Armin Midzic
-
Главный тренер: Шопп Маркус
Бомбардиры внутри турнира
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деспотович Джордже
|2
|0.5
|Савич Стефан V
|1
|0.25
|Скоруп Дино
|1
|0.25
|Квржич Зоран
|0
|0
|Эррера Себастьян
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Валон
|2
|0.5
|Флеккер Флориан
|1
|0.25
|Любичич Марин
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
Карточки
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулашин Энвер
|3
|0
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Mladen Zizovic
|1
|0
|Манойлович Филип
|1
|0
|Мейхерс Барт
|1
|0
|Сречкович Никола
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Скоруп Дино
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|2
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Энтруп Максимилиан
|2
|0
|Зибенхандль Йорг
|0
|1
|Хорват Саша
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Юнгвирт Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Слога Добой - Борац Баня-Лука 0:2 Лактаси - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:0 Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука 2:0
Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Борац Баня-Лука - Железничар 1:0 Игман Коньич - Борац Баня-Лука 0:4 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Борац Баня-Лука - Панатинаикос 1:1 Борац Баня-Лука - Радник Биелина 2:0 Посушье - Борац Баня-Лука 0:2 Борац Баня-Лука - Сараево 0:1 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:0 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1
Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
ЛАСК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Борац Баня-Лука
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 2:1 ЛАСК
Исход игры
Борац Баня-Лука
17% (17)
Ничья
40% (40)
ЛАСК
43% (43)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (44)
Меньше
55.1% (54)
Обе команды забьют
Да
82.65% (81)
Нет
17.35% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (37)
1:2 ЛАСК
29% (29)
2:1 Борац Баня-Лука
9% (9)
0:1 ЛАСК
8% (8)
1:0 Борац Баня-Лука
6% (6)
1:3 ЛАСК
3% (3)
2:2 Ничья
2% (2)
2:0 Борац Баня-Лука
2% (2)
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