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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Галатасарай
0'
1:0
2' Гол
Мейнанс Свен
6' Желтая карточка
Ван Боммел Рубен
1:1
43' Гол
Осимхен Виктор
73' Желтая карточка
Пэрротт Трой
84' Желтая карточка
Мертенс Дрис
88' Желтая карточка
Kees Smit
88' Желтая карточка
Осимхен Виктор
89' Желтая карточка
Санчес Давинсон
90' Вторая желтая карточка
Kees Smit
90' Желтая карточка
Акгюн Юнус
90'+7

Ход матча

2'
Мейнанс Свен
(Майкума Сейя)
1:0
6'
Ван Боммел Рубен
 
43'
1:1
Осимхен Виктор
46'
 
Балтаджи Метаган
Нельссон Виктор
46'
Квакман Дэйв
Класи Йорди
 
46'
Поку Эрнест
Ван Боммел Рубен
 
64'
 
Демирбай Керем
Бачуайи Миши
71'
Kees Smit
Бюрместер Зико
 
71'
Касиус Денсо
Лахдо Майкель
 
73'
Пэрротт Трой
 
80'
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
 
84'
 
Мертенс Дрис
86'
 
Йелерт Элиас
Акгюн Юнус
86'
 
Кутлу Беркан
Йылмаз Барыш
86'
 
Зиеш Хаким
Габриэл Барбоза
88'
Kees Smit
 
88'
 
Осимхен Виктор
89'
 
Санчес Давинсон
90'
Kees Smit
 
90'
 
Акгюн Юнус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 107
АЗ Алкмаар 35.5% (38)
X 32.7% (35)
Галатасарай 31.8% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
6
Копмейнерс
Пер
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Мейнанс
Свен
28
Бюрместер
Зико
23
Лахдо
Майкель
9
Пэрротт
Трой
7
Ван
Боммел
Рубен
1
Муслера
Фернандо
6
Санчес
Давинсон
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
10
Мертенс
Дрис
45
Осимхен
Виктор
44
Бачуайи
Миши
АЗ Алкмаар
4-3-3
Галатасарай
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Боммел Рубен 2 0.4
Мейнанс Свен 1 0.2
Kees Smit 1 0.2
Пэрротт Трой 1 (1) 0.2
Касиус Денсо 1 0.2
Ro-Zangelo Daal 1 0.2
Майкума Сейя 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 4 0.8
Осимхен Виктор 3 0.6
Икарди Мауро 2 0.4
Мертенс Дрис 1 0.2
Йылмаз Барыш 1 0.2
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Габриэл Барбоза 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 1 1
Kees Smit 1 1
Ван Боммел Рубен 2 0
Квакман Дэйв 2 0
Класи Йорди 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Пэрротт Трой 1 0
Белич Кристиян 1 0
Майкума Сейя 1 0
Деккер Максим 1 0
Ro-Zangelo Daal 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Дрис 2 0
Акгюн Юнус 2 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Осимхен Виктор 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
8
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Галатасарай

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
4.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
9.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
11.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
12.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
17.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
30.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
8.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
4.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
18.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
22.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
26.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
30.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
31.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Лион Фофана Малик 3 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
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    Прогнозы 107
    АЗ Алкмаар 35.5% (38)
    X 32.7% (35)
    Галатасарай 31.8% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:1 Галатасарай

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    35.5% (38)
    Ничья
    32.7% (35)
    Галатасарай
    31.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.69% (68)
    Меньше
    31.31% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    91.92% (91)
    Нет
    8.08% (8)
    Популярный счёт
    2:1 АЗ Алкмаар
    25.2% (27)
    1:1 Ничья
    21.5% (23)
    1:2 Галатасарай
    19.6% (21)
    2:2 Ничья
    9.3% (10)
    3:2 АЗ Алкмаар
    4.7% (5)
    2:3 Галатасарай
    2.8% (3)
    0:1 Галатасарай
    2.8% (3)
    1:0 АЗ Алкмаар
    1.9% (2)
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