Тур: 5. Стадион: АФАС.
1:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМейнанс Свен
6' Желтая карточкаВан Боммел Рубен
1:1
43' ГолОсимхен Виктор
73' Желтая карточкаПэрротт Трой
84' Желтая карточкаМертенс Дрис
88' Желтая карточкаKees Smit
88' Желтая карточкаОсимхен Виктор
89' Желтая карточкаСанчес Давинсон
90' Вторая желтая карточкаKees Smit
90' Желтая карточкаАкгюн Юнус
90'+7
Ход матча
2'
1:0
43'
1:1
73'
84'
88'
88'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
10
Мейнанс
Свен
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
44
Бачуайи
Миши
- Основной состав
-
41 Зут ЙерунВратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
-
11 Акгюн ЮнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
-
44 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Шен БатуханВратарь
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
67 Лус БератПолузащитник
-
68 Дилек ЯлинНападающий
-
65 Kadir Subasi
-
Главный тренер: Бурук Окан
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.4
|Мейнанс Свен
|1
|0.2
|Kees Smit
|1
|0.2
|Пэрротт Трой
|1 (1)
|0.2
|Касиус Денсо
|1
|0.2
|Ro-Zangelo Daal
|1
|0.2
|Майкума Сейя
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акгюн Юнус
|4
|0.8
|Осимхен Виктор
|3
|0.6
|Икарди Мауро
|2
|0.4
|Мертенс Дрис
|1
|0.2
|Йылмаз Барыш
|1
|0.2
|Демирбай Керем
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Габриэл Барбоза
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|1
|Kees Smit
|1
|1
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Квакман Дэйв
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Пэрротт Трой
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Майкума Сейя
|1
|0
|Деккер Максим
|1
|0
|Ro-Zangelo Daal
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Акгюн Юнус
|2
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
8
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Галатасарай
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
23
32
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:1 Галатасарай
Исход игры
АЗ Алкмаар
35.5% (38)
Ничья
32.7% (35)
Галатасарай
31.8% (34)
Тотал 2.5
Больше
68.69% (68)
Меньше
31.31% (31)
Обе команды забьют
Да
91.92% (91)
Нет
8.08% (8)
Популярный счёт
2:1 АЗ Алкмаар
25.2% (27)
1:1 Ничья
21.5% (23)
1:2 Галатасарай
19.6% (21)
2:2 Ничья
9.3% (10)
3:2 АЗ Алкмаар
4.7% (5)
2:3 Галатасарай
2.8% (3)
0:1 Галатасарай
2.8% (3)
1:0 АЗ Алкмаар
1.9% (2)
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