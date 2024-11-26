Тур: 4. Стадион: Республиканский стадион.
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Бомбардиры внутри турнира
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинсон Виргиль
|1
|0.33
|Айяс Матеус
|1
|0.33
|Гонсало Грегори
|0
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуннарссон Карл
|1
|0.33
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0.33
|Хансен Николай II
|1
|0.33
|Ванхамар Гуннар
|1
|0.33
|Сигурпалсон Ари
|1
|0.33
|Агнарссон Эрлингюр
|0
|0
|Тордарсон Стигур
|0
|0
Карточки
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Густаво
|3
|0
|Айяс Матеус
|1
|0
|Чинари Эральдо
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атласон Давид-Эрн
|1
|0
|Экрот Оливер
|1
|0
|Сигурпалсон Ари
|1
|0
Результаты матчей
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
5
Ноа Ереван
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
1
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пюник - Ноа Ереван 1:3 Ноа Ереван - Арарат 4:0 Ноа Ереван - Алашкерт 4:0 Челси - Ноа Ереван 8:0
Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0 Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука 2:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:4
Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:2 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2
Результаты матчей
Ноа Ереван
Викингур Рейкьявик
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ноа Ереван
Викингур Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|4 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|3 (3)
|Легия
|Лима Лукас II
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|3
Прогнозы на матч Ноа Ереван - Викингур Рейкьявик
Исход игры
Ноа Ереван
41.5% (22)
Ничья
35.8% (19)
Викингур Рейкьявик
22.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (13)
2:1 Ноа Ереван
20.8% (11)
1:0 Ноа Ереван
15.1% (8)
1:2 Викингур Рейкьявик
13.2% (7)
0:0 Ничья
5.7% (3)
0:1 Викингур Рейкьявик
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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