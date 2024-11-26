  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ноа Ереван
 
Позже
Викингур Рейкьявик
Прогнозы 53
Ноа Ереван 41.5% (22)
X 35.8% (19)
Викингур Рейкьявик 22.6% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
Викингур Рейкьявик
1.77
3.80
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинсон Виргиль 1 0.33
Айяс Матеус 1 0.33
Гонсало Грегори 0 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Карл 1 0.33
Джурич Даниэл-Деян 1 0.33
Хансен Николай II 1 0.33
Ванхамар Гуннар 1 0.33
Сигурпалсон Ари 1 0.33
Агнарссон Эрлингюр 0 0
Тордарсон Стигур 0 0

Карточки

Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Густаво 3 0
Айяс Матеус 1 0
Чинари Эральдо 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атласон Давид-Эрн 1 0
Экрот Оливер 1 0
Сигурпалсон Ари 1 0

Результаты матчей

Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
5
Ноа Ереван
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
1
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пюник - Ноа Ереван 1:3 Ноа Ереван - Арарат 4:0 Ноа Ереван - Алашкерт 4:0 Челси - Ноа Ереван 8:0
Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0 Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Борац Баня-Лука 2:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:4
Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:2 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:3 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:6 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:2 УЭ Санта-Колома - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2

Результаты матчей

Ноа Ереван
Викингур Рейкьявик

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ноа Ереван
Викингур Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 3 3 0 0 16 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
Витория Гимарайнш
 3 3 0 0 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
11.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
12.
Хартс
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
14.
Викингур Рейкьявик
 3 2 0 1 5 - 5 6
15.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 7 - 5 4
16.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 5 4
17.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
19.
Борац Баня-Лука
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Целе
 3 1 0 2 7 - 6 3
21.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
22.
Мольде
 3 1 0 2 4 - 5 3
23.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 5 3
24.
ТНС
 3 1 0 2 3 - 4 3
25.
Астана
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
ХИК
 3 1 0 2 1 - 5 3
27.
Санкт-Галлен
 3 1 0 2 6 - 11 3
28.
Ноа Ереван
 3 1 0 2 2 - 9 3
29.
Копенгаген
 3 0 2 1 4 - 5 2
30.
ЛАСК
 3 0 2 1 2 - 4 2
31.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 7 1
32.
Истанбул Башакшехир
 3 0 1 2 4 - 9 1
33.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
34.
Динамо Минск
 3 0 0 3 1 - 7 0
35.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
36.
Петрокуб
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хайденхайм
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 6 - 2 3
17.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
19.
Целе
 1 1 0 0 5 - 1 3
20.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
21.
Мольде
 1 1 0 0 3 - 0 3
22.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
ТНС
 1 1 0 0 2 - 0 3
24.
Астана
 1 1 0 0 1 - 0 3
25.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
26.
Ноа Ереван
 1 1 0 0 2 - 0 3
27.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
28.
Борац Баня-Лука
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
30.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 2 - 4 0
31.
Панатинаикос
 1 0 0 1 1 - 4 0
32.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Челси
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Хартс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Юргорден
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Копенгаген
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
21.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
22.
Викингур Рейкьявик
 1 0 0 1 0 - 4 0
23.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
29.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
ХИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
32.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Петрокуб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 4 (1)
Челси Нкунку Кристофер 4 (1)
Челси Фелиш Жоау 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 3 (3)
Легия Лима Лукас II 3
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноа Ереван - Викингур Рейкьявик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 24.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Ноа Ереван 41.5% (22)
    X 35.8% (19)
    Викингур Рейкьявик 22.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноа Ереван
    Ничья
    Викингур Рейкьявик
    1.77
    3.80
    Реклама, fon.bet
    4.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ноа Ереван - Викингур Рейкьявик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ноа Ереван - Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Ноа Ереван
    41.5% (22)
    Ничья
    35.8% (19)
    Викингур Рейкьявик
    22.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    2:1 Ноа Ереван
    20.8% (11)
    1:0 Ноа Ереван
    15.1% (8)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    13.2% (7)
    0:0 Ничья
    5.7% (3)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ноа Ереван
    Викингур Рейкьявик
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный