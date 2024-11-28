Тур: 5. Стадион: Надьердеи.
1:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолКаничовски Габи
1:1
38' ГолСилва Рафа
42' Желтая карточкаМасуаку Артур
1:2
45' ГолПерец Дор
1:2
71' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
1:3
81' ГолПинто Уэсли
81' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
84' Желтая карточкаНеманья Стойич
84' Желтая карточкаХекимоглу Эрхан
90' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
90'+7
Ход матча
23'
0:1
38'
1:1
42'
45'
1:2
46'
71'
1:2
81'
1:3
81'
84'
84'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 10
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
77
Давида
Ошер
17
Пинто
Уэсли
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
17 Пинто УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аддо ЭнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
-
36 Шахар ИдоНападающий
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
История личных встреч
Бешикташ
Маккаби Тель-Авив
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
45
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|1
|0.2
|Мучи Эрнест
|1
|0.2
|Киличсой Семих
|1
|0.2
|Масуаку Артур
|1
|0.2
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.2
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давида Ошер
|1 (1)
|0.2
|Пинто Уэсли
|1
|0.2
|Перец Дор
|1
|0.2
|Каничовски Габи
|1
|0.2
|Тургеман Дор
|1
|0.2
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|3
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Хекимоглу Эрхан
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каничовски Габи
|2
|1
|Давида Ошер
|1
|1
|Асанте Тайриз
|1
|1
|Пинто Уэсли
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
|Неманья Стойич
|1
|0
|Аддо Энри
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
0
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 0:4 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1
Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
Результаты матчей
Бешикташ
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Бешикташ
93.3% (98)
Ничья
2.9% (3)
Маккаби Тель-Авив
3.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (72)
Меньше
26.53% (26)
Обе команды забьют
Да
72.45% (71)
Нет
27.55% (27)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
53.3% (56)
2:0 Бешикташ
15.2% (16)
3:1 Бешикташ
7.6% (8)
1:0 Бешикташ
7.6% (8)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:2 Маккаби Тель-Авив
1.9% (2)
3:0 Бешикташ
1.9% (2)
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