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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Бешикташ
1:3
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
23' Гол
Каничовски Габи
1:1
38' Гол
Силва Рафа
42' Желтая карточка
Масуаку Артур
1:2
45' Гол
Перец Дор
1:2
71' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
1:3
81' Гол
Пинто Уэсли
81' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
84' Желтая карточка
Неманья Стойич
84' Желтая карточка
Хекимоглу Эрхан
90' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
90'+7

Ход матча

19'
Топчу Эмир Хан
Габриэль Паулиста
 
23'
0:1
Каничовски Габи
(Давида Ошер)
38'
Силва Рафа
(Киличсой Семих)
1:1
42'
Масуаку Артур
 
45'
1:2
Перец Дор
(Пинто Уэсли)
46'
Сануч Тайиб
Удуохаи Феликс
 
46'
Н'Дур Шер
Рашица Милот
 
46'
Учан Салих
Мариу Жоау
 
66'
 
Сиссоко Иссуф
Перец Дор
66'
 
Нахмиас Идан
Джехезкель Сагив
71'
Иммобиле Чиро
1:2
81'
1:3
Пинто Уэсли
81'
Фернандеш Жедсон
 
83'
Хекимоглу Эрхан
Масуаку Артур
 
84'
 
Неманья Стойич
84'
Хекимоглу Эрхан
 
86'
 
Аддо Энри
Пинто Уэсли
86'
 
Мадмон Элад
Тургеман Дор
90'
 
Шломо Раз
90'
 
Ван Оверем Йорис
90'
 
Асанте Тайриз

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 105
Бешикташ 93.3% (98)
X 2.9% (3)
Маккаби Тель-Авив 3.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
90
Машпати
Рои
4
Лемкин
Став
18
Неманья
Стойич
13
Шломо
Раз
11
Джехезкель
Сагив
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
9
Тургеман
Дор
17
Пинто
Уэсли
Бешикташ
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

История личных встреч

Бешикташ
Маккаби Тель-Авив

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:3
ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
45

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 1 0.2
Мучи Эрнест 1 0.2
Киличсой Семих 1 0.2
Масуаку Артур 1 0.2
Фернандеш Жедсон 1 0.2
Свенссон Юнас 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давида Ошер 1 (1) 0.2
Пинто Уэсли 1 0.2
Перец Дор 1 0.2
Каничовски Габи 1 0.2
Тургеман Дор 1 0.2

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 3 0
Киличсой Семих 2 0
Хекимоглу Эрхан 2 0
Онана Жан 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каничовски Габи 2 1
Давида Ошер 1 1
Асанте Тайриз 1 1
Пинто Уэсли 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Нахмиас Идан 1 0
Шломо Раз 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Неманья Стойич 1 0
Аддо Энри 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 0:4 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1
Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1

Результаты матчей

Бешикташ
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
4.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
5.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
6.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
9.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
11.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
12.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
17.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
29.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
30.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
33.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
8.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
4.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
17.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
18.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
22.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
26.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
29.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
30.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
31.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
32.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
33.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Лион Фофана Малик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nagyerdei Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Бешикташ 93.3% (98)
    X 2.9% (3)
    Маккаби Тель-Авив 3.8% (4)
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    Где смотреть матч Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Бешикташ
    93.3% (98)
    Ничья
    2.9% (3)
    Маккаби Тель-Авив
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (72)
    Меньше
    26.53% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72.45% (71)
    Нет
    27.55% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    53.3% (56)
    2:0 Бешикташ
    15.2% (16)
    3:1 Бешикташ
    7.6% (8)
    1:0 Бешикташ
    7.6% (8)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    1.9% (2)
    3:0 Бешикташ
    1.9% (2)
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