Тур: 5. Стадион: Даугава.
Ход матча
2'
47'
59'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мархиев АдамПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.2
|Липушчек Жига
|1
|0.2
|Одишариа Лаша
|1
|0.2
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.2
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.2
|Тиссудали Тарик
|1
|0.2
|Чалов Фёдор
|1
|0.2
|Константелиас Янис
|1
|0.2
|Живкович Андрия
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|2
|0
|Панич Стефан
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
РФШ Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РФШ Рига - Флора Таллин 3:0 РФШ Рига - Рига 1:2 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Гробиня - РФШ Рига 0:2
РФШ Рига - Ауда 4:2 Метта лу - РФШ Рига 1:2 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 4:1 РФШ Рига - Ауда 1:2 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астерас - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 2:3 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 1:2
Эгалео - ПАОК 0:3 ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4
Результаты матчей
РФШ Рига
ПАОК
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 0:2 ПАОК
Исход игры
РФШ Рига
4.9% (5)
Ничья
22.5% (23)
ПАОК
72.5% (74)
Тотал 2.5
Больше
54.08% (53)
Меньше
45.92% (45)
Обе команды забьют
Да
72.45% (71)
Нет
27.55% (27)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
41.2% (42)
1:1 Ничья
17.6% (18)
0:1 ПАОК
15.7% (16)
0:2 ПАОК
7.8% (8)
2:1 РФШ Рига
2.9% (3)
2:2 Ничья
2% (2)
2:4 ПАОК
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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