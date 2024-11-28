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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча
Хартс
0'
33' Желтая карточка
Форрестер Адам
1:0
40' Гол
Эфекеле Маламин
44' Желтая карточка
Бруннер Парис
71' Желтая карточка
Кент Фрэнки
1:0
82' Не забитый пенальти
Шенклэнд Лоуренс
2:0
90' Гол
Манье Гари
90'+6

Ход матча

33'
 
Форрестер Адам
40'
Эфекеле Маламин
(Де Вилде Нилс)
1:0
44'
Бруннер Парис
 
60'
 
Спиттал Блэр
Данда Ян
60'
 
Ойегоке Даниэль
Форрестер Адам
61'
Уткус Эдгарас
Равич Христиан
 
61'
Минда Алан
Эфекеле Маламин
 
71'
 
Кент Фрэнки
72'
Ван дер Брюгген Ханнес
Де Вилде Нилс
 
72'
Агьекум Лоуренс
Виейра Фелипе
 
75'
 
Маккей Барри
Боатенг Малахи
75'
 
Уилсон Джеймс
Варгас Кеннет
82'
1:0
Шенклэнд Лоуренс
85'
Олайгбе Казим
Бруннер Парис
 
87'
 
Бойс Лайам
Форрест Алан
90'
Манье Гари
(Фрэнсис Абу)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 101
Серкль Брюгге 78.2% (79)
X 9.9% (10)
Хартс 11.9% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
18
Мьянге
Сенна
7
Эфекеле
Маламин
15
Манье
Гари
27
Де
Вилде
Нилс
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
13
Бруннер
Парис
10
Виейра
Фелипе
1
Гордон
Крейг
35
Форрестер
Адам
2
Кент
Фрэнки
15
Роулс
Кай
29
Пенрис
Джеймс
14
Девлин
Кэмерон
18
Боатенг
Малахи
17
Форрест
Алан
77
Варгас
Кеннет
20
Данда
Ян
9
Шенклэнд
Лоуренс
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Хартс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 3 (1) 0.75
Манье Гари 3 0.75
Минда Алан 1 0.25
Олайгбе Казим 1 0.25
Эфекеле Маламин 1 0.25
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Де Вилде Нилс 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спиттал Блэр 1 0.25
Форрест Алан 1 0.25
Данда Ян 1 0.25
Варгас Кеннет 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денкей Кевин 3 1
Деланге Максим 1 0
Фрэнсис Абу 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Бруннер Парис 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрестер Адам 2 0
Гордон Крейг 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Кент Фрэнки 1 0
Девлин Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хартс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Хартс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хартс - Селтик 1:4 Рейнджерс - Хартс 1:0 Хартс - Хайденхайм 0:2 Сент-Джонстон - Хартс 1:2
Хартс - Килмарнок 1:2 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Омония Никосия 2:0 Хартс - Сент-Миррен 4:0 Абердин - Хартс 3:2 Динамо Минск - Хартс 1:2 Хартс - Росс Каунти 1:1 Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Хартс

Точный счет

6:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Хартс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Легия
 3 3 0 0 8 - 0 9
5.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Шемрок Роверс
 3 2 1 0 7 - 3 7
8.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
10.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
13.
Фиорентина
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Пафос
 3 2 0 1 5 - 2 6
15.
Олимпия Любляна
 3 2 0 1 5 - 2 6
16.
Лугано
 3 2 0 1 5 - 4 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 3 2 0 1 5 - 5 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Бетис
 3 1 1 1 3 - 3 4
21.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
22.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
25.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
26.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Омония Никосия
 3 1 0 2 4 - 3 3
28.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
31.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
32.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
33.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
34.
Млада-Болеслав
 3 0 0 3 1 - 5 0
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
8.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
12.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Фиорентина
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
18.
Олимпия Любляна
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
24.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
25.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
26.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
27.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
28.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
29.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
30.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
33.
Млада-Болеслав
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
36.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Шемрок Роверс
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Пафос
 1 1 0 0 4 - 1 3
13.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
19.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 1 0 0 1 2 - 4 0
25.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
33.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Борац Баня-Лука Кулашин Энвер 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 101
    Серкль Брюгге 78.2% (79)
    X 9.9% (10)
    Хартс 11.9% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серкль Брюгге 2:0 Хартс

    Исход игры
    Серкль Брюгге
    78.2% (79)
    Ничья
    9.9% (10)
    Хартс
    11.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (60)
    Меньше
    39.39% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    67.68% (67)
    Нет
    32.32% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Серкль Брюгге
    42.6% (43)
    1:0 Серкль Брюгге
    20.8% (21)
    1:1 Ничья
    7.9% (8)
    1:2 Хартс
    6.9% (7)
    2:0 Серкль Брюгге
    6.9% (7)
    3:1 Серкль Брюгге
    4% (4)
    0:1 Хартс
    3% (3)
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