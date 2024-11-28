Тур: 4. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаФоррестер Адам
1:0
40' ГолЭфекеле Маламин
44' Желтая карточкаБруннер Парис
71' Желтая карточкаКент Фрэнки
1:0
82' Не забитый пенальтиШенклэнд Лоуренс
2:0
90' ГолМанье Гари
90'+6
Ход матча
33'
40'
1:0
44'
60'
71'
82'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мьянге
Сенна
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
15
Роулс
Кай
17
Форрест
Алан
20
Данда
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Форрест АланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Данда ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
-
10 Маккей БарриНападающий
-
16 Спиттал БлэрНападающий
-
27 Бойс ЛайамНападающий
-
Главный тренер: Критчли Нил
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|3 (1)
|0.75
|Манье Гари
|3
|0.75
|Минда Алан
|1
|0.25
|Олайгбе Казим
|1
|0.25
|Эфекеле Маламин
|1
|0.25
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Де Вилде Нилс
|0
|0
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спиттал Блэр
|1
|0.25
|Форрест Алан
|1
|0.25
|Данда Ян
|1
|0.25
|Варгас Кеннет
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денкей Кевин
|3
|1
|Деланге Максим
|1
|0
|Фрэнсис Абу
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Бруннер Парис
|1
|0
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форрестер Адам
|2
|0
|Гордон Крейг
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Кент Фрэнки
|1
|0
|Девлин Кэмерон
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хартс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Хартс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хартс - Селтик 1:4 Рейнджерс - Хартс 1:0 Хартс - Хайденхайм 0:2 Сент-Джонстон - Хартс 1:2
Хартс - Килмарнок 1:2 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Омония Никосия 2:0 Хартс - Сент-Миррен 4:0 Абердин - Хартс 3:2 Динамо Минск - Хартс 1:2 Хартс - Росс Каунти 1:1 Сент-Миррен - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 2:0 Хартс - Данди Юнайтед 0:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1 Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Хартс
Точный счет
6:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Хартс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
|Борац Баня-Лука
|Кулашин Энвер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серкль Брюгге 2:0 Хартс
Исход игры
Серкль Брюгге
78.2% (79)
Ничья
9.9% (10)
Хартс
11.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (60)
Меньше
39.39% (39)
Обе команды забьют
Да
67.68% (67)
Нет
32.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Серкль Брюгге
42.6% (43)
1:0 Серкль Брюгге
20.8% (21)
1:1 Ничья
7.9% (8)
1:2 Хартс
6.9% (7)
2:0 Серкль Брюгге
6.9% (7)
3:1 Серкль Брюгге
4% (4)
0:1 Хартс
3% (3)
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