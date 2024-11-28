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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Олимпия Любляна
1:0
Конец матча
Ларн
0'
35' Желтая карточка
Силва Хорхе
35' Желтая карточка
Грэм Шон
57' Желтая карточка
Фергюсон Рохан
1:0
67' Гол
Дурдов Иван
81' Вторая желтая карточка
Грэм Шон
90'+5

Ход матча

35'
Силва Хорхе
 
35'
 
Грэм Шон
46'
Пинту Диогу
Педреньо Мануэль
 
46'
Марин Антонио
Талиссон
 
57'
 
Фергюсон Рохан
59'
 
Косгроув Томас
МакЭнефф Джордан
65'
Дурдов Иван
Брест Марко
 
67'
Дурдов Иван
(Флоруч Рауль)
1:0
69'
 
Маккендри Конор
Слоун Дилан
69'
 
Ласти Мэттью
О'Нил Пол
69'
 
Тодд Сэм
Рэндалл Марк
81'
 
Грэм Шон
88'
Ласицкас Юстас
Силва Хорхе
 
88'
 
Мейджи Бенджамин
Томсон Джозеф
90'
Коич Дино
Флоруч Рауль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 101
Олимпия Любляна 86.1% (87)
X 9.9% (10)
Ларн 4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
21
Педреньо
Мануэль
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
2
Силва
Хорхе
3
Суалеэ
Давид
6
Агба
Питер
34
Доффо
Агустин
88
Талиссон
18
Брест
Марко
10
Флоруч
Рауль
1
Фергюсон
Рохан
11
Грэм
Шон
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
4
Доннелли
Аарон
6
Томсон
Джозеф
8
Рэндалл
Марк
27
Галлахер
Кристофер
25
Слоун
Дилан
9
О'Нил
Пол
16
МакЭнефф
Джордан
Олимпия Любляна
3-4-2-1
Ларн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 2 0.5
Брест Марко 1 0.25
Лукас Педро 1 0.25
Дурдов Иван 1 0.25
Агба Питер 1 0.25
Флоруч Рауль 0 0
Ристич Марко 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Кристофер 1 0.25
Томсон Джозеф 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 1 0
Бултам Реда 1 0
Victor Sanchez I 1 0
Силва Хорхе 1 0
Суалеэ Давид 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Лукас Педро 1 0
Брест Марко 1 0
Агба Питер 1 0
Талиссон 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грэм Шон 2 1
Маккендри Конор 0 1
Косгроув Томас 1 0
Ивс Леви 1 0
Фергюсон Рохан 1 0
Тодд Сэм II 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ларн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Олимпия Любляна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ларн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мура - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Марибор 0:0 ХИК - Олимпия Любляна 0:2 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Домжале 3:0 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Нафта - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0
Ларн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Инститьют - Ларн 0:2 Ларн - Линфилд 0:1 Ларн - Колрейн 2:1 Ларн - Санкт-Галлен 1:2
Гленторан - Ларн 0:2 Портадаун - Ларн 2:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Ларн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Грэм Шон получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Силва Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 101
    Олимпия Любляна 86.1% (87)
    X 9.9% (10)
    Ларн 4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:0 Ларн

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    86.1% (87)
    Ничья
    9.9% (10)
    Ларн
    4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.32% (32)
    Меньше
    67.68% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    35.35% (35)
    Нет
    64.65% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпия Любляна
    38.6% (39)
    2:1 Олимпия Любляна
    19.8% (20)
    1:0 Олимпия Любляна
    18.8% (19)
    1:1 Ничья
    8.9% (9)
    3:0 Олимпия Любляна
    5.9% (6)
    1:2 Ларн
    3% (3)
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