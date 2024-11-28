Тур: 4. Стадион: Стожице.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаСилва Хорхе
35' Желтая карточкаГрэм Шон
57' Желтая карточкаФергюсон Рохан
1:0
67' ГолДурдов Иван
81' Вторая желтая карточкаГрэм Шон
90'+5
Ход матча
35'
35'
57'
67'
1:0
69'
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
88
Талиссон
18
Брест
Марко
10
Флоруч
Рауль
11
Грэм
Шон
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
25
Слоун
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 ТалиссонПолузащитник
-
18 Брест МаркоПолузащитник
-
10 Флоруч РаульНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
-
15 Ристич МаркоЗащитник
-
33 Говеа ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дурдов ИванНападающий
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Грэм ШонЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слоун ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бизан ДжоВратарь
-
20 Тодд СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ласти МэттьюНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nathan Rooney
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|2
|0.5
|Брест Марко
|1
|0.25
|Лукас Педро
|1
|0.25
|Дурдов Иван
|1
|0.25
|Агба Питер
|1
|0.25
|Флоруч Рауль
|0
|0
|Ристич Марко
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Кристофер
|1
|0.25
|Томсон Джозеф
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Бултам Реда
|1
|0
|Victor Sanchez I
|1
|0
|Силва Хорхе
|1
|0
|Суалеэ Давид
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Лукас Педро
|1
|0
|Брест Марко
|1
|0
|Агба Питер
|1
|0
|Талиссон
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грэм Шон
|2
|1
|Маккендри Конор
|0
|1
|Косгроув Томас
|1
|0
|Ивс Леви
|1
|0
|Фергюсон Рохан
|1
|0
|Тодд Сэм II
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ларн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
0
Олимпия Любляна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ларн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мура - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Марибор 0:0 ХИК - Олимпия Любляна 0:2 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Домжале 3:0 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Нафта - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Копер 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Приморье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 4:0 Олимпия Любляна - Риека 5:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0
Ларн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Инститьют - Ларн 0:2 Ларн - Линфилд 0:1 Ларн - Колрейн 2:1 Ларн - Санкт-Галлен 1:2
Гленторан - Ларн 0:2 Портадаун - Ларн 2:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1 Колрейн - Ларн 1:1 Ларн - Линкольн 3:1 Линкольн - Ларн 2:1
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Ларн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:0 Ларн
Исход игры
Олимпия Любляна
86.1% (87)
Ничья
9.9% (10)
Ларн
4% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.32% (32)
Меньше
67.68% (67)
Обе команды забьют
Да
35.35% (35)
Нет
64.65% (64)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
38.6% (39)
2:1 Олимпия Любляна
19.8% (20)
1:0 Олимпия Любляна
18.8% (19)
1:1 Ничья
8.9% (9)
3:0 Олимпия Любляна
5.9% (6)
1:2 Ларн
3% (3)
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