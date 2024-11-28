Тур: 4. Стадион: Lokotrans Arena.
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаСухи Марек
0:1
17' ГолЛо Чельсо Джовани
45' Желтая карточкаМаречек Даниэль
1:1
51' ГолВойта Матиаш
2:1
54' ГолВыдра Патрик
64' Желтая карточкаНатан
67' Желтая карточкаЛьоренте Диего
89' Красная карточкаЛо Чельсо Джовани
90'+6
Ход матча
16'
17'
45'
51'
1:1
54'
2:1
64'
67'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
29
Трмал
Матоуш
14
Крал
Томас
17
Сухи
Марек
66
Выдра
Патрик
10
Ладра
Томаш
23
Кушей
Васил
6
Натан
38
Диао
Ассане
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
-
14 Крал ТомасЗащитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ладра ТомашНападающий
- Нападающий
-
23 Кушей ВасилНападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фульнек ЯкубПолузащитник
-
13 Донат ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ян БурианНападающий
-
20 Solomon John
-
Главный тренер: Браннстрём Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Бомбардиры внутри турнира
Млада-Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кушей Васил
|1
|0.25
|Выдра Патрик
|1
|0.25
|Войта Матиаш
|1
|0.25
|Кралик Мартин
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|1
|0.25
|Натан
|1
|0.25
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.25
|Эз Абде
|1
|0.25
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Авила Эсекьель
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Карточки
Млада-Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухи Марек
|1
|0
|Маречек Даниэль
|1
|0
|Ланггамер Даниэл
|1
|0
|Выдра Патрик
|1
|0
|Войта Матиаш
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Натан
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|1
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Результаты матчей
Млада-Болеслав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Млада-Болеслав
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Млада-Болеслав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Млада-Болеслав
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Словацко - Млада-Болеслав 1:1 Млада-Болеслав - Спарта Прага 2:2 Витория Гимарайнш - Млада-Болеслав 2:1 Дукла Прага - Млада-Болеслав 0:1
Полице-над-Метуйи - Млада-Болеслав 1:3 Млада-Болеслав - Карвина 1:1 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Богемианс-1905 - Млада-Болеслав 2:2 Млада-Болеслав - Баник Острава 0:0 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Млада-Болеслав - Пардубице 2:2 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Теплице - Млада-Болеслав 1:2 Пакш - Млада-Болеслав 0:3 Млада-Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада-Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада-Болеслав 2:4 Млада-Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада-Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Бетис 4:2 Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1
СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1
Результаты матчей
Млада-Болеслав
Бетис
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Млада-Болеслав
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Млада-Болеслав 2:1 Бетис
Исход игры
Млада-Болеслав
3% (3)
Ничья
9% (9)
Бетис
88% (88)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (57)
Меньше
42.42% (42)
Обе команды забьют
Да
60.61% (60)
Нет
39.39% (39)
Популярный счёт
1:2 Бетис
47% (47)
0:1 Бетис
21% (21)
0:2 Бетис
15% (15)
1:1 Ничья
5% (5)
2:2 Ничья
4% (4)
1:3 Бетис
2% (2)
2:1 Млада-Болеслав
2% (2)
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