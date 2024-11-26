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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 51
Манчестер Юнайтед 98% (50)
X 0% (0)
Будё-Глимт 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Будё-Глимт
1.25
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6.80
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12.00
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 2 0.5
Диалло Амад 2 0.5
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Магуайр Гарри 1 0.25
Хёйлунн Расмус 1 0.25
Фернандеш Бруну 0 0
Зиркзее Джошуа 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 0.5
Берг Патрик 1 0.25
Хог Каспер Ваарст 1 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.25
Нильсен Вилладс 1 0.25
Салтнес Ульрик 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 1
Каземиро Карлос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубвик Исак 1 1
Берг Патрик 2 0
Синкернагель Филип 1 0
Фет Сондре 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Будё-Глимт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Фредрикстад 2:2 Будё-Глимт - Карабах 1:2 Мольде - Будё-Глимт 3:3
Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Будё-Глимт

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Лион
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
15.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
16.
Виктория Пльзень
 4 1 3 0 7 - 6 6
17.
АЗ Алкмаар
 4 2 0 2 6 - 6 6
18.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 4 1 1 2 8 - 8 4
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
32.
РФШ Рига
 4 0 2 2 4 - 8 2
33.
ПАОК
 4 0 1 3 3 - 8 1
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 4 0 0 4 2 - 11 0
36.
Динамо Киев
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
АЗ Алкмаар
 2 2 0 0 6 - 3 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
17.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Порту
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Аякс Тейлор Кеннет 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Манчестер Юнайтед 98% (50)
    X 0% (0)
    Будё-Глимт 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Будё-Глимт
    1.25
    Реклама, pari.ru
    6.80
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    12.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    98.1% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Будё-Глимт
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    34.6% (18)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    26.9% (14)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    13.5% (7)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    7.7% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.8% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Будё-Глимт
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