Тур: 5. Стадион: Брага Мунисипал.
3:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБрума Арминду
2:0
8' ГолФернандеш Рожер
41' Желтая карточкаГложек Адам
3:0
90' ГолКарвалью Витор
90'+7
Ход матча
2'
1:0
8'
2:0
41'
90'
3:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
53 Нору ЖонаташЗащитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Рибейру ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Артур ШавесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Брага
Хоффенхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|3 (1)
|0.6
|Карвалью Витор
|1
|0.2
|Ньякате Сику
|1
|0.2
|Фернандеш Рожер
|1
|0.2
|Роберто Фернандес Альварельос
|0
|0
|Орта Рикарду
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|2
|0.4
|Жендрей Валентен
|1
|0.2
|Тохумджу Умут
|1
|0.2
|Моэрстедт Макс
|1
|0.2
|Крамарич Андрей
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|1
|1
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Нсоки Стэнли
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лейшоэш - Брага 0:2 Брага - Спортинг Л 2:4 Эльфсборг - Брага 1:1 Арока - Брага 1:2
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1
Результаты матчей
Брага
Хоффенхайм
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брага
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 3:0 Хоффенхайм
Исход игры
Брага
64.1% (66)
Ничья
27.2% (28)
Хоффенхайм
8.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
59.6% (59)
Меньше
40.4% (40)
Обе команды забьют
Да
78.79% (78)
Нет
21.21% (21)
Популярный счёт
2:1 Брага
38.8% (40)
1:1 Ничья
18.4% (19)
1:0 Брага
13.6% (14)
1:2 Хоффенхайм
6.8% (7)
2:0 Брага
5.8% (6)
2:2 Ничья
4.9% (5)
3:3 Ничья
1.9% (2)
3:1 Брага
1.9% (2)
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