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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Твенте
0:1
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
11' Гол
Фусейни Мохаммед
24' Желтая карточка
Сайкс Росс
35' Желтая карточка
Даан Ротс
72' Желтая карточка
Поконьоли Себастьен
81' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
88' Желтая карточка
Регер Юри
90' Желтая карточка
Халаили Анан
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Фусейни Мохаммед
(Ньянг Уссейну)
24'
 
Сайкс Росс
35'
Даан Ротс
 
46'
Кюйперс Бас
Бесселинк Гийс
 
46'
Ламмерс Сэм
Даан Ротс
 
46'
Ван Хоренбек Алек
Макс Брюнс
 
63'
 
Расмуссен Матиас
Буфаль Софиан
72'
 
Поконьоли Себастьен
74'
Лтайеф Сайфалла
Стейн Сем
 
74'
 
Родригес Кевин
Иванович Франьо
81'
 
Макаллистер Кевин
87'
Лагербильке Густав
Меес Хилгерс
 
87'
 
Кабангу Элтон
Фусейни Мохаммед
87'
 
Матида Коки
Ньянг Уссейну
88'
Регер Юри
 
90'
 
Халаили Анан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 103
Твенте 85.4% (88)
X 11.7% (12)
Юнион Сент-Жиллуаз 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
8
Регер
Юри
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
41
Бесселинк
Гийс
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
25
Халаили
Анан
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
22
Ньянг
Уссейну
9
Иванович
Франьо
23
Буфаль
Софиан
77
Фусейни
Мохаммед
II
Твенте
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-3

История личных встреч

Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 2 0.4
Влап Михел 1 0.2
Даан Ротс 1 0.2
Регер Юри 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 1 0.2
Макаллистер Кевин 1 0.2
Сайкс Росс 1 0.2
Ньянг Уссейну 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Иванович Франьо 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Влап Михел 2 0
Макс Брюнс 2 0
Уннерсталл Ларс 0 1
Тытонь Пшемыслав 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Регер Юри 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 2 1
Бёрджесс Кристиан 2 0
Сайкс Росс 2 0
Ньянг Уссейну 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Халаили Анан 2 0
Поконьоли Себастьен 1 0
Буфаль Софиан 1 0
Матида Коки 1 0
Иванович Франьо 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Юнион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3

Результаты матчей

Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
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    Прогнозы 103
    Твенте 85.4% (88)
    X 11.7% (12)
    Юнион Сент-Жиллуаз 2.9% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Твенте 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Твенте
    85.4% (88)
    Ничья
    11.7% (12)
    Юнион Сент-Жиллуаз
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (63)
    Меньше
    36.36% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.72% (71)
    Нет
    28.28% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    47.6% (49)
    1:0 Твенте
    13.6% (14)
    2:0 Твенте
    12.6% (13)
    1:1 Ничья
    8.7% (9)
    3:1 Твенте
    4.9% (5)
    1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
    3:2 Твенте
    1.9% (2)
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