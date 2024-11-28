Тур: 5. Стадион: Гролс Весте.
0:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолФусейни Мохаммед
24' Желтая карточкаСайкс Росс
35' Желтая карточкаДаан Ротс
72' Желтая карточкаПоконьоли Себастьен
81' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
88' Желтая карточкаРегер Юри
90' Желтая карточкаХалаили Анан
90'+6
Ход матча
11'
24'
35'
46'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
38
Макс
Брюнс
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
25
Халаили
Анан
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|2
|0.4
|Влап Михел
|1
|0.2
|Даан Ротс
|1
|0.2
|Регер Юри
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.2
|Макаллистер Кевин
|1
|0.2
|Сайкс Росс
|1
|0.2
|Ньянг Уссейну
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Иванович Франьо
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Макс Брюнс
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|0
|1
|Тытонь Пшемыслав
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|2
|1
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Ньянг Уссейну
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Поконьоли Себастьен
|1
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Иванович Франьо
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Юнион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Твенте 1:2 Гамбург - Твенте 2:4 Твенте - Аякс 2:2 Ницца - Твенте 2:2
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3
Результаты матчей
Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Твенте 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Твенте
85.4% (88)
Ничья
11.7% (12)
Юнион Сент-Жиллуаз
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (63)
Меньше
36.36% (36)
Обе команды забьют
Да
71.72% (71)
Нет
28.28% (28)
Популярный счёт
2:1 Твенте
47.6% (49)
1:0 Твенте
13.6% (14)
2:0 Твенте
12.6% (13)
1:1 Ничья
8.7% (9)
3:1 Твенте
4.9% (5)
1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
2.9% (3)
2:2 Ничья
2.9% (3)
3:2 Твенте
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!