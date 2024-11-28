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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Фиорентина
3:2
Конец матча
Пафос
0'
1:0
38' Гол
Куаме Кристиан
43' Желтая карточка
Шуньич Иван
2:0
53' Гол в свои ворота
Гольдар Давид
60' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
60' Желтая карточка
Родригеш Педру
2:1
68' Гол
Жайро
3:1
72' Гол
Мартинес Куарта Лукас
73' Желтая карточка
Коррея Жоау
74' Желтая карточка
Понграчич Марин
83' Желтая карточка
Бруно
3:2
87' Гол
Жажа Коэльо
90' Желтая карточка
Рубино Томмазо
90'+6

Ход матча

38'
Куаме Кристиан
(Додо Домилсон)
1:0
43'
 
Шуньич Иван
53'
Гольдар Давид
2:0
60'
Паризи Фабьяно
 
60'
 
Родригеш Педру
62'
Кайоде Майкл
Додо Домилсон
 
62'
Бове Эдоардо
Бельтран Лукас
 
62'
Морено Матиас
Комуццо Пьетро
 
68'
2:1
Жайро
(Бруно V)
69'
Бираги Кристиано
Соттиль Риккардо
 
72'
Мартинес Куарта Лукас
(Кайоде Майкл)
3:1
73'
 
Коррея Жоау
73'
 
Кина Домингуш
Пилеас Костас
74'
 
Жажа Коэльо
Коррея Жоау
74'
 
Силва Андерсон
Жайро
74'
Понграчич Марин
 
75'
Рубино Томмазо
Мартинес Куарта Лукас
 
83'
 
Бруно
87'
3:2
Жажа Коэльо
88'
 
Наме Мустафа
Родригеш Педру
88'
 
Элиа Мариос
Танкович Муамер
90'
Рубино Томмазо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 104
Фиорентина 100% (104)
X 0% (0)
Пафос 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
5
Понграчич
Марин
15
Комуццо
Пьетро
65
Паризи
Фабьяно
8
Мандрагора
Роландо
28
Мартинес
Куарта
Лукас
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
1
Ивушич
Ивица
7
Бруно
V
23
Люккассен
Деррик
5
Гольдар
Давид
2
Пилеас
Костас
26
Шуньич
Иван
88
Родригеш
Педру
77
Коррея
Жоау
30
Драгомир
Влад
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
Фиорентина
4-2-3-1
Пафос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иконе Жонатан 3 0.75
Мартинес Куарта Лукас 2 0.5
Куаме Кристиан 1 0.25
Госенс Робин 1 0.25
Кин Мойзе 1 0.25
Адли Ясин 1 0.25
Бираги Кристиано 0 0
Додо Домилсон 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Кайоде Майкл 0 0
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жажа Коэльо 2 0.5
Коррея Жоау 2 0.5
Жайро 1 0.25
Наме Мустафа 1 0.25
Силва Андерсон 1 0.25
Сильва Хонатан 0 0
Бруно V 0 0
Шуньич Иван 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Кристиан 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Катальди Данило 1 0
Понграчич Марин 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Морено Матиас 1 0
Рубино Томмазо 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Хонатан 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Родригеш Педру 1 0
Шуньич Иван 1 0
Наме Мустафа 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1
Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7
Пафос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0
Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Пафос

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Фиорентина 100% (104)
    X 0% (0)
    Пафос 0% (0)
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    Где смотреть матч Фиорентина 3:2 Пафос онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 3:2 Пафос

    Исход игры
    Фиорентина
    100% (104)
    Ничья
    0% (0)
    Пафос
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (44)
    Меньше
    55.56% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    26.26% (26)
    Нет
    73.74% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    46.2% (48)
    2:1 Фиорентина
    15.4% (16)
    3:0 Фиорентина
    13.5% (14)
    3:1 Фиорентина
    7.7% (8)
    1:0 Фиорентина
    6.7% (7)
    4:0 Фиорентина
    3.8% (4)
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