Тур: 4. Стадион: Артемио Франки.
3:2
Конец матча
0'
1:0
38' ГолКуаме Кристиан
43' Желтая карточкаШуньич Иван
2:0
53' Гол в свои воротаГольдар Давид
60' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
60' Желтая карточкаРодригеш Педру
2:1
68' ГолЖайро
3:1
72' ГолМартинес Куарта Лукас
73' Желтая карточкаКоррея Жоау
74' Желтая карточкаПонграчич Марин
83' Желтая карточкаБруно
3:2
87' ГолЖажа Коэльо
90' Желтая карточкаРубино Томмазо
90'+6
Ход матча
38'
1:0
43'
53'
2:0
60'
60'
72'
73'
74'
74'
83'
87'
3:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
7
Бруно
V
26
Шуньич
Иван
77
Коррея
Жоау
10
Жайро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Основной состав
- Вратарь
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иконе Жонатан
|3
|0.75
|Мартинес Куарта Лукас
|2
|0.5
|Куаме Кристиан
|1
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.25
|Кин Мойзе
|1
|0.25
|Адли Ясин
|1
|0.25
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|2
|0.5
|Коррея Жоау
|2
|0.5
|Жайро
|1
|0.25
|Наме Мустафа
|1
|0.25
|Силва Андерсон
|1
|0.25
|Сильва Хонатан
|0
|0
|Бруно V
|0
|0
|Шуньич Иван
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Морено Матиас
|1
|0
|Рубино Томмазо
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Шуньич Иван
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
1
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1
Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7
Пафос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0
Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Пафос
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 3:2 Пафос
Исход игры
Фиорентина
100% (104)
Ничья
0% (0)
Пафос
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (44)
Меньше
55.56% (55)
Обе команды забьют
Да
26.26% (26)
Нет
73.74% (73)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
46.2% (48)
2:1 Фиорентина
15.4% (16)
3:0 Фиорентина
13.5% (14)
3:1 Фиорентина
7.7% (8)
1:0 Фиорентина
6.7% (7)
4:0 Фиорентина
3.8% (4)
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