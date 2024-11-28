Тур: 4. Стадион: Альянц.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЦветкович Ненад
30' Желтая карточкаКенни Джонни
54' Желтая карточкаУоттс Дилан
1:1
55' ГолКенни Джонни
71' Желтая карточкаПоом Маркус
75' Желтая карточкаПёльс Леон
90' Желтая карточкаКлири Дэниел
90'+7
Ход матча
9'
30'
54'
55'
1:1
71'
75'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
16 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
5
Грэйс
Ли
21
Бернс
Дарра
19
Поом
Маркус
24
Кенни
Джонни
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гэйл ТььерриПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
21 Бернс ДарраПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Нунан АлексВратарь
-
25 Стейси ЛиВратарь
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.5
|Шауб Луис
|2
|0.5
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.25
|Болла Бендегуз
|1
|0.25
|Цветкович Ненад
|1
|0.25
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кенни Джонни
|3
|0.75
|Уоттс Дилан
|2
|0.5
|Бурк Грэм
|1
|0.25
|Хонохан Джошуа
|1
|0.25
|Бирн Джек
|0
|0
|Фарруджиа Нил
|0
|0
|Бернс Дарра
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фарруджиа Нил
|1
|1
|Клири Дэниел
|2
|0
|Лопес Роберто
|1
|0
|Тауэлл Ричард
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Поом Маркус
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
|Кенни Джонни
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - ХИК 0:4 Шемрок Роверс - ХИК 0:2 Шемрок Роверс - ТНС 2:1 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 2:1
Дандолк - Шемрок Роверс 0:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Шемрок Роверс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рапид Вена 1:1 Шемрок Роверс
Исход игры
Рапид Вена
97% (98)
Ничья
3% (3)
Шемрок Роверс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.38% (38)
Меньше
61.62% (61)
Обе команды забьют
Да
40.4% (40)
Нет
59.6% (59)
Популярный счёт
2:0 Рапид Вена
42.6% (43)
2:1 Рапид Вена
26.7% (27)
1:0 Рапид Вена
14.9% (15)
3:1 Рапид Вена
8.9% (9)
1:1 Ничья
3% (3)
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