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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
1:0
9' Гол
Цветкович Ненад
30' Желтая карточка
Кенни Джонни
54' Желтая карточка
Уоттс Дилан
1:1
55' Гол
Кенни Джонни
71' Желтая карточка
Поом Маркус
75' Желтая карточка
Пёльс Леон
90' Желтая карточка
Клири Дэниел
90'+7

Ход матча

9'
Цветкович Ненад
(Сангаре Мамаду)
1:0
30'
 
Кенни Джонни
54'
 
Уоттс Дилан
55'
1:1
Кенни Джонни
(Хонохан Джошуа)
67'
Бишоф Ной
Бургшталлер Гвидо
 
67'
Кайгин Деннис
Шауб Луис
 
71'
 
Поом Маркус
75'
 
Пёльс Леон
75'
 
Ньюджент Даррах
О'Нил Гари III
88'
Вурмбранд Николаус
Зайдль Маттиас
 
88'
 
Кларк Тревор
Бернс Дарра
88'
 
Бирн Джек
Уоттс Дилан
90'
 
Клири Дэниел

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 16 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 101
Рапид Вена 97% (98)
X 3% (3)
Шемрок Роверс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
17
Сангаре
Мамаду
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
21
Бернс
Дарра
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
19
Поом
Маркус
2
Хонохан
Джошуа
24
Кенни
Джонни
23
Фарруджиа
Нил
Рапид Вена
4-4-2
Шемрок Роверс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 0.5
Шауб Луис 2 0.5
Бельо Дион Дрене 1 0.25
Болла Бендегуз 1 0.25
Цветкович Ненад 1 0.25
Сангаре Мамаду 0 0
Гргич Лукас 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кенни Джонни 3 0.75
Уоттс Дилан 2 0.5
Бурк Грэм 1 0.25
Хонохан Джошуа 1 0.25
Бирн Джек 0 0
Фарруджиа Нил 0 0
Бернс Дарра 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Зайдль Маттиас 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фарруджиа Нил 1 1
Клири Дэниел 2 0
Лопес Роберто 1 0
Тауэлл Ричард 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Поом Маркус 1 0
Пёльс Леон 1 0
Кенни Джонни 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шемрок Роверс - ХИК 0:4 Шемрок Роверс - ХИК 0:2 Шемрок Роверс - ТНС 2:1 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 2:1
Дандолк - Шемрок Роверс 0:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 0:3 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 1:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 4:0 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 2:1 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Шемрок Роверс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 101
    Рапид Вена 97% (98)
    X 3% (3)
    Шемрок Роверс 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рапид Вена 1:1 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Рапид Вена
    97% (98)
    Ничья
    3% (3)
    Шемрок Роверс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.38% (38)
    Меньше
    61.62% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    40.4% (40)
    Нет
    59.6% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Рапид Вена
    42.6% (43)
    2:1 Рапид Вена
    26.7% (27)
    1:0 Рапид Вена
    14.9% (15)
    3:1 Рапид Вена
    8.9% (9)
    1:1 Ничья
    3% (3)
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