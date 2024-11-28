Тур: 5. Стадион: Фортуна Арена.
1:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолХоры Томаш
18' Желтая карточкаЗафеирис Христос
33' Желтая карточкаСен-Максимен Аллан
1:1
35' ГолДжеко Эдин
41' Желтая карточкаДжеко Эдин
41' Желтая карточкаФред Сантос
45' Желтая карточкаАкайдын Самет
45' Желтая карточкаПровод Лукаш
48' Желтая карточкаДиуф Малик
54' Желтая карточкаХоры Томаш
66' Желтая карточкаТадич Душан
82' Желтая карточкаЮксек Исмаил
1:2
85' ГолЭн-Несири Юссеф
90'+9
Ход матча
7'
1:0
18'
35'
41'
41'
45'
45'
48'
54'
66'
82'
85'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
18
Боржил
Ян
19
Дорли
Оскар
12
Диуф
Малик
14
Мишес
Симион
25
Хоры
Томаш
17
Провод
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
12 Диуф МаликПолузащитник
-
14 Мишес СимионНападающий
-
25 Хоры ТомашНападающий
-
17 Провод ЛукашНападающий
- Запасные игроки
-
24 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пребсл ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
-
48 Пех ДоминикПолузащитник
-
11 Фила ДаниэльНападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
26 Шранц ИванНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Славия Прага
Фенербахче
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоры Томаш
|2
|0.4
|Юрасек Матей
|1
|0.2
|Хитил Моймир
|1
|0.2
|Провод Лукаш
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.6
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Тадич Душан
|1
|0.2
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.2
|Сен-Максимен Аллан
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боржил Ян
|2
|0
|Хоры Томаш
|2
|0
|Зафеирис Христос
|2
|0
|Диуф Малик
|2
|0
|Голеш Томаш
|1
|0
|Провод Лукаш
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Jindrich Trpisovsky
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
|Пребсл Филип
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|1
|Фред Сантос
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Юксек Исмаил
|2
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Акайдын Самет
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ческе-Будеёвице - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Карвина 5:1 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:1
Бенатки-над-Йизероу - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Дукла Прага 3:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:4 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1
Результаты матчей
Славия Прага
Фенербахче
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Славия Прага 1:2 Фенербахче
Исход игры
Славия Прага
35% (36)
Ничья
41.7% (43)
Фенербахче
23.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.57% (56)
Меньше
43.43% (43)
Обе команды забьют
Да
91.92% (91)
Нет
8.08% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (36)
2:1 Славия Прага
26.2% (27)
1:2 Фенербахче
17.5% (18)
1:0 Славия Прага
5.8% (6)
2:2 Ничья
4.9% (5)
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