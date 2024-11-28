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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Славия Прага
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
1:0
7' Гол
Хоры Томаш
18' Желтая карточка
Зафеирис Христос
33' Желтая карточка
Сен-Максимен Аллан
1:1
35' Гол
Джеко Эдин
41' Желтая карточка
Джеко Эдин
41' Желтая карточка
Фред Сантос
45' Желтая карточка
Акайдын Самет
45' Желтая карточка
Провод Лукаш
48' Желтая карточка
Диуф Малик
54' Желтая карточка
Хоры Томаш
66' Желтая карточка
Тадич Душан
82' Желтая карточка
Юксек Исмаил
1:2
85' Гол
Эн-Несири Юссеф
90'+9

Ход матча

7'
Хоры Томаш
(Провод Лукаш)
1:0
18'
Зафеирис Христос
 
33'
 
Сен-Максимен Аллан
35'
1:1
Джеко Эдин
(Шиманьски Себастьян)
41'
 
Джеко Эдин
41'
 
Фред Сантос
45'
 
Акайдын Самет
45'
Провод Лукаш
 
48'
Диуф Малик
 
54'
Хоры Томаш
 
55'
Юрасек Матей
Мишес Симион
 
66'
 
Тадич Душан
72'
Хитил Моймир
Хоры Томаш
 
72'
Шранц Иван
Провод Лукаш
 
78'
 
Кавечи Ирфан
Сен-Максимен Аллан
78'
 
Эн-Несири Юссеф
Джеко Эдин
82'
 
Юксек Исмаил
85'
1:2
Эн-Несири Юссеф
(Тадич Душан)
87'
Пех Доминик
Зафеирис Христос
 
87'
Фила Даниэль
Боржил Ян
 
90'
 
Тадич Душан
Шиманьски Себастьян
90'
 
Акчичек Юсуф
Тосун Дженк

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 103
Славия Прага 35% (36)
X 41.7% (43)
Фенербахче 23.3% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
4
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
21
Доудера
Давид
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
12
Диуф
Малик
14
Мишес
Симион
25
Хоры
Томаш
17
Провод
Лукаш
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдын
Самет
6
Джику
Александер
16
Мюлдюр
Мерт
53
Шиманьски
Себастьян
5
Юксек
Исмаил
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
97
Сен-Максимен
Аллан
Славия Прага
3-4-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Славия Прага
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
3:2
ЛК
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 2 0.4
Юрасек Матей 1 0.2
Хитил Моймир 1 0.2
Провод Лукаш 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.6
Джеко Эдин 1 0.2
Тадич Душан 1 0.2
Сёюнджю Чаглар 1 0.2
Сен-Максимен Аллан 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боржил Ян 2 0
Хоры Томаш 2 0
Зафеирис Христос 2 0
Диуф Малик 2 0
Голеш Томаш 1 0
Провод Лукаш 1 0
Доудера Давид 1 0
Jindrich Trpisovsky 1 0
Юрасек Матей 1 0
Пребсл Филип 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 3 1
Фред Сантос 3 0
Бекао Родриго 3 0
Джеко Эдин 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Тадич Душан 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Акайдын Самет 1 0
Остерволде Джейден 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ческе-Будеёвице - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Карвина 5:1 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:1
Бенатки-над-Йизероу - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Дукла Прага 3:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:4 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада-Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1

Результаты матчей

Славия Прага
Фенербахче

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Диуф Малик получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Славия Прага 35% (36)
    X 41.7% (43)
    Фенербахче 23.3% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Славия Прага 1:2 Фенербахче

    Исход игры
    Славия Прага
    35% (36)
    Ничья
    41.7% (43)
    Фенербахче
    23.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.57% (56)
    Меньше
    43.43% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    91.92% (91)
    Нет
    8.08% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (36)
    2:1 Славия Прага
    26.2% (27)
    1:2 Фенербахче
    17.5% (18)
    1:0 Славия Прага
    5.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (5)
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