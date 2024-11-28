Тур: 5. Стадион: Групама Арена.
4:1
Конец матча
0'
1:0
8' ПенальтиВарга Барнабаш
2:0
11' ГолВарга Барнабаш
15' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
2:1
18' ПенальтиБотхейм Эрик
3:1
53' ГолКади
68' Желтая карточкаВарга Барнабаш
4:1
74' ГолСиссе Ибраим
90' Желтая карточкаТелин Исаак
90'+4
Ход матча
8'
1:0
11'
2:0
18'
2:1
53'
3:1
68'
74'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
11
Салданья
10
Кади
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
11 СалданьяПолузащитник
-
10 КадиПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
65 Ори ЛевентеВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
22 Салай ГаборЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабаш
|5 (1)
|1
|Кади
|1
|0.2
|Салданья
|1
|0.2
|Захариассен Кристоффер
|1
|0.2
|Сиссе Ибраим
|1
|0.2
|Траоре Адама VII
|1
|0.2
|Рамирес Кристиан
|0
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|0
|0
|Грубер Жомбор
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|3 (1)
|0.6
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|Кристиансен Андерс
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабаш
|3
|0
|Захариассен Кристоффер
|2
|0
|Чивич Эльдар
|2
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Макрекис Себраилс
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пенья Серхио
|2
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
0
Ференцварош
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
4
40%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ференцварош - Диошдьёр 3:3 Кечкемет - Ференцварош 0:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Дебрецен 2:2
Дьёр - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Ференцварош - Фехервар 2:0 Пакш - Ференцварош 3:1 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0 Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Мальмё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Бешикташ - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1
Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Ференцварош
Мальмё
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
4
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 4:1 Мальмё
Исход игры
Ференцварош
75.2% (76)
Ничья
15.8% (16)
Мальмё
8.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (52)
Меньше
46.94% (46)
Обе команды забьют
Да
67.35% (66)
Нет
32.65% (32)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
42.6% (43)
1:0 Ференцварош
22.8% (23)
1:1 Ничья
13.9% (14)
2:0 Ференцварош
6.9% (7)
1:2 Мальмё
5% (5)
3:1 Ференцварош
2% (2)
0:1 Мальмё
2% (2)
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