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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ференцварош
4:1
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
8' Пенальти
Варга Барнабаш
2:0
11' Гол
Варга Барнабаш
15' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
2:1
18' Пенальти
Ботхейм Эрик
3:1
53' Гол
Кади
68' Желтая карточка
Варга Барнабаш
4:1
74' Гол
Сиссе Ибраим
90' Желтая карточка
Телин Исаак
90'+4

Ход матча

8'
Варга Барнабаш
1:0
11'
Варга Барнабаш
(Кади)
2:0
15'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
18'
2:1
Ботхейм Эрик
53'
Кади
3:1
62'
Захариассен Кристоффер
Салданья
 
66'
 
Телин Исаак
Пенья Серхио
68'
Варга Барнабаш
 
74'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Кади
 
74'
Сиссе Ибраим
(Абу-Фани Мохаммад)
4:1
83'
 
Берг Оливер
Ботхейм Эрик
83'
 
Лукили Закария
Кристиансен Андерс
83'
 
Скугмар Адриан
Стрюгер-Ларсен Йенс
86'
Ромменс Филипп
Абу-Фани Мохаммад
 
86'
Салай Габор
Сиссе Ибраим
 
86'
Пешич Александар
Варга Барнабаш
 
87'
 
Гудьонсен Даниэль
Болин Уго
90'
 
Телин Исаак

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 101
Ференцварош 75.2% (76)
X 15.8% (16)
Мальмё 8.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
3
Гартенманн
Стефан
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
80
Маига
Хабиб
11
Салданья
10
Кади
20
Траоре
Адама
VII
19
Варга
Барнабаш
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
19
Рослер
Колин
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
7
Розенгрен
Отто
10
Кристиансен
Андерс
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
Ференцварош
4-2-3-1
Мальмё
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабаш 5 (1) 1
Кади 1 0.2
Салданья 1 0.2
Захариассен Кристоффер 1 0.2
Сиссе Ибраим 1 0.2
Траоре Адама VII 1 0.2
Рамирес Кристиан 0 0
Абу-Фани Мохаммад 0 0
Грубер Жомбор 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 3 (1) 0.6
Рикс Сёрен 1 0.2
Кристиансен Андерс 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабаш 3 0
Захариассен Кристоффер 2 0
Чивич Эльдар 2 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Макрекис Себраилс 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пенья Серхио 2 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Телин Исаак 1 0
Берг Оливер 1 0
Рослер Колин 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
0
Ференцварош
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
4
40%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ференцварош - Диошдьёр 3:3 Кечкемет - Ференцварош 0:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Дебрецен 2:2
Дьёр - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Ференцварош - Фехервар 2:0 Пакш - Ференцварош 3:1 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0 Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Мальмё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Бешикташ - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1
Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Ференцварош
Мальмё

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
4
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Г О О О О Л - Кади бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 101
    Ференцварош 75.2% (76)
    X 15.8% (16)
    Мальмё 8.9% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 4:1 Мальмё

    Исход игры
    Ференцварош
    75.2% (76)
    Ничья
    15.8% (16)
    Мальмё
    8.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (52)
    Меньше
    46.94% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (66)
    Нет
    32.65% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Ференцварош
    42.6% (43)
    1:0 Ференцварош
    22.8% (23)
    1:1 Ничья
    13.9% (14)
    2:0 Ференцварош
    6.9% (7)
    1:2 Мальмё
    5% (5)
    3:1 Ференцварош
    2% (2)
    0:1 Мальмё
    2% (2)
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