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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 9521 Главный судья: Поусон Крейг
Мидтьюлланн
1:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
6' Желтая карточка
Бак Виктор
0:1
7' Гол
Ларссон Хуго
1:1
48' Гол в свои ворота
Коллинс Ннамди
1:2
57' Пенальти
Мармуш Омар
90'+7

Ход матча

6'
Бак Виктор
 
7'
0:1
Ларссон Хуго
(Мармуш Омар)
46'
Чилуфя Эдвард
Бисков Вальдемар
 
48'
Коллинс Ннамди
1:1
57'
1:2
Мармуш Омар
65'
Паулиньо VI
Бак Виктор
 
65'
Линн Виктор
Гогорза Микель
 
68'
 
Узун Кан
Мармуш Омар
68'
 
Кристенсен Расмус
Коллинс Ннамди
81'
Браво Педро
Мартинес Эмилиано
 
82'
 
Матанович Игорь
Экитике Уго
82'
 
Схири Эльес
Дауд Махмуд
85'
 
Кнауфф Ансгар
Нкунку Нильс
88'
Кухта Ян
Андерссон Йоэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 357 Количество передач 524
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 100
Мидтьюлланн 3% (3)
X 18% (18)
Айнтрахт Фр 79% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
5
Мартинес
Эмилиано
6
Андерссон
Йоэль
20
Бисков
Вальдемар
24
Серенсен
Оливер
41
Гогорза
Микель
18
Букса
Адам
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
8
Шаиби
Фарес
18
Дауд
Махмуд
16
Ларссон
Хуго
29
Нкунку
Нильс
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
Мидтьюлланн
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 1 0.2
Осорио Дарио 1 0.2
Франкулино 1 0.2
Осман Диао 1 0.2
Симсир Араль 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 3 (2) 0.6
Эбимбе Эрик 2 0.4
Ларссон Хуго 2 0.4
Кристенсен Расмус 1 0.2
Экитике Уго 1 0.2
Кнауфф Ансгар 1 0.2
Кох Робин 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Букса Адам 1 0
Бак Виктор 1 0
Осорио Дарио 1 0
Гогорза Микель 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Коллинс Ннамди 1 0
Экитике Уго 1 0
Матанович Игорь 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидтьюлланн - Силькеборг 1:0 Виборг - Мидтьюлланн 1:0 ФКСБ - Мидтьюлланн 2:0 Мидтьюлланн - Брондбю 1:5
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
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Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
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    Прогнозы 100
    Мидтьюлланн 3% (3)
    X 18% (18)
    Айнтрахт Фр 79% (79)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    3% (3)
    Ничья
    18% (18)
    Айнтрахт Фр
    79% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (68)
    Меньше
    30.61% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    82.65% (81)
    Нет
    17.35% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    51% (51)
    1:1 Ничья
    14% (14)
    1:3 Айнтрахт Фр
    10% (10)
    0:1 Айнтрахт Фр
    8% (8)
    0:2 Айнтрахт Фр
    6% (6)
    2:2 Ничья
    4% (4)
    1:0 Мидтьюлланн
    2% (2)
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