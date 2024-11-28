Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Андерссон Йоэль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Линн Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Оооо... вот это был удар! Букса Адам должен был забить с этой позиции.

81' Букса Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

79' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

75' Кристенсен Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

73' Узун Кан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

69' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Матч возобновлен

65' Гогорза Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Осман Диао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

57' 'Г О О О О О Л - Мармуш Омар из команды Айнтрахт Фр забивает с пенальти! Он пробил правой. Элиас Олафссон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

56' После проверки VAR судья изменил решение - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Айнтрахт Фр

52' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Серенсен Оливер пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

51' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Г О О О О Л - Коллинс Ннамди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля