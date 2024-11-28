Тур: 5. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 9521 Главный судья: Поусон Крейг
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаБак Виктор
0:1
7' ГолЛарссон Хуго
1:1
48' Гол в свои воротаКоллинс Ннамди
1:2
57' ПенальтиМармуш Омар
90'+7
Ход матча
6'
7'
0:1
48'
1:1
57'
1:2
68'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
357 Количество передач 524
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
55
Бак
Виктор
18
Букса
Адам
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
16
Ларссон
Хуго
29
Нкунку
Нильс
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Селин ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фенье НоаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Узун КанНападающий
-
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.2
|Осорио Дарио
|1
|0.2
|Франкулино
|1
|0.2
|Осман Диао
|1
|0.2
|Симсир Араль
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|3 (2)
|0.6
|Эбимбе Эрик
|2
|0.4
|Ларссон Хуго
|2
|0.4
|Кристенсен Расмус
|1
|0.2
|Экитике Уго
|1
|0.2
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.2
|Кох Робин
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Букса Адам
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Коллинс Ннамди
|1
|0
|Экитике Уго
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидтьюлланн - Силькеборг 1:0 Виборг - Мидтьюлланн 1:0 ФКСБ - Мидтьюлланн 2:0 Мидтьюлланн - Брондбю 1:5
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Мидтьюлланн
3% (3)
Ничья
18% (18)
Айнтрахт Фр
79% (79)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (68)
Меньше
30.61% (30)
Обе команды забьют
Да
82.65% (81)
Нет
17.35% (17)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
51% (51)
1:1 Ничья
14% (14)
1:3 Айнтрахт Фр
10% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
8% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
6% (6)
2:2 Ничья
4% (4)
1:0 Мидтьюлланн
2% (2)
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