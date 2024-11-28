Тур: 5. Стадион: Альянц Ривьера.
0'
0:1
35' ГолЧерны Вацлав
0:2
38' ГолДиоманде Мохаммед
45' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
45' Желтая карточкаКамара Иссиага
0:3
45' ГолИгаман Хамза
0:4
54' ГолИгаман Хамза
81' Желтая карточкаЛоше Том
82' Желтая карточкаРайс Бэйли
1:4
83' ГолБуанани Бадредин
90'+4
Ход матча
35'
0:1
38'
45'
45'
0:3
54'
0:4
81'
82'
83'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лоше
Том
26
Бар
Мельвен
22
Джефте
18
Черны
Вацлав
29
Игаман
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
-
-
42 Нанджу Йаэль
-
-
Главный тренер: Эз Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ДжефтеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Игаман ХамзаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Райс БэйлиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Ницца
Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бога Жереми
|2
|0.4
|Росарио Пабло
|1
|0.2
|Шо Мохамед-Али
|1
|0.2
|Буанани Бадредин
|1
|0.2
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Диоп Софьян
|0
|0
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.6
|Игаман Хамза
|3
|0.6
|Лоуренс Том
|2
|0.4
|Дессерс Сириль
|1
|0.2
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.2
|Байрами Недим
|1
|0.2
|Маккосленд Росс
|1
|0.2
|Стерлинг Дюжон
|0
|0
|Баррон Коннор
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Росарио Пабло
|1
|1
|Лоше Том
|2
|0
|Камара Иссиага
|2
|0
|Диоп Софьян
|0
|1
|Данте Бонфим
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррон Коннор
|2
|0
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джефте
|1
|0
|Батлэнд Джек
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Игаман Хамза
|1
|0
|Райс Бэйли
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
4
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рейнджерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1
Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:1 Рейнджерс - Хартс 1:0 Олимпиакос - Рейнджерс 1:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 1:2
Абердин - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс - ФКСБ 4:0 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1
Результаты матчей
Ницца
Рейнджерс
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:4
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ницца
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:4 Рейнджерс
Исход игры
Ницца
60.6% (63)
Ничья
24% (25)
Рейнджерс
15.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (63)
Меньше
36.36% (36)
Обе команды забьют
Да
79.8% (79)
Нет
20.2% (20)
Популярный счёт
2:1 Ницца
39.4% (41)
1:1 Ничья
15.4% (16)
1:0 Ницца
15.4% (16)
1:2 Рейнджерс
11.5% (12)
2:2 Ничья
6.7% (7)
2:0 Ницца
1.9% (2)
0:2 Рейнджерс
1.9% (2)
3:1 Ницца
1.9% (2)
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