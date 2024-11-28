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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ницца
1:4
Конец матча
Рейнджерс
0'
0:1
35' Гол
Черны Вацлав
0:2
38' Гол
Диоманде Мохаммед
45' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
45' Желтая карточка
Камара Иссиага
0:3
45' Гол
Игаман Хамза
0:4
54' Гол
Игаман Хамза
81' Желтая карточка
Лоше Том
82' Желтая карточка
Райс Бэйли
1:4
83' Гол
Буанани Бадредин
90'+4

Ход матча

19'
Нанджу Йаэль
Ндайишимийе Юссуф
 
35'
0:1
Черны Вацлав
(Игаман Хамза)
38'
0:2
Диоманде Мохаммед
(Стерлинг Дюжон)
45'
 
Диоманде Мохаммед
45'
Камара Иссиага
 
45'
0:3
Игаман Хамза
46'
Н'Домбеле Тангай
Бар Мельвен
 
54'
0:4
Игаман Хамза
62'
 
Маккосленд Росс
Черны Вацлав
62'
 
Тавернье Джеймс
Стерлинг Дюжон
69'
 
Йылмаз Рыдван
Диоманде Мохаммед
69'
 
Дессерс Сириль
Игаман Хамза
69'
Iliesse Salhi
Камара Иссиага
 
69'
Шо Мохамед-Али
Мукоко Юссуфа
 
69'
Гессан Эванн
Будауи Хишем
 
80'
 
Райс Бэйли
Байрами Недим
81'
Лоше Том
 
82'
 
Райс Бэйли
83'
Буанани Бадредин
1:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 104
Ницца 60.6% (63)
X 24% (25)
Рейнджерс 15.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
8
Росарио
Пабло
5
Абдель
Монем
Мохамед
20
Лоше
Том
26
Бар
Мельвен
6
Будауи
Хишем
36
Камара
Иссиага
19
Буанани
Бадредин
15
Мукоко
Юссуфа
24
Лаборд
Гаэтан
1
Батлэнд
Джек
21
Стерлинг
Дюжон
5
Сауттар
Джон
4
Проппер
Робин
22
Джефте
8
Баррон
Коннор
43
Раскин
Николас
18
Черны
Вацлав
10
Диоманде
Мохаммед
14
Байрами
Недим
29
Игаман
Хамза
Ницца
3-4-1-2
Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бога Жереми 2 0.4
Росарио Пабло 1 0.2
Шо Мохамед-Али 1 0.2
Буанани Бадредин 1 0.2
Клосс Жонатан 0 0
Диоп Софьян 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.6
Игаман Хамза 3 0.6
Лоуренс Том 2 0.4
Дессерс Сириль 1 0.2
Диоманде Мохаммед 1 0.2
Байрами Недим 1 0.2
Маккосленд Росс 1 0.2
Стерлинг Дюжон 0 0
Баррон Коннор 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 3 0
Росарио Пабло 1 1
Лоше Том 2 0
Камара Иссиага 2 0
Диоп Софьян 0 1
Данте Бонфим 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррон Коннор 2 0
Диоманде Мохаммед 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джефте 1 0
Батлэнд Джек 1 0
Сауттар Джон 1 0
Черны Вацлав 1 0
Раскин Николас 1 0
Игаман Хамза 1 0
Райс Бэйли 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
4
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рейнджерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1
Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:1 Рейнджерс - Хартс 1:0 Олимпиакос - Рейнджерс 1:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 1:2
Абердин - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс - ФКСБ 4:0 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1

Результаты матчей

Ницца
Рейнджерс

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:4
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ницца
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
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    Прогнозы 104
    Ницца 60.6% (63)
    X 24% (25)
    Рейнджерс 15.4% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:4 Рейнджерс

    Исход игры
    Ницца
    60.6% (63)
    Ничья
    24% (25)
    Рейнджерс
    15.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (63)
    Меньше
    36.36% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    79.8% (79)
    Нет
    20.2% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    39.4% (41)
    1:1 Ничья
    15.4% (16)
    1:0 Ницца
    15.4% (16)
    1:2 Рейнджерс
    11.5% (12)
    2:2 Ничья
    6.7% (7)
    2:0 Ницца
    1.9% (2)
    0:2 Рейнджерс
    1.9% (2)
    3:1 Ницца
    1.9% (2)
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