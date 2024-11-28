Тур: 4. Стадион: Джи Эс Пи.
0:3
Конец матча
0'
0:1
17' ГолМорисита Рёя
25' Желтая карточкаМорисита Рёя
27' Желтая карточкаМарич Матео
0:2
77' ГолЩепаняк Матеуш
0:3
86' ГолВшолек Павел
89' Желтая карточкаКапустка Бартош
90' Желтая карточкаЭвандро Коста
90'+4
Ход матча
17'
0:1
25'
27'
77'
86'
0:3
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
31
Кусулос
Янис
21
Симич
Велько
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
-
10 Ацили ОмерНападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Омония Никосия
Легия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|2
|0.5
|Кулибали Сену
|1
|0.25
|Саиду Алиу
|1
|0.25
|Харалампус Харалампос
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас II
|3
|0.75
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.5
|Капустка Бартош
|1
|0.25
|Морисита Рёя
|1
|0.25
|Щепаняк Матеуш
|1
|0.25
|Вшолек Павел
|1
|0.25
|Ходына Кацпер
|1
|0.25
|Капюади Стив
|1
|0.25
|Винагре Рубен
|0
|0
|Августиняк Рафал
|0
|0
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марич Матео
|2
|0
|Симич Велько
|1
|0
|Эвандро Коста
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капустка Бартош
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Ойеделе Макси
|1
|0
|Зелковски Ян
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
75%
2
18%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Омония Никосия - Аполлон 3:1 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1
Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Краковия 3:2 Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Легия
Точный счет
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
13
31
13
13
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Омония Никосия 0:3 Легия
Исход игры
Омония Никосия
11% (11)
Ничья
37% (37)
Легия
52% (52)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (41)
Меньше
58.59% (58)
Обе команды забьют
Да
73.74% (73)
Нет
26.26% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (33)
1:2 Легия
31% (31)
0:1 Легия
19% (19)
1:0 Омония Никосия
5% (5)
2:1 Омония Никосия
5% (5)
2:2 Ничья
3% (3)
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