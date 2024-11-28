Тур: 4. Стадион: Арена Тун.
0'
1:0
6' ГолМаю Хишам
31' Желтая карточкаГудьонсен Андри
49' Желтая карточкаТорунарига Джордан
60' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
69' Желтая карточкаСаипи Амир
71' Желтая карточкаМаю Хишам
73' Желтая карточкаБислими Уран
75' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
80' Желтая карточкаДин Макс
2:0
86' ГолДумбия Усман
90'+6
Ход матча
6'
1:0
31'
69'
71'
73'
75'
77'
80'
86'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
20
Араужу
Тьягу
15
Ито
Ацуки
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
11
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Райтер ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Нападающий
-
11 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
-
40 Борре РенеВратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|1
|0.25
|Думбия Усман
|1
|0.25
|Маю Хишам
|1
|0.25
|Пападопулос Антониос
|1
|0.25
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0.25
|Махмуд Хадж
|1
|0.25
|Маркеш Мартим
|1
|0.25
|Пржибылко Каспер
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Вляди Шкельчим
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|2
|0.5
|Фадига Ноа
|1
|0.25
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.25
|Браун Арчи
|1
|0.25
|Гудьонсен Андри
|0
|0
|Дин Макс
|0
|0
|Араужу Тьягу
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Дин Макс
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лугано - Цюрих 4:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Гент 6:0 Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0
Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Результаты матчей
Лугано
Гент
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лугано
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лугано 2:0 Гент
Исход игры
Лугано
33.3% (34)
Ничья
39.2% (40)
Гент
27.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (44)
Меньше
55.56% (55)
Обе команды забьют
Да
82.83% (82)
Нет
17.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (38)
2:1 Лугано
19.6% (20)
1:2 Гент
19.6% (20)
1:0 Лугано
10.8% (11)
0:1 Гент
4.9% (5)
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