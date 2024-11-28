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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лугано
2:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
6' Гол
Маю Хишам
31' Желтая карточка
Гудьонсен Андри
49' Желтая карточка
Торунарига Джордан
60' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
69' Желтая карточка
Саипи Амир
71' Желтая карточка
Маю Хишам
73' Желтая карточка
Бислими Уран
75' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
80' Желтая карточка
Дин Макс
2:0
86' Гол
Думбия Усман
90'+6

Ход матча

6'
Маю Хишам
(Вляди Шкельчим)
1:0
31'
 
Гудьонсен Андри
49'
 
Торунарига Джордан
60'
Валенсуэла Мильтон
 
63'
Пржибылко Каспер
Вляди Шкельчим
 
66'
 
Варела Хелио
Сурдез Франк
66'
 
Гандельман Омри
Кумс Свен
69'
Саипи Амир
 
71'
Маю Хишам
 
71'
Киминьяни Янис
Маю Хишам
 
71'
Думбия Усман
Махмуд Хадж
 
73'
Бислими Уран
 
75'
 
Ватанабэ Цуёси
77'
 
Дин Макс
Сонко Момоду
80'
 
Дин Макс
86'
Думбия Усман
(Бислими Уран)
2:0
87'
 
Браун Арчи
Самуаз Матисс
90'
Май Ларс-Лукас
Штеффен Ренато
 
90'
Душ Сантуш Даниэл
Бислими Уран
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 102
Лугано 33.3% (34)
X 39.2% (40)
Гент 27.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
8
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
1
Шмидт
Дэниел
18
Самуаз
Матисс
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
20
Араужу
Тьягу
16
Делорж
Матиас
15
Ито
Ацуки
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
11
Сонко
Момоду
Лугано
4-2-3-1
Гент
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 1 0.25
Думбия Усман 1 0.25
Маю Хишам 1 0.25
Пападопулос Антониос 1 0.25
Душ Сантуш Даниэл 1 0.25
Махмуд Хадж 1 0.25
Маркеш Мартим 1 0.25
Пржибылко Каспер 0 0
Гргич Анто 0 0
Вляди Шкельчим 0 0
Бислими Уран 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 2 0.5
Фадига Ноа 1 0.25
Ватанабэ Цуёси 1 0.25
Браун Арчи 1 0.25
Гудьонсен Андри 0 0
Дин Макс 0 0
Араужу Тьягу 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 1
Хайдари Альбиан 2 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Маю Хишам 1 0
Саипи Амир 1 0
Бислими Уран 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватанабэ Цуёси 2 0
Дин Макс 2 0
Кумс Свен 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лугано - Цюрих 4:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Гент 6:0 Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0
Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0

Результаты матчей

Лугано
Гент

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лугано
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Гудьонсен Андри получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Вляди Шкельчим сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Лугано 33.3% (34)
    X 39.2% (40)
    Гент 27.5% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 2:0 Гент

    Исход игры
    Лугано
    33.3% (34)
    Ничья
    39.2% (40)
    Гент
    27.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (44)
    Меньше
    55.56% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    82.83% (82)
    Нет
    17.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (38)
    2:1 Лугано
    19.6% (20)
    1:2 Гент
    19.6% (20)
    1:0 Лугано
    10.8% (11)
    0:1 Гент
    4.9% (5)
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