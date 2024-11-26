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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Рома
Прогнозы 49
Тоттенхэм 83.7% (41)
X 10.2% (5)
Рома 6.1% (3)
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Тоттенхэм
Ничья
Рома
1.75
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4.40
4.40
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История личных встреч

Тоттенхэм
Рома

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
МКЧ
1:4
МКЧ
2:3
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
4

Среднее время на гол

38
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 2 0.5
Джонсон Бреннан 2 0.5
Сарр Пап Матар 2 0.5
Лэнкшир Уилл 1 0.25
Ришарлисон 1 (1) 0.25
Хын Мин Сон 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0
Порро Педро 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 2 (1) 0.5
Манчини Джанлука 1 0.25
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгушин Раду 1 1
Лэнкшир Уилл 1 1
Биссума Ив 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Челик Зеки 1 0
Коне Куадио 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2
Рома
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Наполи - Рома 1:0 Рома - Болонья 2:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2
Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Рома

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Аякс
 4 3 1 0 13 - 1 10
3.
Галатасарай
 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
6.
Атлетик Б
 4 3 1 0 6 - 2 10
7.
Тоттенхэм
 4 3 0 1 8 - 4 9
8.
ФКСБ
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Лион
 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Рейнджерс
 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Олимпиакос
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Ференцварош
 4 2 0 2 7 - 4 6
15.
Манчестер Юнайтед
 4 1 3 0 7 - 5 6
16.
Виктория Пльзень
 4 1 3 0 7 - 6 6
17.
АЗ Алкмаар
 4 2 0 2 6 - 6 6
18.
Бешикташ
 4 2 0 2 4 - 8 6
19.
Хоффенхайм
 4 1 2 1 5 - 5 5
20.
Рома
 4 1 2 1 3 - 3 5
21.
Фенербахче
 4 1 2 1 5 - 6 5
22.
Порту
 4 1 1 2 8 - 8 4
23.
Славия Прага
 4 1 1 2 3 - 3 4
24.
Эльфсборг
 4 1 1 2 7 - 8 4
25.
Реал Сосьедад
 4 1 1 2 5 - 6 4
26.
Брага
 4 1 1 2 4 - 7 4
27.
Твенте
 4 0 3 1 4 - 6 3
28.
Мальмё
 4 1 0 3 3 - 6 3
29.
Карабах
 4 1 0 3 3 - 9 3
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 2 - 4 2
31.
Ницца
 4 0 2 2 4 - 8 2
32.
РФШ Рига
 4 0 2 2 4 - 8 2
33.
ПАОК
 4 0 1 3 3 - 8 1
34.
Лудогорец
 4 0 1 3 1 - 6 1
35.
Маккаби Тель-Авив
 4 0 0 4 2 - 11 0
36.
Динамо Киев
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Атлетик Б
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
ФКСБ
 2 2 0 0 6 - 1 6
9.
АЗ Алкмаар
 2 2 0 0 6 - 3 6
10.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
11.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Манчестер Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
15.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
17.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
18.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
20.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Ференцварош
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бешикташ
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Брага
 2 1 0 1 3 - 3 3
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
26.
Ницца
 2 0 2 0 3 - 3 2
27.
РФШ Рига
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
29.
Твенте
 2 0 1 1 1 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лион
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Рейнджерс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Олимпиакос
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
15.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
16.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
17.
Мальмё
 2 1 0 1 3 - 3 3
18.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
19.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
20.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 5 - 5 2
21.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
23.
Хоффенхайм
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Фенербахче
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
27.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
28.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
Порту
 2 0 0 2 3 - 5 0
30.
Эльфсборг
 2 0 0 2 5 - 7 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
33.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
34.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Аякс Тейлор Кеннет 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Лудогорец Рик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



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    Тоттенхэм 83.7% (41)
    X 10.2% (5)
    Рома 6.1% (3)
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    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Рома
    1.75
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    4.40
    4.40
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Рома

    Исход игры
    Тоттенхэм
    83.7% (41)
    Ничья
    10.2% (5)
    Рома
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    49% (24)
    2:0 Тоттенхэм
    16.3% (8)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    8.2% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    6.1% (3)
    1:2 Рома
    6.1% (3)
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