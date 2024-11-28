Тур: 5. Стадион: Реале Арена.
2:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБраис Мендес
1:0
67' ГолБарренечеа Андер
81' Желтая карточкаВейндал Оуэн
2:0
85' ГолКубо Такефуса
89' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
90' Желтая карточкаАрамбуру Хон
90' Желтая карточкаМуньос Айхен
90'+4
Ход матча
22'
67'
81'
85'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
21
Агер
Наиф
23
Браис
Мендес
24
Сучич
Лука
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мокио ЖортиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
История личных встреч
Реал Сосьедад
Аякс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барренечеа Андер
|2
|0.4
|Кубо Такефуса
|1
|0.2
|Гомес Серхио
|1
|0.2
|Пачеко Хон
|1
|0.2
|Марин Пабло
|1
|0.2
|Оскарссон Орри
|1
|0.2
|Браис Мендес
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Кеннет
|3
|0.6
|Годс Мика
|3
|0.6
|Фитц-Джим Киян
|2
|0.4
|Бробби Брайан
|1
|0.2
|Траоре Бертран
|1
|0.2
|Вегхорст Ваут
|1 (1)
|0.2
|Акпом Чуба
|1
|0.2
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.2
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейндал Оуэн
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Бас Юри
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Фитц-Джим Киян
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
9
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1
Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Аякс
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Аякс
Исход игры
Реал Сосьедад
39.6% (42)
Ничья
37.7% (40)
Аякс
22.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
50.51% (50)
Меньше
49.49% (49)
Обе команды забьют
Да
80.81% (80)
Нет
19.19% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (30)
2:1 Реал Сосьедад
25.5% (27)
1:2 Аякс
9.4% (10)
2:2 Ничья
8.5% (9)
1:0 Реал Сосьедад
7.5% (8)
2:0 Реал Сосьедад
3.8% (4)
0:2 Аякс
3.8% (4)
0:1 Аякс
2.8% (3)
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