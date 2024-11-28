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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Реал Сосьедад
2:0
Конец матча
Аякс
0'
22' Желтая карточка
Браис Мендес
1:0
67' Гол
Барренечеа Андер
81' Желтая карточка
Вейндал Оуэн
2:0
85' Гол
Кубо Такефуса
89' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
90' Желтая карточка
Арамбуру Хон
90' Желтая карточка
Муньос Айхен
90'+4

Ход матча

22'
Браис Мендес
 
34'
 
Расмуссен Кристиан
Бробби Брайан
45'
Арамбуру Хон
Ариц Элустондо
 
46'
Туррьентес Беньят
Сучич Лука
 
65'
Барренечеа Андер
Бекер Шеральдо
 
65'
 
Ван ден Бомен Бранко
Бергёйс Стивен
65'
 
Банель Джейдон
Траоре Бертран
67'
Барренечеа Андер
(Кубо Такефуса)
1:0
74'
 
Хлинссон Кристиан
Фитц-Джим Киян
74'
 
Вейндал Оуэн
Хато Йоррель
81'
 
Вейндал Оуэн
85'
Кубо Такефуса
2:0
87'
Умар Садик
Оярсабаль Микель
 
87'
Гомес Серхио
Кубо Такефуса
 
89'
 
Ван ден Бомен Бранко
90'
Арамбуру Хон
 
90'
Муньос Айхен
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 106
Реал Сосьедад 39.6% (42)
X 37.7% (40)
Аякс 22.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
4
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
24
Сучич
Лука
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
11
Бекер
Шеральдо
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
6
Хендерсон
Джордан
23
Бергёйс
Стивен
28
Фитц-Джим
Киян
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
10
Акпом
Чуба
Реал Сосьедад
4-1-2-3
Аякс
4-1-2-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Аякс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барренечеа Андер 2 0.4
Кубо Такефуса 1 0.2
Гомес Серхио 1 0.2
Пачеко Хон 1 0.2
Марин Пабло 1 0.2
Оскарссон Орри 1 0.2
Браис Мендес 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Умар Садик 0 0
Оярсабаль Микель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Кеннет 3 0.6
Годс Мика 3 0.6
Фитц-Джим Киян 2 0.4
Бробби Брайан 1 0.2
Траоре Бертран 1 0.2
Вегхорст Ваут 1 (1) 0.2
Акпом Чуба 1 0.2
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.2
Бергёйс Стивен 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 2 0
Хави Лопеc 1 0
Агер Наиф 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Сучич Лука 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейндал Оуэн 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Бас Юри 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Фитц-Джим Киян 2 0
Хато Йоррель 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Гааей Антон 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1
Аякс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Аякс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Сучич Лука уходит с поля. Туррьентес Беньят выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Реал Сосьедад 39.6% (42)
    X 37.7% (40)
    Аякс 22.6% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Аякс

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    39.6% (42)
    Ничья
    37.7% (40)
    Аякс
    22.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.51% (50)
    Меньше
    49.49% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    80.81% (80)
    Нет
    19.19% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (30)
    2:1 Реал Сосьедад
    25.5% (27)
    1:2 Аякс
    9.4% (10)
    2:2 Ничья
    8.5% (9)
    1:0 Реал Сосьедад
    7.5% (8)
    2:0 Реал Сосьедад
    3.8% (4)
    0:2 Аякс
    3.8% (4)
    0:1 Аякс
    2.8% (3)
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