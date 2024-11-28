Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 43572
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаТэнасе Флорин
49' Желтая карточкаРецос Панайотис
53' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
67' Вторая желтая карточкаБирлигея Даниэль
90' Желтая карточкаЭджума Малком
90' Желтая карточкаТарновану Стефан
90' Желтая карточкаПопа Даньел
90'+7
Ход матча
40'
49'
53'
67'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
27
Олару
Дариус
20
Коштинья
14
Гарсия
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
ФКСБ
Олимпиакос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|3
|0.6
|Олару Дариус
|2
|0.4
|Тэнасе Флорин
|1
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.2
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|4
|0.8
|Эссе Сантьяго
|1
|0.2
|Марсело Родиней
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирлигея Даниэль
|2
|1
|Олару Дариус
|1
|1
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Фелипе Луис V
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Эссе Сантьяго
|2
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
|Костулас Харалампос
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
ФКСБ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Униря Слобозия 3:0 Ботошани - ФКСБ 1:0 Университатя Клуж - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Мидтьюлланн 2:0
Университатя Крайова - ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Рапид Бухарест 0:0 Рейнджерс - ФКСБ 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Глория Бузау 3:2 ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Рейнджерс 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:1
Каллитея - Олимпиакос 0:1 Астерас - Олимпиакос 1:0 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
ФКСБ
Олимпиакос
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Олимпиакос
Исход игры
ФКСБ
11.7% (12)
Ничья
35% (36)
Олимпиакос
53.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (44)
Меньше
55.56% (55)
Обе команды забьют
Да
76.77% (76)
Нет
23.23% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (33)
1:2 Олимпиакос
30.1% (31)
0:1 Олимпиакос
13.6% (14)
2:1 ФКСБ
7.8% (8)
1:0 ФКСБ
2.9% (3)
1:3 Олимпиакос
2.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:2 Олимпиакос
1.9% (2)
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