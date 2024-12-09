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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 32
Фенербахче 40.6% (13)
X 40.6% (13)
Атлетик Б 18.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Фенербахче
Атлетик Б

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.6
Джеко Эдин 1 0.2
Тадич Душан 1 0.2
Сёюнджю Чаглар 1 0.2
Сен-Максимен Аллан 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Бекао Родриго 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 2 0.4
Уильямс Нико 1 0.2
Гурусета Горка 1 0.2
Бойро Адама 1 0.2
Сансет Ойян 1 0.2
Паредес Айтор 1 0.2
Серрано Нико 1 0.2
Прадос Беньят 1 0.2
Де Маркос Оскар 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Нуньес Унай 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 3 1
Фред Сантос 3 0
Бекао Родриго 3 0
Джеко Эдин 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Тадич Душан 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Акайдын Самет 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Уильямс Нико 1 0
Серрано Нико 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Газиантеп 3:1 Славия Прага - Фенербахче 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 2:6
Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Фенербахче
Атлетик Б

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2024, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 32
    Фенербахче 40.6% (13)
    X 40.6% (13)
    Атлетик Б 18.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Атлетик Б
    2.50
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    3.20
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче - Атлетик Б

    Исход игры
    Фенербахче
    40.6% (13)
    Ничья
    40.6% (13)
    Атлетик Б
    18.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (13)
    Меньше
    56.67% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (25)
    Нет
    16.67% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (12)
    2:1 Фенербахче
    25% (8)
    1:0 Фенербахче
    12.5% (4)
    1:2 Атлетик Б
    12.5% (4)
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    Фенербахче
    Атлетик Б
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