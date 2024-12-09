Тур: 6. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Фенербахче
Атлетик Б
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.6
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Тадич Душан
|1
|0.2
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.2
|Сен-Максимен Аллан
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|2
|0.4
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Гурусета Горка
|1
|0.2
|Бойро Адама
|1
|0.2
|Сансет Ойян
|1
|0.2
|Паредес Айтор
|1
|0.2
|Серрано Нико
|1
|0.2
|Прадос Беньят
|1
|0.2
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Нуньес Унай
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|1
|Фред Сантос
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Юксек Исмаил
|2
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Акайдын Самет
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Газиантеп 3:1 Славия Прага - Фенербахче 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 2:6
Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Результаты матчей
Фенербахче
Атлетик Б
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче - Атлетик Б
Исход игры
Фенербахче
40.6% (13)
Ничья
40.6% (13)
Атлетик Б
18.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (13)
Меньше
56.67% (17)
Обе команды забьют
Да
83.33% (25)
Нет
16.67% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (12)
2:1 Фенербахче
25% (8)
1:0 Фенербахче
12.5% (4)
1:2 Атлетик Б
12.5% (4)
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