Тур: 5. Стадион: Центральный стадион Алматы.
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калаица Бранимир
|1
|0.25
|Казуколовас Кипрас
|1
|0.25
|Бартолец Карло
|0
|0
|Вороговский Ян
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|5 (2)
|1.25
|Фелиш Жоау
|4
|1
|Мудрик Михаил
|3
|0.75
|Дисаси Аксель
|1
|0.25
|Нету Педру
|1
|0.25
|Вейга Ренату
|1
|0.25
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.25
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.25
|Гиу Марк
|1
|0.25
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куат Исламбек
|1
|0
|Бартолец Карло
|1
|0
|Чондрич Йосип
|1
|0
|Аманович Алекса
|1
|0
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Каримов Рамазан
|1
|0
|Сейсен Мухаммеджан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казадеи Чезаре
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
12
Астана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
2
18
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
50%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астана - Витория Гимарайнш 1:1 Астана - Жетысу 5:0 Пафос - Астана 1:0 Тобол - Астана 1:0
Астана - Атырау 3:2 Астана - Актобе 2:0 ТНС - Астана 2:0 Елимай Семей - Астана 0:3 Астана - Шахтёр Караганда 3:0 Астана - Бачка-Топола 1:0 Женис - Астана 1:1 Ордабасы - Астана 2:4 Кайсар - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 2:1 Кайрат - Астана 0:1 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Челси 3:4 Саутгемптон - Челси 1:5 Челси - Астон Вилла 3:0 Хайденхайм - Челси 0:2
Лестер - Челси 1:2 Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1
Результаты матчей
Астана
Челси
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
4
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астана
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогнозы на матч Астана - Челси
Исход игры
Астана
11.1% (6)
Ничья
0% (0)
Челси
88.9% (48)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
46.34% (19)
Нет
53.66% (22)
Популярный счёт
0:2 Челси
22.2% (12)
1:3 Челси
16.7% (9)
0:3 Челси
14.8% (8)
1:2 Челси
11.1% (6)
1:4 Челси
5.6% (3)
0:1 Челси
3.7% (2)
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