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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Динамо Минск
 
Позже
Ларн
Прогнозы 43
Динамо Минск 65.1% (28)
X 16.3% (7)
Ларн 18.6% (8)
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Динамо Минск
Ничья
Ларн
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеола Раймонд 1 0.25
Альфред Стивен 1 0.25
Рай 0 0
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Кристофер 1 0.25
Томсон Джозеф 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельниченко Трофим 1 1
Альфред Стивен 2 0
Поляков Денис 1 0
Гаврилович Алексей 1 0
Куликов Даниил 1 0
Калинин Владислав 1 0
Жердев Глеб 1 0
Подстрелов Дмитрий 1 0
Пигас Вадим 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грэм Шон 2 1
Маккендри Конор 0 1
Косгроув Томас 1 0
Ивс Леви 1 0
Фергюсон Рохан 1 0
Тодд Сэм II 1 0

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ларн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Динамо Минск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

0
0
Динамо Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ларн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо-Брест - Динамо Минск 1:1 Сморгонь - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Копенгаген 1:2 Динамо Минск - БАТЭ 1:0
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 1:1 Неман Гродно - Динамо Минск 0:0 Легия - Динамо Минск 4:0 Динамо Минск - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 ХИК - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0 Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0
Ларн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аннаг Юнайтед - Ларн 0:5 Ларн - Клифтонвилл 1:1 Олимпия Любляна - Ларн 1:0 Инститьют - Ларн 0:2
Ларн - Линфилд 0:1 Ларн - Колрейн 2:1 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Гленторан - Ларн 0:2 Портадаун - Ларн 2:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Динамо Минск
Ларн

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Ларн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Динамо Минск 65.1% (28)
    X 16.3% (7)
    Ларн 18.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Ларн
    1.53
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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Ларн

    Исход игры
    Динамо Минск
    65.9% (29)
    Ничья
    15.9% (7)
    Ларн
    18.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Минск
    31.8% (14)
    2:1 Динамо Минск
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    1:2 Ларн
    11.4% (5)
    2:0 Динамо Минск
    6.8% (3)
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