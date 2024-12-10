Тур: 5. Стадион: Капитал Банк Арена.
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Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеола Раймонд
|1
|0.25
|Альфред Стивен
|1
|0.25
|Рай
|0
|0
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Кристофер
|1
|0.25
|Томсон Джозеф
|0
|0
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельниченко Трофим
|1
|1
|Альфред Стивен
|2
|0
|Поляков Денис
|1
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Калинин Владислав
|1
|0
|Жердев Глеб
|1
|0
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|Пигас Вадим
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грэм Шон
|2
|1
|Маккендри Конор
|0
|1
|Косгроув Томас
|1
|0
|Ивс Леви
|1
|0
|Фергюсон Рохан
|1
|0
|Тодд Сэм II
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Минск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ларн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Динамо Минск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
0
0
Динамо Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ларн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо-Брест - Динамо Минск 1:1 Сморгонь - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Копенгаген 1:2 Динамо Минск - БАТЭ 1:0
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 1:1 Неман Гродно - Динамо Минск 0:0 Легия - Динамо Минск 4:0 Динамо Минск - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 ХИК - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:0 Нафтан - Динамо Минск 1:2 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:3 Динамо Минск - Хартс 1:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:0 Динамо Минск - Минск 2:0 Витебск - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Днепр Могилёв 2:0 Динамо Минск - ФК Гомель 2:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0
Ларн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аннаг Юнайтед - Ларн 0:5 Ларн - Клифтонвилл 1:1 Олимпия Любляна - Ларн 1:0 Инститьют - Ларн 0:2
Ларн - Линфилд 0:1 Ларн - Колрейн 2:1 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Гленторан - Ларн 0:2 Портадаун - Ларн 2:1 Ларн - Шемрок Роверс 1:4 Ларн - Крузейдерс 1:1 Ларн - Данганнон Свифт 0:3 Мольде - Ларн 3:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 1:2 Клифтонвилл - Ларн 1:3 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленторан 2:0 Гленавон - Ларн 0:0 Линфилд - Ларн 0:1 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Динамо Минск
Ларн
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Минск
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогнозы на матч Динамо Минск - Ларн
Исход игры
Динамо Минск
65.9% (29)
Ничья
15.9% (7)
Ларн
18.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
53.49% (23)
Нет
46.51% (20)
Популярный счёт
1:0 Динамо Минск
31.8% (14)
2:1 Динамо Минск
22.7% (10)
1:1 Ничья
13.6% (6)
1:2 Ларн
11.4% (5)
2:0 Динамо Минск
6.8% (3)
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