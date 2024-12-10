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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Петрокуб
 
Позже
Бетис
Прогнозы 44
Петрокуб 6.8% (3)
X 2.3% (1)
Бетис 90.9% (40)
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Петрокуб
Ничья
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Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борш Ион 1 0.25
Лунгу Теодор 1 (1) 0.25
Пушкаш Дан 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 1 0.25
Натан 1 0.25
Ло Чельсо Джовани 1 0.25
Эз Абде 1 0.25
Сабали Юссуф 0 0
Авила Эсекьель 0 0
Диао Ассане 0 0

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жардан Ион 2 0
Лунгу Теодор 2 0
Пушкаш Дан 1 0
Борш Ион 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Натан 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Ло Чельсо Джовани 0 1
Кардозо Джонни 1 0
Льоренте Диего 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Авила Эсекьель 1 0

Результаты матчей

Петрокуб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Петрокуб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Бетис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Бельцы 1:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3
Спарта Селемет - Петрокуб 1:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Барселона 2:2 Сант Андреу - Бетис 1:3 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Млада-Болеслав - Бетис 2:1
Валенсия - Бетис 4:2 Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0

Результаты матчей

Петрокуб
Бетис

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Петрокуб
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 44
    Петрокуб 6.8% (3)
    X 2.3% (1)
    Бетис 90.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Бетис
    14.00
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    Прогнозы на матч Петрокуб - Бетис

    Исход игры
    Петрокуб
    6.8% (3)
    Ничья
    2.3% (1)
    Бетис
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    43.2% (19)
    0:2 Бетис
    25% (11)
    0:1 Бетис
    13.6% (6)
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