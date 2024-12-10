Тур: 5. Стадион: Зимбру.
Бомбардиры внутри турнира
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борш Ион
|1
|0.25
|Лунгу Теодор
|1 (1)
|0.25
|Пушкаш Дан
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|1
|0.25
|Натан
|1
|0.25
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.25
|Эз Абде
|1
|0.25
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Авила Эсекьель
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Карточки
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жардан Ион
|2
|0
|Лунгу Теодор
|2
|0
|Пушкаш Дан
|1
|0
|Борш Ион
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Натан
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|1
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Результаты матчей
Петрокуб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Петрокуб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Бетис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Бельцы 1:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3
Спарта Селемет - Петрокуб 1:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Дачия-Буюканы - Петрокуб 0:0 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Петрокуб - Шериф 1:1 Флорешты - Петрокуб 0:5 Петрокуб - Пафос 1:4 Петрокуб - Милсами 2:1 Петрокуб - Зимбру 0:0 Бельцы - Петрокуб 2:1 Петрокуб - Спарта Селемет 2:2 Петрокуб - Лудогорец 1:2 Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Барселона 2:2 Сант Андреу - Бетис 1:3 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Млада-Болеслав - Бетис 2:1
Валенсия - Бетис 4:2 Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0
Результаты матчей
Петрокуб
Бетис
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Петрокуб
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогнозы на матч Петрокуб - Бетис
Исход игры
Петрокуб
6.8% (3)
Ничья
2.3% (1)
Бетис
90.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
1:2 Бетис
43.2% (19)
0:2 Бетис
25% (11)
0:1 Бетис
13.6% (6)
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