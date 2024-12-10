Тур: 6. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Брага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.4
|Хуммельс Матс
|1
|0.2
|Манчини Джанлука
|1
|0.2
|Н'Дика Эван
|1
|0.2
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|3 (1)
|0.6
|Карвалью Витор
|1
|0.2
|Ньякате Сику
|1
|0.2
|Фернандеш Рожер
|1
|0.2
|Роберто Фернандес Альварельос
|0
|0
|Орта Рикарду
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|1
|1
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
5
Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рома - Лечче 4:1 Рома - Аталанта 0:2 Тоттенхэм - Рома 2:2 Наполи - Рома 1:0
Рома - Болонья 2:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Эшторил 2:2 АВС - Брага 0:1 Брага - Хоффенхайм 3:0 Лейшоэш - Брага 0:2
Брага - Спортинг Л 2:4 Эльфсборг - Брага 1:1 Арока - Брага 1:2 Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1
Результаты матчей
Рома
Брага
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рома
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогнозы на матч Рома - Брага
Исход игры
Рома
81.8% (36)
Ничья
15.9% (7)
Брага
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
2:1 Рома
40.9% (18)
2:0 Рома
20.5% (9)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:0 Рома
11.4% (5)
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