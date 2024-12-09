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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ноа Ереван
 
Позже
АПОЭЛ
Прогнозы 47
Ноа Ереван 23.4% (11)
X 29.8% (14)
АПОЭЛ 46.8% (22)
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Ноа Ереван
Ничья
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинсон Виргиль 1 0.25
Айяс Матеус 1 0.25
Гонсало Грегори 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайфис Константинос 2 0.5
Донис Анастасиос 1 0.25
Абанья Дэвид 1 0.25
Техера Серхио 0 0
Эль-Араби Юссеф 0 0

Карточки

Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Густаво 3 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Айяс Матеус 1 0
Чинари Эральдо 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Маноло 2 0
Донис Анастасиос 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Петрович Радосав 1 0
Техера Серхио 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Ба Альгассим 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты матчей

Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
2
Ноа Ереван
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноа Ереван - Гандзасар 7:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Викингур Рейкьявик 0:0 Пюник - Ноа Ереван 1:3
Ноа Ереван - Арарат 4:0 Ноа Ереван - Алашкерт 4:0 Челси - Ноа Ереван 8:0 Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0 Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:2 Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0

Результаты матчей

Ноа Ереван
АПОЭЛ

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ноа Ереван
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
Легия
 4 4 0 0 11 - 0 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Рапид Вена
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Витория Гимарайнш
 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Фиорентина
 4 3 0 1 10 - 6 9
7.
Олимпия Любляна
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Лугано
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Хайденхайм
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Шемрок Роверс
 4 2 2 0 8 - 4 8
11.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 9 - 5 7
12.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Викингур Рейкьявик
 4 2 1 1 5 - 5 7
15.
Борац Баня-Лука
 4 2 1 1 4 - 4 7
16.
Пафос
 4 2 0 2 7 - 5 6
17.
Хартс
 4 2 0 2 4 - 5 6
18.
Гент
 4 2 0 2 5 - 7 6
19.
Копенгаген
 4 1 2 1 6 - 6 5
20.
Целе
 4 1 1 2 10 - 9 4
21.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 6 - 7 4
22.
Бетис
 4 1 1 2 4 - 5 4
23.
Астана
 4 1 1 2 2 - 4 4
24.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 8 - 13 4
26.
Ноа Ереван
 4 1 1 2 2 - 9 4
27.
Мольде
 4 1 0 3 4 - 6 3
28.
Омония Никосия
 4 1 0 3 4 - 6 3
29.
ТНС
 4 1 0 3 3 - 5 3
30.
Млада-Болеслав
 4 1 0 3 3 - 6 3
31.
ХИК
 4 1 0 3 1 - 6 3
32.
ЛАСК
 4 0 2 2 3 - 6 2
33.
Истанбул Башакшехир
 4 0 2 2 5 - 10 2
34.
Петрокуб
 4 0 1 3 2 - 10 1
35.
Динамо Минск
 4 0 0 4 2 - 9 0
36.
Ларн
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 12 - 2 6
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фиорентина
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Олимпия Любляна
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Серкль Брюгге
 2 2 0 0 8 - 2 6
9.
Викингур Рейкьявик
 2 2 0 0 5 - 1 6
10.
Гент
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Борац Баня-Лука
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Целе
 2 1 1 0 8 - 4 4
15.
Бетис
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Астана
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ноа Ереван
 2 1 1 0 2 - 0 4
18.
Хайденхайм
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Юргорден
 2 1 0 1 3 - 3 3
20.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 2 - 2 3
21.
Пафос
 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 2 3
23.
Бачка-Топола
 2 1 0 1 4 - 4 3
24.
Панатинаикос
 2 1 0 1 2 - 4 3
25.
Мольде
 2 1 0 1 3 - 1 3
26.
Омония Никосия
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
ТНС
 2 1 0 1 2 - 1 3
28.
Млада-Болеслав
 2 1 0 1 2 - 2 3
29.
ХИК
 2 1 0 1 1 - 2 3
30.
ЛАСК
 2 0 2 0 2 - 2 2
31.
Копенгаген
 2 0 1 1 3 - 4 1
32.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 4 - 6 1
33.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 2 - 3 1
34.
Петрокуб
 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 2 - 4 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хайденхайм
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Витория Гимарайнш
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шемрок Роверс
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Копенгаген
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фиорентина
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Олимпия Любляна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Лугано
 2 1 0 1 2 - 4 3
14.
Борац Баня-Лука
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Пафос
 2 1 0 1 6 - 4 3
16.
Хартс
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 7 3
18.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Викингур Рейкьявик
 2 0 1 1 0 - 4 1
20.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Панатинаикос
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Истанбул Башакшехир
 2 0 1 1 3 - 7 1
23.
Петрокуб
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Гент
 2 0 0 2 2 - 6 0
25.
Целе
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Бетис
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Астана
 2 0 0 2 0 - 3 0
28.
Ноа Ереван
 2 0 0 2 0 - 9 0
29.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Омония Никосия
 2 0 0 2 0 - 3 0
31.
ТНС
 2 0 0 2 1 - 4 0
32.
Млада-Болеслав
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ХИК
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 4 0
35.
Динамо Минск
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Ларн
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Челси Нкунку Кристофер 5 (1)
Бачка-Топола Пантович Милош 4
Челси Фелиш Жоау 4
Челси Мудрик Михаил 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Денкей Кевин 1 3
Ларн Грэм Шон 1 2
Бачка-Топола Радин Милан 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 3
Ноа Ереван Сангаре Густаво 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноа Ереван - АПОЭЛ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 47
    Ноа Ереван 23.4% (11)
    X 29.8% (14)
    АПОЭЛ 46.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноа Ереван
    Ничья
    АПОЭЛ
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    Прогнозы на матч Ноа Ереван - АПОЭЛ

    Исход игры
    Ноа Ереван
    23.4% (11)
    Ничья
    29.8% (14)
    АПОЭЛ
    46.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (13)
    1:2 АПОЭЛ
    23.4% (11)
    0:1 АПОЭЛ
    14.9% (7)
    1:0 Ноа Ереван
    8.5% (4)
    0:3 АПОЭЛ
    4.3% (2)
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