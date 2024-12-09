Тур: 5. Стадион: Республиканский стадион.
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Бомбардиры внутри турнира
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинсон Виргиль
|1
|0.25
|Айяс Матеус
|1
|0.25
|Гонсало Грегори
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайфис Константинос
|2
|0.5
|Донис Анастасиос
|1
|0.25
|Абанья Дэвид
|1
|0.25
|Техера Серхио
|0
|0
|Эль-Араби Юссеф
|0
|0
Карточки
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Густаво
|3
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Айяс Матеус
|1
|0
|Чинари Эральдо
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Маноло
|2
|0
|Донис Анастасиос
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Петрович Радосав
|1
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Ба Альгассим
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
2
Ноа Ереван
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноа Ереван - Гандзасар 7:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Викингур Рейкьявик 0:0 Пюник - Ноа Ереван 1:3
Ноа Ереван - Арарат 4:0 Ноа Ереван - Алашкерт 4:0 Челси - Ноа Ереван 8:0 Ноа Ереван - Урарту 2:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - Ван 5:0 Алашкерт - Ноа Ереван 0:6 Ноа Ереван - Млада-Болеслав 2:0 Урарту - Ноа Ереван 2:1 Ноа Ереван - Пюник 2:0 Ван - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Ноа Ереван 2:1 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:2 Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Результаты матчей
Ноа Ереван
АПОЭЛ
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ноа Ереван
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Челси
|Нкунку Кристофер
|5 (1)
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|4
|Челси
|Фелиш Жоау
|4
|Челси
|Мудрик Михаил
|3 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|1 3
|Ларн
|Грэм Шон
|1 2
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|3
|Ноа Ереван
|Сангаре Густаво
|3
Прогнозы на матч Ноа Ереван - АПОЭЛ
Исход игры
Ноа Ереван
23.4% (11)
Ничья
29.8% (14)
АПОЭЛ
46.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (13)
1:2 АПОЭЛ
23.4% (11)
0:1 АПОЭЛ
14.9% (7)
1:0 Ноа Ереван
8.5% (4)
0:3 АПОЭЛ
4.3% (2)
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