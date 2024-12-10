Тур: 6. Стадион: Дусан Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аду Принс
|2
|0.4
|Шулц Павел
|2
|0.4
|Выдра Матей
|2
|0.4
|Гавел Милан
|1
|0.2
|Емелка Вацлав
|1
|0.2
|Вашулин Даниэл
|1
|0.2
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Ирка Эрик
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.6
|Эриксен Кристиан
|2
|0.4
|Диалло Амад
|2
|0.4
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Магуайр Гарри
|1
|0.2
|Гарначо Алехандро
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Зиркзее Джошуа
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Сампсон
|1
|1
|Гавел Милан
|2
|0
|Маркович Светозар
|2
|0
|Едличка Мартин
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Шулц Павел
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
|Палуска Ян
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Виктория Пльзень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Карвина - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2
Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Словацко - Виктория Пльзень 1:0 Усти-над-Лабем - Виктория Пльзень 3:4 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2
Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Виктория Пльзень
0% (0)
Ничья
18.6% (8)
Манчестер Юнайтед
81.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
85.37% (35)
Нет
14.63% (6)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.5% (20)
1:1 Ничья
18.6% (8)
1:3 Манчестер Юнайтед
14% (6)
0:2 Манчестер Юнайтед
9.3% (4)
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