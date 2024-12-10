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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Виктория Пльзень
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Виктория Пльзень 0% (0)
X 19% (8)
Манчестер Юнайтед 81% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.40
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4.40
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1.60
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аду Принс 2 0.4
Шулц Павел 2 0.4
Выдра Матей 2 0.4
Гавел Милан 1 0.2
Емелка Вацлав 1 0.2
Вашулин Даниэл 1 0.2
Калвач Лукаш 0 0
Ирка Эрик 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.6
Эриксен Кристиан 2 0.4
Диалло Амад 2 0.4
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Магуайр Гарри 1 0.2
Гарначо Алехандро 1 0.2
Фернандеш Бруну 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Зиркзее Джошуа 0 0
Угарте Мануэль 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Сампсон 1 1
Гавел Милан 2 0
Маркович Светозар 2 0
Едличка Мартин 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Шулц Павел 1 0
Черв Лукаш 1 0
Аду Принс 1 0
Палуска Ян 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 1
Каземиро Карлос 2 0
Онана Андре 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Виктория Пльзень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Карвина - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2
Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Словацко - Виктория Пльзень 1:0 Усти-над-Лабем - Виктория Пльзень 3:4 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Пардубице 2:0 Виктория Пльзень - Лудогорец 0:0 Виктория Пльзень - Млада-Болеслав 1:1 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2
Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 42
    Виктория Пльзень 0% (0)
    X 19% (8)
    Манчестер Юнайтед 81% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.40
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    4.40
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    1.60
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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    0% (0)
    Ничья
    18.6% (8)
    Манчестер Юнайтед
    81.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    46.5% (20)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    14% (6)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    9.3% (4)
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    Виктория Пльзень
    Манчестер Юнайтед
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