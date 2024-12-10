Тур: 6. Стадион: Айброкс.
История личных встреч
Рейнджерс
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.6
|Игаман Хамза
|3
|0.6
|Лоуренс Том
|2
|0.4
|Дессерс Сириль
|1
|0.2
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.2
|Байрами Недим
|1
|0.2
|Маккосленд Росс
|1
|0.2
|Стерлинг Дюжон
|0
|0
|Баррон Коннор
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|3
|0.6
|Соланке Доминик
|2
|0.4
|Сарр Пап Матар
|2
|0.4
|Хын Мин Сон
|1 (1)
|0.2
|Лэнкшир Уилл
|1
|0.2
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.2
|Мэддисон Джеймс
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррон Коннор
|2
|0
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джефте
|1
|0
|Батлэнд Джек
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Игаман Хамза
|1
|0
|Райс Бэйли
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрэгушин Раду
|1
|1
|Лэнкшир Уилл
|1
|1
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Рейнджерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Росс Каунти - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Килмарнок 6:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:1 Ницца - Рейнджерс 1:4
Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:1 Рейнджерс - Хартс 1:0 Олимпиакос - Рейнджерс 1:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 1:2 Абердин - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс - ФКСБ 4:0 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Челси 3:4 Борнмут - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Рома 2:2
Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Результаты матчей
Рейнджерс
Тоттенхэм
Точный счет
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:4
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогнозы на матч Рейнджерс - Тоттенхэм
Исход игры
Рейнджерс
4.9% (2)
Ничья
26.8% (11)
Тоттенхэм
68.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
89.74% (35)
Нет
10.26% (4)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
46.3% (19)
1:1 Ничья
22% (9)
1:3 Тоттенхэм
4.9% (2)
2:2 Ничья
4.9% (2)
2:1 Рейнджерс
4.9% (2)
0:1 Тоттенхэм
4.9% (2)
0:2 Тоттенхэм
4.9% (2)
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