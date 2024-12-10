Тур: 6. Стадион: Йохан Кройф Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Кеннет
|3
|0.6
|Годс Мика
|3
|0.6
|Фитц-Джим Киян
|2
|0.4
|Бробби Брайан
|1
|0.2
|Траоре Бертран
|1
|0.2
|Вегхорст Ваут
|1 (1)
|0.2
|Акпом Чуба
|1
|0.2
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.2
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Родригес
|3
|0.6
|Кастельянос Валентин
|2
|0.4
|Диа Булайе
|2
|0.4
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.2
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|Романьоли Алессио
|1
|0.2
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.2
|Весино Матиас
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейндал Оуэн
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Бас Юри
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Фитц-Джим Киян
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Нослин Тиджани
|0
|1
|Патрик
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Лацио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
5
45%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Аякс - Утрехт 2:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4
Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Наполи 3:1 Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0
Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1
Результаты матчей
Аякс
Лацио
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аякс
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
41
32
23
23
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогнозы на матч Аякс - Лацио
Исход игры
Аякс
58.5% (24)
Ничья
26.8% (11)
Лацио
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (24)
Меньше
38.46% (15)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
2:1 Аякс
48.8% (20)
1:1 Ничья
24.4% (10)
1:2 Лацио
7.3% (3)
1:0 Аякс
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!