  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Аякс
 
Позже
Лацио
Прогнозы 40
Аякс 60% (24)
X 25% (10)
Лацио 15% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Лацио
2.30
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, betcity.ru
3.05
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Кеннет 3 0.6
Годс Мика 3 0.6
Фитц-Джим Киян 2 0.4
Бробби Брайан 1 0.2
Траоре Бертран 1 0.2
Вегхорст Ваут 1 (1) 0.2
Акпом Чуба 1 0.2
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.2
Бергёйс Стивен 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Родригес 3 0.6
Кастельянос Валентин 2 0.4
Диа Булайе 2 0.4
Деле-Баширу Фисайо 1 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Романьоли Алессио 1 0.2
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.2
Весино Матиас 0 0
Ровелла Николо 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейндал Оуэн 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Бас Юри 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Фитц-Джим Киян 2 0
Хато Йоррель 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Гааей Антон 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Нослин Тиджани 0 1
Патрик 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Лацио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
5
45%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Аякс - Утрехт 2:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0
Аякс - ПЕК Зволле 2:0 Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4
Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Наполи 3:1 Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0
Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1

Результаты матчей

Аякс
Лацио

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аякс
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Атлетик Б
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Айнтрахт Фр
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Галатасарай
 5 3 2 0 13 - 9 11
5.
Андерлехт
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Аякс
 5 3 1 1 13 - 3 10
7.
Лион
 5 3 1 1 12 - 5 10
8.
Рейнджерс
 5 3 1 1 12 - 6 10
9.
Тоттенхэм
 5 3 1 1 10 - 6 10
10.
ФКСБ
 5 3 1 1 7 - 5 10
11.
Ференцварош
 5 3 0 2 11 - 5 9
12.
Манчестер Юнайтед
 5 2 3 0 10 - 7 9
13.
Виктория Пльзень
 5 2 3 0 9 - 7 9
14.
Олимпиакос
 5 2 2 1 5 - 3 8
15.
Фенербахче
 5 2 2 1 7 - 7 8
16.
Реал Сосьедад
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Будё-Глимт
 5 2 1 2 8 - 8 7
18.
Брага
 5 2 1 2 7 - 7 7
19.
АЗ Алкмаар
 5 2 1 2 7 - 7 7
20.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Рома
 5 1 3 1 5 - 5 6
22.
Бешикташ
 5 2 0 3 5 - 11 6
23.
Порту
 5 1 2 2 10 - 10 5
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 4 5
25.
Хоффенхайм
 5 1 2 2 5 - 8 5
26.
Славия Прага
 5 1 1 3 4 - 5 4
27.
ПАОК
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Эльфсборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
29.
Твенте
 5 0 3 2 4 - 7 3
30.
Мальмё
 5 1 0 4 4 - 10 3
31.
Маккаби Тель-Авив
 5 1 0 4 5 - 12 3
32.
Карабах
 5 1 0 4 4 - 13 3
33.
Лудогорец
 5 0 2 3 1 - 6 2
34.
РФШ Рига
 5 0 2 3 4 - 10 2
35.
Ницца
 5 0 2 3 5 - 12 2
36.
Динамо Киев
 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Галатасарай
 3 3 0 0 10 - 6 9
3.
Лацио
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Айнтрахт Фр
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Андерлехт
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ФКСБ
 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Манчестер Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
АЗ Алкмаар
 3 2 1 0 7 - 4 7
10.
Аякс
 2 2 0 0 9 - 0 6
11.
Ференцварош
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Брага
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Виктория Пльзень
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
15.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Мидтьюлланн
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Рома
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Порту
 2 1 1 0 5 - 3 4
19.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 4 - 2 4
20.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
21.
Лион
 2 1 0 1 2 - 1 3
22.
Рейнджерс
 2 1 0 1 5 - 4 3
23.
Реал Сосьедад
 2 1 0 1 3 - 2 3
24.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 4 - 4 3
25.
Бешикташ
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 2 0 1 - 1 2
27.
РФШ Рига
 3 0 2 1 3 - 5 2
28.
Ницца
 3 0 2 1 4 - 7 2
29.
Славия Прага
 2 0 1 1 2 - 3 1
30.
ПАОК
 2 0 1 1 2 - 3 1
31.
Твенте
 3 0 1 2 1 - 4 1
32.
Мальмё
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 3 0 0 3 2 - 9 0
35.
Лудогорец
 2 0 0 2 1 - 4 0
36.
Динамо Киев
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лион
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Лацио
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Виктория Пльзень
 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Андерлехт
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Олимпиакос
 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Фенербахче
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Реал Сосьедад
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Тоттенхэм
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
ФКСБ
 2 1 0 1 1 - 4 3
15.
Ференцварош
 2 1 0 1 5 - 2 3
16.
Мидтьюлланн
 2 1 0 1 2 - 2 3
17.
Бешикташ
 2 1 0 1 1 - 4 3
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 2 - 3 3
19.
Славия Прага
 3 1 0 2 2 - 2 3
20.
ПАОК
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Мальмё
 3 1 0 2 4 - 7 3
22.
Маккаби Тель-Авив
 3 1 0 2 4 - 8 3
23.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Галатасарай
 2 0 2 0 3 - 3 2
25.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
26.
Рома
 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Твенте
 2 0 2 0 3 - 3 2
28.
Лудогорец
 3 0 2 1 0 - 2 2
29.
Брага
 2 0 1 1 1 - 4 1
30.
Порту
 3 0 1 2 5 - 7 1
31.
Хоффенхайм
 3 0 1 2 1 - 6 1
32.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Эльфсборг
 3 0 0 3 5 - 10 0
34.
РФШ Рига
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Ницца
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабаш 5
Галатасарай Акгюн Юнус 4
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Порту Омородион Сэмюэль 4
Лацио Педро Родригес 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 3
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 2
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 2
Твенте Ван Рой Барт 1 2
Карабах Джафаргулиев Элвин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 40
    Аякс 60% (24)
    X 25% (10)
    Лацио 15% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Лацио
    2.30
    Реклама, betcity.ru
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    3.05
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аякс - Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Аякс - Лацио

    Исход игры
    Аякс
    58.5% (24)
    Ничья
    26.8% (11)
    Лацио
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    48.8% (20)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    1:2 Лацио
    7.3% (3)
    1:0 Аякс
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аякс
    Лацио
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный