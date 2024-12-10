Тур: 6. Стадион: Гроупама Арена.
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Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|3
|0.6
|Ляказетт Александр
|3
|0.6
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.4
|Шерки Райан
|1
|0.2
|Бенрахма Саид
|1
|0.2
|Толиссо Корентен
|1
|0.2
|Абнер
|1
|0.2
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Чалета-Цар Дуе
|0
|0
|Нуама Эрнест
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|3 (2)
|0.6
|Эбимбе Эрик
|2
|0.4
|Ларссон Хуго
|2
|0.4
|Кристенсен Расмус
|1
|0.2
|Экитике Уго
|1
|0.2
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.2
|Кох Робин
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Коллинс Ннамди
|1
|0
|Экитике Уго
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Лион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Анже - Лион 0:3 Лион - Ницца 4:1 Карабах - Лион 1:4 Реймс - Лион 1:1
Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0
Результаты матчей
Лион
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:4
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лион
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогнозы на матч Лион - Айнтрахт Фр
Исход игры
Лион
67.5% (27)
Ничья
22.5% (9)
Айнтрахт Фр
10% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
2:1 Лион
42.5% (17)
1:1 Ничья
15% (6)
1:0 Лион
12.5% (5)
1:2 Айнтрахт Фр
10% (4)
2:0 Лион
7.5% (3)
2:2 Ничья
7.5% (3)
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